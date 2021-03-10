В Нацбанке обвинили Рожкову в клевете из-за заявлений о попытках цензуры ее интервью

В Национальном банке Украины опровергли информацию о существовании альтернативной версии интервью первого заместителя главы регулятора Екатериной Рожковой.

Об этом директор Департамента коммуникаций (ДК) НБУ Галина Калачева написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно обвинений ДК в цензуре. ДК не давал "Новому времени" никакой альтернативной версии интервью (порезанного или непорезаного). Вообще сокращенной Департаментом коммуникаций версии этого интервью не существует", - написала Калачева.

По ее словам, Рожкова, которая судится с НАБУ, просила согласовать материал, в котором "озвучивает негативные месседжи в адрес руководителя и команды". Департамент, увидев в тексте репутационные риски для НБУ, попросил спикера "самостоятельно отредактировать текст".

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"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - добавила она.

Напомним, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова дала интервью изданию "Новое время". В нем она заявила, что продолжает игнорировать своего непосредственного начальника - главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Также, по словам Рожковой, были попытках цензуры со стороны руководства НБУ, в частности, департамента коммуникаций, руководство которого пыталось запретить публикацию интервью в оригинальном виде.

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