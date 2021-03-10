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Новости
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Украинский парламент планирует подготовить меморандум о стратегическом партнерстве с Конгрессом США, - вице-спикер Рады Кондратюк

Украинский парламент планирует подготовить меморандум о стратегическом партнерстве с Конгрессом США, - вице-спикер Рады Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что инициирует подготовку меморандума о стратегическом партнерстве между украинским парламентом и Конгрессом США.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщила Кондратюк в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", инициированного Киевским форумом безопастности.

"По случаю 30-летия независимости Украины и украинского-американских отношений я хочу инициировать подготовку меморандума стратегического партнерства между Верховной Радой и Конгрессом США. Этот документ не просто усилит подписанный 15 июня 2017 в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве между высшими законодательными органами наших стран, но и даст новое дыхание и подчеркнет новые реальные шаги межпарламентского взаимодействия", - сказала Кондратюк.

Также читайте: Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО

Автор: 

ВР (29228) Конгресс США (1229) США (26439) Кондратюк Елена (82)


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Топ комментарии
+4
Зачем? Они вам даже не звонят. Или не звОнят. Хотя, какая разница. Шо так, шо этак.
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10.03.2021 16:30
+3
А Конгресс это знает?!
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10.03.2021 16:33
+2
Щоб лишній раз не напрягать свою ізвіліну, візьміть Будапештський. Не забудьте дати змінити.
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10.03.2021 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Зачем? Они вам даже не звонят. Или не звОнят. Хотя, какая разница. Шо так, шо этак.
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10.03.2021 16:30 Ответить
Щоб лишній раз не напрягать свою ізвіліну, візьміть Будапештський. Не забудьте дати змінити.
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10.03.2021 16:31 Ответить
Хе-хе...
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10.03.2021 20:35 Ответить
А Конгресс это знает?!
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10.03.2021 16:33 Ответить
Украинский парламент планирует подготовить меморандум о стратегическом партнерстве с Конгрессом США, - вице-спикер Рады Кондратюк

Точно. Пусть американские пацаны и у нас законы принимают. А наших маланцев - нахер с пляжа.
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10.03.2021 16:33 Ответить
шо Байден животворящий робить!
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10.03.2021 16:34 Ответить
)))Сміливо! Навіть самовпевнено! Вибачте, шановні, а на чому базується ця сміливість і впененість?
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10.03.2021 16:34 Ответить
Джо Байден
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10.03.2021 16:47 Ответить
А заявку отправит на Новый штат США? Как Гавайи.....ну чтоб не коллонией.
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10.03.2021 16:39 Ответить
Американці роблять За нас Роботу , -борячись з тими хто обібрав Українців , а парламент плодить одні Декларації , а Мендель усім доказує , що в Бублика дірки не має.
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10.03.2021 16:53 Ответить
а з ермаком погоджували ? а то схоже на волюнтаризм ?
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10.03.2021 17:12 Ответить
Ну да , если Вовка токсичный для США... Они Дебилы вспомнили что ВР шось та значить...
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10.03.2021 17:35 Ответить
Ну всё пропал конгресс.
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10.03.2021 17:52 Ответить
А вы разрешение у гетьмановича и буржачинского спросили,эта парочка влиятельных лягушат мечтает слиться в экстазе с путинской госдурой.
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10.03.2021 19:55 Ответить
Коле своего ума нема, хоть может умных людей слушать будут! ))
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10.03.2021 21:53 Ответить
 
 