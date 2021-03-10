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Взрывчатку под дверью родных Шабунина в Киеве и Ривном расследуют в рамках одного производства, - Офис генпрокурора

Взрывчатку под дверью родных Шабунина в Киеве и Ривном расследуют в рамках одного производства, - Офис генпрокурора

Наличие взрывных устройств, которые положили в Киеве и Ривне под дверь родных председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, расследуют в рамках одного уголовного производства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что 24.02.2021 по решению процессуального руководителя материалы досудебных расследований двух указанных производств на основании ст. 217 УПК Украины объединены в одном уголовном производстве ", - заявили в ОГП.

В Офисе генпрокурора добавили, что 9 февраля Святошинский районный суд Киева обязал ОГП рассмотреть ходатайство Шабунина об объединении двух уголовных производств.

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"Учитывая то, что работниками Офиса генерального прокурора не осуществлялись полномочия прокурора в форме процессуального руководства в указанных уголовных производствах, в Святошинский районный суд г.. Киева направлено заявление в порядке ст. 380 УПК Украины о предоставлении разъяснения по выполнению соответствующего постановления суда , - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 30 декабря возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство. Шабунин заявил: "Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет". Офис Генпрокурора заявил, что в корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено.

31 декабря две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Позднее в полиции сообщили, что взрывное устройство, подложенное родителям жены  Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247) Офис Генпрокурора (2458)


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У 1993 році, у Севастополі, цікавий випадок був - офіцер прес-служби ЧФ РФ, цілий капітан третього рангу, вирішив "пограть на патріотизмі" "русскаязичних жителей Крима" (Це було якраз перед "мешковською ліваруцією"). Пальнув собі, з службового пістолета, у плече, перед цим надрукувавши у російських газетах статті про його "преследавание украинскими националистами". Ну, а потім, мабуть, хотів виступить з відповідною заявою... Але "ашибачка" вийшла - стріляв він в плече, в те місце, де, згідно з анатомією людини, відсутні життєво важливі артерії, однак, в його організмі було невелике відхилення - артерія проходила не в тому місці... Не добіг нікуди - по дорозі впав і вмер від втрати крові...
Шабуня зі своїми гранатами йде по тій самій стежці...
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10.03.2021 16:49 Ответить
Шабунин уже спорохатился. Ты, филолох, нос по ветру не держишь
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10.03.2021 16:54 Ответить
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10.03.2021 16:55 Ответить
Пурга,голимий чёс !!!)))
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10.03.2021 16:56 Ответить
Вірю Шабуніну!
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10.03.2021 19:31 Ответить
интересно, кому же это мешал два года молчащий шабунька?)))
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10.03.2021 23:44 Ответить
 
 