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Новости Будни полиции
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В Борисполе мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы патрульные его подвезли домой, - полиция

В Борисполе мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы патрульные его подвезли домой, - полиция

В Борисполе мужчина придумал историю о домашнем насилии для того, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто, однако получил лишь постановление за заведомо ложный вызов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Вчера, около 21 часов, на линию 102 позвонил мужчина, сообщил, что избил свою маму и указал, что находится на улице Головатого, недалеко Бориспольского железнодорожного вокзала.

Встретив заявителя на месте вызова патрульные сразу заметили явные признаки опьянения.

30-летний мужчина повторил, что избил свою мать и указал на дом, где, якобы, они проживают. Однако входная дверь была заперта и никто не открывал.

Полицейские решили связаться с сестрой заявителя и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Старица.

Поскольку патрульным удалось установить, что на самом деле мужчина не совершал домашнего насилия, а вызов на линию 102 совершил с целью, чтобы его подвезли домой, стражи порядка вынесли соответствующий админматериал - постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КоАП.

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Автор: 

Киевская область (4117) ложь (378) патрульная полиция (1811)


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где-то я уже это...
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10.03.2021 16:26 Ответить
Расчистить дорогу за 119грн. имеет смысл .. А вот в качестве такси, и с головняком - нет.
Нужно пресекать такие шутки, ничем хорошим это не закончится.
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10.03.2021 16:41 Ответить
Надо было отвезти его в КПЗ, пусть там бы посидел и подумал, как дальше жить.
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10.03.2021 16:33 Ответить
 
 