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В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор"

В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись

Комиссия по делам несовершеннолетних в Красноярске оштрафовала 17-летнего подростка на 150 тысяч рублей за надпись "Путин - вор", которую он оставил на автобусной остановке 23 января во время акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии", об этом сообщила адвокат Дарья Кульшина.

Защита не согласна с квалификацией обвинения и приговором и намерена подать апелляцию на решение суда после получения постановления.

"Его признали виновным по части 6 статьи 20.2 КоАП РФ - это нарушение порядка публичного мероприятия, повлекшее вред здоровью человека или имуществу, хотя вреда к тому времени не было. Через день после митинга в поддержку Навального, во время которого он нанес надпись, мой подзащитный взял тряпку и ацетон и стер ее. Тут как минимум нужно смягчать обвинение до 5-ой части статьи, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей. Наказание, конечно, несоразмерно совершенному", - комментирует адвокат.

Полиция и коммунальные службы оценили в 288 рублей ущерб муниципальному имуществу.

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Автор: 

протест (5857) путин владимир (31216) россия (95381) штраф (1282)


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Топ комментарии
+17
я б оштрафував на 300К, бо путєн не вор, а *****
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10.03.2021 16:59
+8
В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 2719
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10.03.2021 17:01
+6
и прально сделали. надо писать без ошибок. все знают шо он - *****. а вор и остальное, то уже производные )
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10.03.2021 17:06
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я б оштрафував на 300К, бо путєн не вор, а *****
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10.03.2021 16:59 Ответить
Ні, якщо полічити то за слово "вор" 150к це по 50к за літеру. В слові ***** 5 літер тобто 250к!
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10.03.2021 17:33 Ответить
В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 2719
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10.03.2021 17:01 Ответить
Фуйло - цар. Про нього або хороше, або взагалі нічого.
Зеля просто мріє про таку ж владу, але його швидко обламають.
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10.03.2021 17:01 Ответить
Поки що у нього все виходить....
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10.03.2021 17:02 Ответить
У Зеленского какраз власть есть.
А вот мечтает о власти твой божок.
Не путай.
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10.03.2021 17:13 Ответить
Твоє ***** звісно що мріє про пожиттеву владу.
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10.03.2021 17:28 Ответить
Совсем холопы царя не уважают 😁😁😁😁
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10.03.2021 17:01 Ответить
Это на наши деньги 50 тысяч приблизительно? Нехило...
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10.03.2021 17:05 Ответить
У нас меньше штрафу дают за каляки-маляки.
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10.03.2021 17:05 Ответить
У вас фуйло звуть калякою-малякою чи вором?
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10.03.2021 17:11 Ответить
Як як? А ни як.
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10.03.2021 17:18 Ответить
Так ваш коляка-малявка еще в диктаторы и не выбился. Там его папаня корни из жопы пустил.
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10.03.2021 17:36 Ответить
зато мелкий уже с рожками ))
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10.03.2021 19:12 Ответить
и прально сделали. надо писать без ошибок. все знают шо он - *****. а вор и остальное, то уже производные )
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10.03.2021 17:06 Ответить
Ну правильно, на такие слова сморчок просто обижается. Это давно пройденный этап.
Вот когда мокшане массово назовут его людоедом и убийцей, - ху&ло начнёт сдуваться!
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10.03.2021 17:09 Ответить
Ето он еще легко отделался. Могли бьі разглашение государственной тайньі инкриминиоовать.
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10.03.2021 17:12 Ответить
Честнейший царь за все века и такая клевета...
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10.03.2021 17:26 Ответить
У Красноярську підлітка оштрафували на 150 тис. рублів за напис "Путин - вор" - Цензор.НЕТ 9962
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10.03.2021 18:10 Ответить
 
 