В Киеве спасатели достали из озера на Оболони тело мужчины, - ГСЧС. ФОТО
В Киеве спасатели извлекли тело мужчины из озера Редькино на Оболони.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в г. Киеве.
10 марта, в 14:35 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на озере Редькино, что в Оболонском районе столицы, в воде находится тело мужчины.
К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. После проведения поисковых работ, тело мужчины 1998 года рождения было найдено на расстоянии 300 м от берега, на глубине 19 м.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело утопленника было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе, для установления причин и обстоятельств трагического случая .
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Степан Шевченко #481072
показать весь комментарий10.03.2021 17:34 Ответить Мне нравится 4
Ozirius Shewu
показать весь комментарий10.03.2021 17:51 Ответить Мне нравится 0
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