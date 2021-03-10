Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин
В США считают, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами при борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" Киевского форума по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня хочу сказать о текущей ситуации и той роли, которую могут сыграть США для Украины в продвижении ее интересов, урегулировании конфликта на востоке и борьбе с коррупцией, которая является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины. При выполнении этих приоритетов президент Зеленский действительно столкнулся с определенными проблемами, мы все должны это признать. О процессе достижения мира - нам надо оживить те переговоры, которые были заморожены, в частности Россией", - сказала Квин.
Она также отметила влияние монопольных кругов на независимость Украины.
"Если говорить о коррупции - мы стали свидетелями тех влиятельных сил, которые стремятся подорвать украинскую независимость и ее инфраструктуру, пытаются избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую дезинформационную кампанию здесь, в Украине, которая направлена на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад", - сказала Квин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это все равно что попасть под автомобиль, в котором едешь.
Особливо одного, найтоксичнішого. Навіть кажуть, що це є загрозою для європейських прагнень українців.
Каломойша з ахмєткой вигризають з країни цілі шматки;
на Донбасі наших хлопців відстрілюють, як куріпок, бо говнокомандуючий відвів навіть контрснайперські групи.
Жодних проблем у блазня немає, не обманюйте людей!
Все бывшие рыги, которые и создавали ее, и которые сейчас опзжЕСники КОНКРЕТНО ополчились и сливают страну ради собственного обогащения.
Переводя на русский язык: Зеля столкнулся с Беней.
Большего бреда мне от представителей США слышать ещё не доводилось.
Не понятно, для кого сей месседж. Для Джо?