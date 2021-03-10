Украинский парламент планирует подготовить меморандум о стратегическом партнерстве с Конгрессом США, - вице-спикер Рады Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что инициирует подготовку меморандума о стратегическом партнерстве между украинским парламентом и Конгрессом США.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщила Кондратюк в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", инициированного Киевским форумом безопастности.

"По случаю 30-летия независимости Украины и украинского-американских отношений я хочу инициировать подготовку меморандума стратегического партнерства между Верховной Радой и Конгрессом США. Этот документ не просто усилит подписанный 15 июня 2017 в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве между высшими законодательными органами наших стран, но и даст новое дыхание и подчеркнет новые реальные шаги межпарламентского взаимодействия", - сказала Кондратюк.

Также читайте: Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО