В Нацбанке обвинили Рожкову в клевете из-за заявлений о попытках цензуры ее интервью
В Национальном банке Украины опровергли информацию о существовании альтернативной версии интервью первого заместителя главы регулятора Екатериной Рожковой.
Об этом директор Департамента коммуникаций (ДК) НБУ Галина Калачева написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно обвинений ДК в цензуре. ДК не давал "Новому времени" никакой альтернативной версии интервью (порезанного или непорезаного). Вообще сокращенной Департаментом коммуникаций версии этого интервью не существует", - написала Калачева.
По ее словам, Рожкова, которая судится с НАБУ, просила согласовать материал, в котором "озвучивает негативные месседжи в адрес руководителя и команды". Департамент, увидев в тексте репутационные риски для НБУ, попросил спикера "самостоятельно отредактировать текст".
"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - добавила она.
Напомним, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова дала интервью изданию "Новое время". В нем она заявила, что продолжает игнорировать своего непосредственного начальника - главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Также, по словам Рожковой, были попытках цензуры со стороны руководства НБУ, в частности, департамента коммуникаций, руководство которого пыталось запретить публикацию интервью в оригинальном виде.
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Хто ще в пліснявій владі залишився з порошенківських? Самі риги, колаборанти та фсб-шники.
Рожкову пліснява не трогає, бо боїться реакцаї МВФ. Саме тому не звільняє, а, чисто по- кацапські, виживає з роботи.
https://news.finance.ua/ru/news/-/388766/rozhkova-lobbirovala-otmenu-sanktsij-dlya-banka-moskvy-smi Рожкова лоббировала отмену санкций для "Банка Москвы
"У «дочек» российских банков в Украине два пути: «или подыскать себе другого собственника, или постепенно сокращать объемы присутствия на банковском рынке» этой страны, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова (цитата по пресс-службе НБУ)"
95-продакшен монтирует не покладая рук.
Ваша Юльку вже два роки не може знайти дорогу в прокуратуру із доказами того, що все вкрав Порошенко. Хоча репетувала про це всі 5 років його президентства, махаючи "доказами" перед телекамерами.
Вам вже відповіли про "колаборантку" Рожкову.
Але ж вам то нецікаво
https://censor.net/ru/comments/locate/3252452/01921471-df93-7114-894e-a043dbf224be
Тому серйозно ставитись до цих "плівок" я не можу.
Любимицы пэтьки.
К лерке пэтька с марысей даже в Лондон ездили утешать.
Не дивно що бородата бабуся з ними судиться а Зелений зрадник тиснув на голову нбу і той був вимушений звільнитися, в результаті отримав дирку від бублика коли просив гроші у МВФ.
Рожкова судится с НАБУ, а в с тексте должна была его вилизывать , как Юля Вове...?
Цей.
Никаких подковерных игр и брехни. Только чистая правда.
А выговор за интервью Рожковой Шевченко влупил по доброте душевной, а не из-за цензуры.
А вот нынешний набсовет НБУ стопудово плотно под Беней (типа ТЮЛинский, но на самом деле Коломойского).
Ну, да. Спочату одній бувшій голові Нацбанку хату спалили, другого вимусили у відставку піти. Тепер Рожкова їм заважає.
Ну, піде Рожкова, знаєте що далі буде?
- Розвал справи Приватбанку і в Україні, і за кордоном. Беня з нас окрім Приватбанку забере іще 2 млрд. дол. у держави. А може і більше. Він із зеленим керівництвом трохи поділиться за ваш рахунок.
От ботики цього і добиваються, обливаючи лайном Рожкову