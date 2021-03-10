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Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО

Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в

В обращении к правительствам Украины и США "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" речь идет о членстве Украины в НАТО, безопасности страны и продолжении реформ, начатых в 2014 году.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время презентации обращения сообщил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

Он отметил, что обращение содержит три базовых пункта, которые надо реализовать в двусторонних отношениях США и Украины.

"Задача номер один для украинской власти - это продолжение курса реформ, которые мы начали в 2014 году… Второе - это безопасность Украинского государства, которая полностью поддерживается американской администрацией. Начиная с поставки летального и нелетального вооружения и заканчивая введением всех видов санкций, в том числе против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма, захват Донецка и Луганска… Также мы обращаемся к правительству США о необходимости более активного участия США в "нормандском формате", - рассказал Яценюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский Форум по безопасности проводит презентацию совместного обращения "12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Политик отметил необходимость поддержки энергетической независимости Украины и четкую позицию США по внедрению санкций против "Северного потока-2".

Яценюк также подчеркнул, что в обращении также говорится о членстве Украины в НАТО.

"Безопасность мира - это членство Украины в НАТО. В 2008 году нам четко сказали, что двери НАТО открыты. Нам только осталось, чтобы Украина вошла в эту дверь, и новая американская администрация за свою каденцию сделала все возможное, чтобы Украина подписала План действий по членству в НАТО", - отметил экс-премьер.

Автор: 

обращение (742) США (26439) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+10
Прем'єр міністр, який залишив на ЄКР України 90 млрд гривень.
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10.03.2021 16:10
+9
Серйозно?
До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
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10.03.2021 16:16
+8
И из тибя, Жека, пока лезет исключительно гавно, увы...
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10.03.2021 16:16
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Правила форума Совет форумчан
А кто такой Яценюк?
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10.03.2021 16:07 Ответить
Стенкострой ушастый
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10.03.2021 16:08 Ответить
Не стєнка, а "Європейський ВАЛ"!!!!
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10.03.2021 16:18 Ответить
Прем'єр міністр, який залишив на ЄКР України 90 млрд гривень.
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10.03.2021 16:10 Ответить
вернее курс доллара в 3.5 раза, и тарифы в 11 раз повысил.....
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10.03.2021 16:13 Ответить
Серйозно?
До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
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10.03.2021 16:16 Ответить
И такое золото Пэцька выгнав с кабмину!
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10.03.2021 16:21 Ответить
По суті є що сказати, чи уМу не вистачить?
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10.03.2021 16:29 Ответить
Так это ж по сути. Такой велыкый премьер, такой реформатор и наполнитель бюджета, а Пэтрык с Будкой его взяли и поперли. Вот если бы кроль дальше б наповнював и увеличивал надои, глядишь и Пэцько президентом остался. Пебилы, что же вы наделали,?!
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10.03.2021 16:37 Ответить
Будка - це що/хто?
Чи ти так образно бан називаєш?
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10.03.2021 16:45 Ответить
Кремлівські нарративи чи просто клавіатуру з українським шрифтом важко купити?
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10.03.2021 16:44 Ответить
найбільш цікаво, як касапи і вся прокасапська шваль визвірилися на Сеню...
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10.03.2021 17:12 Ответить
спочатку розберися як визначається Валютний курс, а потім виразиш свою гігантську мислю...))
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10.03.2021 16:29 Ответить
не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти ....на ху......
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10.03.2021 16:37 Ответить
А зарплата в скільки разів підвищилася? Особисто в мене в 4 рази в порівнянні з 2013 роком
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10.03.2021 16:42 Ответить
А скільки боргів після "реструкторізації"? І під які умови видбулася та "реструкторізація"

Він просрав найбільшу фракцію у ВР, яка була обрана після майдану, так що від неї нічого не лишилося.
Це політичний труп, який намагається ожити.
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10.03.2021 16:15 Ответить
Мені похрін на його фракцію і намагання ожити, а форум корисний.
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10.03.2021 16:18 Ответить
Тільки мені його рудий спонсор дуже не подобається.
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10.03.2021 16:19 Ответить
і віддав яреськам під хвіст 15 млрд дол
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10.03.2021 16:24 Ответить
А кАнеШнА. Не дав Україні звалитися в дефолт. Нігадяй.
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/06/150610_yatsenyuk_yaresko_usa_az
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10.03.2021 16:32 Ответить
Треба було посилатись на форсмажор (рф-агресію) і вимагати списання боргів (або принаймні відтермінування), а не задовільняти інтернаціональних рейдерів.
А ЗВР- витрачати на зброю, техніку, медикаменти.
Випотрошив країну цей хасид замаскований.

