В Борисполе мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы патрульные его подвезли домой, - полиция

В Борисполе мужчина придумал историю о домашнем насилии для того, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто, однако получил лишь постановление за заведомо ложный вызов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Вчера, около 21 часов, на линию 102 позвонил мужчина, сообщил, что избил свою маму и указал, что находится на улице Головатого, недалеко Бориспольского железнодорожного вокзала.

Встретив заявителя на месте вызова патрульные сразу заметили явные признаки опьянения.

30-летний мужчина повторил, что избил свою мать и указал на дом, где, якобы, они проживают. Однако входная дверь была заперта и никто не открывал.

Полицейские решили связаться с сестрой заявителя и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Старица.

Поскольку патрульным удалось установить, что на самом деле мужчина не совершал домашнего насилия, а вызов на линию 102 совершил с целью, чтобы его подвезли домой, стражи порядка вынесли соответствующий админматериал - постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КоАП.

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