ГБР зарегистрировало заявление Рудьковского, в котором он обвиняет "слугу народа" Семинского в вымогательстве, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский написал в Госбюро расследований заявление на бывшего главу компании "Нефтегаздобыча", нардепа "Слуги народа" Олега Семинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "ГОРДОН" сообщил адвокат Рудьковского Николай Катеринчук.

В документе Рудьковский обвиняет Семинского в вымогательстве. Он пишет, что Семинский "никогда не был собственником или акционером "Нефтегаздобычи", но постоянно и противоправно требовал долю" в компании.

С такими требованиями Семинский обращался к Рудьковскому, заверяет экс-министр в своем заявлении.

"Рудьковский, отвечая на требования Семинского, заявил ему, что тот является лишь наемным работником в "Нефтегаздобыче", за свою работу получает зарплату и, насколько известно Рудьковскому, акционеры не собираются передавать ему долю в компании, так как для этого нет никаких правовых оснований", - говорится в документе.

Согласно тексту заявления, Рудьковский тогда предложил Семинскому "поискать работу в месте, где ему будут платить больше", если его не устраивают такие условия. Тогдашний руководитель компании, по версии экс-министра, настаивал на своем. В 2012 году Семинского похитили.

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В 2018 году он несколько раз встречался с Рудьковским и требовал, чтобы на него переоформили 10% в уставном капитале компании.

"В противном случае Семинский угрожал заявить, что в его похищении виновен Рудьковский. После отказа Рудьковским выполнить противоправные требования Семинский выполняет угрозы и в рамках уголовного производства №12012000000000077 от 23 ноября 2012 года заявляет, что в его похищении виновен Рудьковский", - сказано в заявлении.

Экс-министр считает, что в действиях Семинского есть признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил Катеринчук, в ГБР сегодня зарегистрировали заявление его клиента.

Также адвокат заявил, что Печерский районный суд Киева перенес заседание по делу Рудьковского на 16 марта.

Ходатайство адвокатов было связано с тем, что COVID-19 заболели брат и водитель Рудьковского, а экс-министр контактировал с ними. Сегодня Рудьковский сдал тест на коронавирус и ожидает его результата.

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Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

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