Щоб вам так не давали " звалитися в дефолт"
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10.03.2021 23:51 Ответить
гов-но, которое пришло на волне майдана и ограбило народ
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10.03.2021 16:25 Ответить
а я навпаки бачу що гівно прийшло на хвилі 95го кварталу та грабує Україну....
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10.03.2021 16:33 Ответить
Було що грабувати?
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10.03.2021 16:33 Ответить
Зате, я знаю хто ти такий - номерний бот, що за декілька хвилин буде в спамі!
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10.03.2021 16:33 Ответить
А що ще знаєш?
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10.03.2021 16:35 Ответить
Що скоро твій обліковий запис деактивують
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10.03.2021 17:04 Ответить
Ню-ню, щось голоси у тебе у голові тебе дурять, півгодини пройшло а земля догори дригом не перекинулася.
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10.03.2021 17:10 Ответить
тебе просто плутають з Василем Васильцєвим
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10.03.2021 17:36 Ответить
ты еще какашки ел в манеже когда он творил великие дела))))
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10.03.2021 16:39 Ответить
Мені ваші смакові уподобання ні до чого.
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10.03.2021 16:43 Ответить
я так понял ты из школы пришел и вместо уроков со взрослыми споришь?))))
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10.03.2021 17:04 Ответить
Тобто з тобою?
Мені з калоїдом сперечатися нема за що.
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10.03.2021 17:12 Ответить
Единственный политик Украины, который откровенно лжет и несет чушь не краснея... этим он всегда будет удерживать свою нишу гарантированного электората в 2-3%... с надеждой на повышение на следующем майдане...
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10.03.2021 20:42 Ответить
Улюбленець українського народу Арсеній Петрович так розуміється в міжнародних відносинах, такий непримиримий вогог Орди, що виникає питання - чому він взагалі брався керувати економікою України?
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10.03.2021 16:09 Ответить
Арсений, надо всего ОДИН пункт:
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
И никакого членства в НАТО не потребуется!
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10.03.2021 16:11 Ответить
Уже есть несколько атомных электростанций....
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10.03.2021 16:12 Ответить
Атомные станции не ядерное оружие, атомная станция не может произвести ядерный взрыв.
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10.03.2021 16:17 Ответить
Кулявлоб вылезло из Майями.
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10.03.2021 16:11 Ответить
И из тибя, Жека, пока лезет исключительно гавно, увы...
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10.03.2021 16:16 Ответить
соси и сглатывай, не отвлекайся.
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10.03.2021 16:22 Ответить
И изо рта тоже? Бидняга....
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10.03.2021 16:54 Ответить
А що жити якось треба, гроші закінчуються, там він нікому не потрібен.
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10.03.2021 16:16 Ответить
Докази будуть, що він зараз в США?
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10.03.2021 16:59 Ответить
Только в это окно с мешками денег не влезут, а кто без мешков сквознячком сдует.
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10.03.2021 16:15 Ответить
Исправляю, В ДВЕРКИ. Нам ВОРОТА нужны.
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10.03.2021 16:17 Ответить
Сеня - молодец!
Отрабатывает украденнный миллиард долларов!
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10.03.2021 16:17 Ответить
Факти, будьте ласкаві.
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10.03.2021 16:19 Ответить
які факти? вони ще по старих методичках працюють.....
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10.03.2021 16:37 Ответить
Звичайнісінький ЖИД , ось факт !😆
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10.03.2021 16:41 Ответить
Можливо.
Тільки він залишив Україну з грошима, а ті що зараз з голою дупою і в багатомільйярдний боргах.
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10.03.2021 16:50 Ответить
В дупу його почмокай ,якщо він тобі такий гарний ,і стільки добра зробив .А для українців ,він паразит ,кровосос . Гельмінт звичайний !😈
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10.03.2021 16:55 Ответить
Чмокай в дупу, кого хочеш, а гельмінти в Україні, виключно, зеленого кольору.
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10.03.2021 16:59 Ответить
Вам з-під прапора Франції видніше?
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10.03.2021 16:53 Ответить
Ти чого поліз в одну шоблу з зебілами Ef Df , Mussi Volanti, Ozirius Shewu, Vladimir T fd7dc273, Андрюша Украинец, Василий Васильев b8ee7c21, Василь Довганенко 7230397a, Женя Калаш, Леха Прямой 066d3b9c, Роман Папаев, Хабибулин Хабдурахманович Ибн, юра юра 89fd9323, ямамото кавасаки???
?????

Ти ж - адекватний!
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10.03.2021 17:29 Ответить
Млять. Я - адекватный, а ты?
Иронии не понимаешь?
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10.03.2021 17:56 Ответить
Зебилята, чем вам Яценюк не угодил? И есть ли тот, кто может вам угодить в принципе?
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10.03.2021 16:19 Ответить
А що тільки Барні його мацати за промежину можна?
Іншим зась!
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10.03.2021 16:23 Ответить
ясно. Вам покоя его причиндалы не дают. Я думал что-то более интеллектуальное. Но как всегда, на поверку выясняется, что все проще, чем думается.
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10.03.2021 16:38 Ответить
Фу-фу-фу ЗБОЧЕНЕЦЬ!
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10.03.2021 16:42 Ответить
Злодюга мерзотний досі на волі?
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10.03.2021 16:21 Ответить
так кто же его,хероя, поднявшего цену на газ в 15 раз, в угоду всем, кроме народа, разрешит посадить
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10.03.2021 16:27 Ответить


