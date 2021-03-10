Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО

В обращении к правительствам Украины и США "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" речь идет о членстве Украины в НАТО, безопасности страны и продолжении реформ, начатых в 2014 году.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время презентации обращения сообщил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

Он отметил, что обращение содержит три базовых пункта, которые надо реализовать в двусторонних отношениях США и Украины.

"Задача номер один для украинской власти - это продолжение курса реформ, которые мы начали в 2014 году… Второе - это безопасность Украинского государства, которая полностью поддерживается американской администрацией. Начиная с поставки летального и нелетального вооружения и заканчивая введением всех видов санкций, в том числе против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма, захват Донецка и Луганска… Также мы обращаемся к правительству США о необходимости более активного участия США в "нормандском формате", - рассказал Яценюк.

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Политик отметил необходимость поддержки энергетической независимости Украины и четкую позицию США по внедрению санкций против "Северного потока-2".

Яценюк также подчеркнул, что в обращении также говорится о членстве Украины в НАТО.

"Безопасность мира - это членство Украины в НАТО. В 2008 году нам четко сказали, что двери НАТО открыты. Нам только осталось, чтобы Украина вошла в эту дверь, и новая американская администрация за свою каденцию сделала все возможное, чтобы Украина подписала План действий по членству в НАТО", - отметил экс-премьер.