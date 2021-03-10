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В Киеве спасатели достали из озера на Оболони тело мужчины, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве спасатели извлекли тело мужчины из озера Редькино на Оболони.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в г. Киеве.

В Киеве спасатели достали из озера на Оболони тело мужчины, - ГСЧС 01

10 марта, в 14:35 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на озере Редькино, что в Оболонском районе столицы, в воде находится тело мужчины.

К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. После проведения поисковых работ, тело мужчины 1998 года рождения было найдено на расстоянии 300 м от берега, на глубине 19 м.

В Киеве спасатели достали из озера на Оболони тело мужчины, - ГСЧС 02

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С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело утопленника было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе, для установления причин и обстоятельств трагического случая .

В Киеве спасатели достали из озера на Оболони тело мужчины, - ГСЧС 03

Автор: 

Киев (25483) смерть (9213) труп (132) ГСЧС (4950)


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а хто його побачив на глубині 19 м?
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10.03.2021 17:34 Ответить
Рятувальники це ті хто рятує тут скоріш за все експерти МВС водолази достали трупа з глибини 19 метрів Черговий речдок.
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10.03.2021 17:51 Ответить
 
 