Яценюк про три головні пункти звернення до урядів України і США: реформи, участь США у "нормадському форматі" і членство в НАТО - Цензор.НЕТ 2967
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10.03.2021 16:52 Ответить
Не заздріть чужим грошам
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10.03.2021 16:55 Ответить
Як лаптєногих під різними прапорами поющить в коментарях!
Значить, Арсеній робить все правильно
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10.03.2021 16:30 Ответить
читаєш таких дебілів і думаєш, де ж ви такі правильні понабиралися, напевне на тій стіні що лисий ...андон збудував на кордоні з *********** разом з чортом сАбакіним?
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10.03.2021 16:34 Ответить
Як ви собі уявляєте будівництво стіни під обстрілами з рашистського боку?
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10.03.2021 16:41 Ответить
Ніяк не уявляю. Якщо так, куди списані кошти і спитай про це себе чи лисого ...андона? Яка буде в кого відповідь?
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10.03.2021 16:47 Ответить
Робота у них така.
Потрібно тему співпраці Україна- Америка, НАТО, перевести в площину "Яценюк".
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10.03.2021 16:56 Ответить
Хто ти такий, ...андоне лисий, що звернення робиш та від чийого імені звертаєшся, що це таке київський млять безпековий хВорум, що ти там мудило забезпекуєш у тому ХВорумі? може гроші ***** повернеш спочатку, що вкрав на стіні з авакіним?
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10.03.2021 16:32 Ответить
Ботодром, явно ожил при появлении врага. То, что Яценюк вечный враг, руснявых - это очевидно стало в 2014. Здорово он организовал отпор на международном фронте! Уже только за это ему большое мерси от украинцев будет сказано в истории.
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10.03.2021 16:35 Ответить
Яйценюк , куля в лоб , справжній арієць ,що не кажіть !😆
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10.03.2021 16:36 Ответить
вся срань із-за парєбріка поперла, алєні гебняві, скажіть своєму х"йлу що вже пора методички відновити...))
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10.03.2021 16:41 Ответить
ПНХ - кацапоусраільське гуано !!!😆
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10.03.2021 16:47 Ответить
Кролик нагло врет! США не интересует "продолжение курса реформ ..." США хотят видеть РЕЗУЛЬТАТЫ этих реформ! Кролик, как и все мастера ***********-развлекательного жанра, с упоением готов рассказывать про процесс ради процесса.
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10.03.2021 16:56 Ответить
Більше аргументів нема?
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10.03.2021 17:01 Ответить
Ты о чем? Каких "аргументов"? Я не с кем не спорил и ничего не доказывал. Я высказал свое мнение. Клавишный зуд?
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11.03.2021 09:56 Ответить
Оживший політичний труп , нагадує чімось свиночолого . Той теж кувіка скрізь,і стараїться всіма правдами і неправдами повернутись до корита !😆
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10.03.2021 17:09 Ответить
Радишся, кремлебот. Від нарративи "свиночолий" ніякий іноземний прапор не врятує
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10.03.2021 17:20 Ответить
Палишся, кремлебот
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10.03.2021 17:21 Ответить
ти правий, https://censor.net/ru/user/425256 - бот пригложинський
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10.03.2021 17:33 Ответить
Та ще й "систематичний "самоудовлєтворітєль"... ......
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10.03.2021 17:39 Ответить
Твої вмсери ,лише доказують ,що совкові прапорщики лайна не варті , як по інтелекту так і в цілому !😨
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10.03.2021 18:16 Ответить
Тобі видніше... Однак я, на відміну від тебе, "Дуньку Кулакову" на форумі не ганяю, щоб притягти увагу до своїх власних "висерів"...
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10.03.2021 18:21 Ответить
Ліпше мать доньку повію ,чім сина прапорщика , народна мудрість!😆
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10.03.2021 18:38 Ответить
А я тут, "яким боком"? Я - підполковник, діти працюють, після університетів, у фінансовій сфері... Чи це ти про себе? Тоді тобі видніше...
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10.03.2021 18:45 Ответить
Поправочка: "корыто" - для кролика. Для Пэти "корыто" не нужно - у него все в порядке с доходами. У Пэти амбиции, гордыня и гипертрофированное самомнение.
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11.03.2021 09:54 Ответить
З дегенеративним совєтським солдафоном нема сенсу спорить . Орієнтир від тебе до слідуючого дуба !😆
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10.03.2021 18:24 Ответить
Ну, куди ж мені до "интелехтуала" під проксі...
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10.03.2021 18:36 Ответить
Ти навіть знаєш модне слово проксі ! Дак ти ж геніальний прапорщик ,кусок геніалісімус . Ну і Дякула пепі, за сумісництвом !😆
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10.03.2021 18:42 Ответить
Ну, поплюйся лайном, поплюйся... Може, "попустить"...
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10.03.2021 18:46 Ответить
 
 