В Красноярске подростка оштрафовали на 150 тыс. рублей за надпись "Путин - вор"
Комиссия по делам несовершеннолетних в Красноярске оштрафовала 17-летнего подростка на 150 тысяч рублей за надпись "Путин - вор", которую он оставил на автобусной остановке 23 января во время акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии", об этом сообщила адвокат Дарья Кульшина.
Защита не согласна с квалификацией обвинения и приговором и намерена подать апелляцию на решение суда после получения постановления.
"Его признали виновным по части 6 статьи 20.2 КоАП РФ - это нарушение порядка публичного мероприятия, повлекшее вред здоровью человека или имуществу, хотя вреда к тому времени не было. Через день после митинга в поддержку Навального, во время которого он нанес надпись, мой подзащитный взял тряпку и ацетон и стер ее. Тут как минимум нужно смягчать обвинение до 5-ой части статьи, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей. Наказание, конечно, несоразмерно совершенному", - комментирует адвокат.
Полиция и коммунальные службы оценили в 288 рублей ущерб муниципальному имуществу.
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Зеля просто мріє про таку ж владу, але його швидко обламають.
А вот мечтает о власти твой божок.
Не путай.
Вот когда мокшане массово назовут его людоедом и убийцей, - ху&ло начнёт сдуваться!