Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО
В обращении к правительствам Украины и США "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" речь идет о членстве Украины в НАТО, безопасности страны и продолжении реформ, начатых в 2014 году.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время презентации обращения сообщил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.
Он отметил, что обращение содержит три базовых пункта, которые надо реализовать в двусторонних отношениях США и Украины.
"Задача номер один для украинской власти - это продолжение курса реформ, которые мы начали в 2014 году… Второе - это безопасность Украинского государства, которая полностью поддерживается американской администрацией. Начиная с поставки летального и нелетального вооружения и заканчивая введением всех видов санкций, в том числе против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма, захват Донецка и Луганска… Также мы обращаемся к правительству США о необходимости более активного участия США в "нормандском формате", - рассказал Яценюк.
Политик отметил необходимость поддержки энергетической независимости Украины и четкую позицию США по внедрению санкций против "Северного потока-2".
Яценюк также подчеркнул, что в обращении также говорится о членстве Украины в НАТО.
"Безопасность мира - это членство Украины в НАТО. В 2008 году нам четко сказали, что двери НАТО открыты. Нам только осталось, чтобы Украина вошла в эту дверь, и новая американская администрация за свою каденцию сделала все возможное, чтобы Украина подписала План действий по членству в НАТО", - отметил экс-премьер.
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До овоча з пахлом претензій не маєте? Вони залишили Україні і її мудрому наріду "0" з боргами.
Чи ти так образно бан називаєш?
Він просрав найбільшу фракцію у ВР, яка була обрана після майдану, так що від неї нічого не лишилося.
Це політичний труп, який намагається ожити.
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/06/150610_yatsenyuk_yaresko_usa_az
А ЗВР- витрачати на зброю, техніку, медикаменти.
Випотрошив країну цей хасид замаскований.
Щоб вам так не давали " звалитися в дефолт"
Мені з калоїдом сперечатися нема за що.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
И никакого членства в НАТО не потребуется!
Отрабатывает украденнный миллиард долларов!
Тільки він залишив Україну з грошима, а ті що зараз з голою дупою і в багатомільйярдний боргах.
?????
Ти ж - адекватний!
Иронии не понимаешь?
Іншим зась!
Значить, Арсеній робить все правильно
Потрібно тему співпраці Україна- Америка, НАТО, перевести в площину "Яценюк".