София Киевская испытывает негативное влияние от концертов, которые проводятся рядом с ней, - директор заповедника Куковальская

Памятник ЮНЕСКО София Киевская, которая в этом году будет отмечать 1100-летие, получает негативное влияние со стороны внешней среды, в частности громких массовых концертов на Софийской площади.

Об этом заявила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская во время Всеукраинского форума "Украина 30." Культура. Медиа. Туризм ", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня вызовы для наших памятников серьезнейшие ... Окружающие застройки, старые, изношенные сети, повышенное количество транспорта, подземное метро - это вибрационные, экологические нагрузки. И особенно наш любимый город нам поддает жару, когда проводит на Софийской площади эти концерты с громкой музыкой. Эти вибрационные нагрузки передаются не только через воздух, но и через подземное пространство. Софийская площадь забетонирована без единого температурно-деформационного шва, и это тоже давление", - заявила Куковальская.

По ее словам, колокольня страдает больше всего от этих внешних факторов. "Она колеблется. Мы должны разработать проектную документацию и начать реставрацию", - отметила директор.

В общем, как отметила гендиректор, надо изучить всю структуру достопримечательности и среды, в которой она находится. На сегодня уже разработана система комплексного мониторинга, которая включает большое количество параметров контроля как по территории, так и по самой достопримечательности.

Также читайте: Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории Софии Киевской

"Это гидрогеологические, геологические, геофизические исследования, это подземное пространство, это отклонение от вертикали, это просадки, это раскрытие трещин, это шумовые, вибрационные, сейсмические нагрузки и тому подобное ... Если выходим за режимы системы эксплуатации, она дает сбой и показывает, какой протокол действий в нашей ситуации", - рассказала директор "Софии Киевской".

Куковальская уточнила, что систему долго разрабатывала французская компания, и выразила надежду, что это будет профинансировано государством и меценатами.

"Я на эту тему говорила с министром, с меценатами. Некоторые меценаты уже согласились принять участие. Очень хочется, чтобы ее государство приняло и чтобы мы такую ​​систему сделали", - подчеркнула она.

В то же время Куковальская выразила надежду, что в рамках "Большой реставрации" будет завершен весь реставрационный комплекс на территории архитектурного ансамбля Софийского собора - и колокольню, и Теплую Софию, и сооружение, которое занимает архив-музей литературы и искусства и которая находится в аварийном состоянии.

"На благоустройство нам еще нужно 5 лет. Я бы очень хотела, чтобы мы завершили, чтобы государство все профинансировала и памятник мирового значения был в очень хорошем состоянии ", - подчеркнула Куковальская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской, - глава УГКЦ Святослав