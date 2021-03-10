Взрывчатку под дверью родных Шабунина в Киеве и Ривном расследуют в рамках одного производства, - Офис генпрокурора

Наличие взрывных устройств, которые положили в Киеве и Ривне под дверь родных председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, расследуют в рамках одного уголовного производства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что 24.02.2021 по решению процессуального руководителя материалы досудебных расследований двух указанных производств на основании ст. 217 УПК Украины объединены в одном уголовном производстве ", - заявили в ОГП.

В Офисе генпрокурора добавили, что 9 февраля Святошинский районный суд Киева обязал ОГП рассмотреть ходатайство Шабунина об объединении двух уголовных производств.

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"Учитывая то, что работниками Офиса генерального прокурора не осуществлялись полномочия прокурора в форме процессуального руководства в указанных уголовных производствах, в Святошинский районный суд г.. Киева направлено заявление в порядке ст. 380 УПК Украины о предоставлении разъяснения по выполнению соответствующего постановления суда , - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 30 декабря возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство. Шабунин заявил: "Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет". Офис Генпрокурора заявил, что в корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено.

31 декабря две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Позднее в полиции сообщили, что взрывное устройство, подложенное родителям жены Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.