Кабмин с 17 марта начнет еженедельно объявлять конкурсы на должности госслужащих, - Немчинов

Кабинет Министров Украины поручил еженедельно объявлять четыре конкурса на замещение контрактных вакансий и один - на другие вакантные должности государственной службы.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины принято протокольное решение объявлять конкурсы еженедельно по следующему ориентировочному подходу: четыре конкурса (на должности, занятые на основании контрактов) плюс один "обычный" конкурс (на другие вакантные должности), начиная с 17 марта 2021 года", - написал Немчинов в "Телеграм-канале", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общее количество заключенных контрактов на должности государственной службы категории "А", на которые должен быть объявлен конкурс, составляет 91, из них по 74 субъектом назначения является правительство, в отношении 17 - другие субъекты назначения.

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В то же время, кроме объявления вышеуказанных конкурсов, существует потребность в объявлении конкурсов на должности высшего корпуса, которые остаются вакантными, но не заполнялись путем отбора на время карантина.

"Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы подготовлен проект поочередного проведения конкурсов из расчета на шесть месяцев (с 17 марта по 25 августа 2021 года), организации проведения всех этапов конкурсного отбора и эффективной работы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы", - добавил министр.

Немчинов подчеркнул, что таким образом правительство обеспечит объявление 115 конкурсов и назначение лиц на соответствующие должности по их результатам.

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Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности госслужбы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров.