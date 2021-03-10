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Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин

Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин

В США считают, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами при борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" Киевского форума по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня хочу сказать о текущей ситуации и той роли, которую могут сыграть США для Украины в продвижении ее интересов, урегулировании конфликта на востоке и борьбе с коррупцией, которая является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины. При выполнении этих приоритетов президент Зеленский действительно столкнулся с определенными проблемами, мы все должны это признать. О процессе достижения мира - нам надо оживить те переговоры, которые были заморожены, в частности Россией", - сказала Квин.

Она также отметила влияние монопольных кругов на независимость Украины.

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"Если говорить о коррупции - мы стали свидетелями тех влиятельных сил, которые стремятся подорвать украинскую независимость и ее инфраструктуру, пытаются избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую дезинформационную кампанию здесь, в Украине, которая направлена на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад", - сказала Квин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) коррупция (8556) США (26439) Донбасс (26955) Квин Кристина (100) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+13
Кто бы мог подумать. Ай-ай-ай. Только вот он не столкнулся, он сам стал частью всего этого. И в противоположность размеру, частью совсем немаленькой.
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10.03.2021 17:26
+11
Зеленский не столкнулся с коррупцией, он её возглавил.
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10.03.2021 17:24
+11
Гринпоц и есть проблема. И ее нужно как то решать
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10.03.2021 17:25
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Зеленский не столкнулся с коррупцией, он её возглавил.
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10.03.2021 17:24 Ответить
Столкнулся... Та ніхрена він не робить, і робити не хоче. Валяє Ваньку-дурачка перед лєкторатом.
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10.03.2021 17:25 Ответить
Провокатор ты!!!!
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10.03.2021 17:27 Ответить
Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 4851
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10.03.2021 17:28 Ответить
Бубочка сам представляет проблему
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10.03.2021 18:47 Ответить
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 17:24 Ответить
Гринпоц и есть проблема. И ее нужно как то решать
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10.03.2021 17:25 Ответить
Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 8052
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10.03.2021 17:25 Ответить
Кто бы мог подумать. Ай-ай-ай. Только вот он не столкнулся, он сам стал частью всего этого. И в противоположность размеру, частью совсем немаленькой.
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10.03.2021 17:26 Ответить
Сложно столкнуться с коррупцией, если движешься с ней в одном направлении.
Это все равно что попасть под автомобиль, в котором едешь.
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10.03.2021 17:28 Ответить
а ведь так и будет...этот автомобиль его и задавит
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10.03.2021 17:33 Ответить
Толстый намёк , на кротовник Кремля под вывеской «офис президента «, возглавляемый «арлекино» «будем всех бомбить»
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10.03.2021 17:29 Ответить
То єсть до того як зеля став презмдеетом вони лумали що корупції в Україні нема?
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10.03.2021 17:29 Ответить
Вони вважають, що її стало більше, як і впливу олігархів.
Особливо одного, найтоксичнішого. Навіть кажуть, що це є загрозою для європейських прагнень українців.
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10.03.2021 17:40 Ответить
Ни с чем он не столкнулся - он умеет сталкиваться только с текстами для читать , а коррупционеры ему не написали что с ними надо делать , еще и объяснили что и он там на крючке - если писать, то обо всех ж е надо...
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10.03.2021 17:31 Ответить
ну да...столкнулся...а чо не вьезжать в политику ему кто то воспрещал?ну,шоб столкновения избежать
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10.03.2021 17:32 Ответить
Та які там проблеми?!
Каломойша з ахмєткой вигризають з країни цілі шматки;
на Донбасі наших хлопців відстрілюють, як куріпок, бо говнокомандуючий відвів навіть контрснайперські групи.
Жодних проблем у блазня немає, не обманюйте людей!
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10.03.2021 17:35 Ответить
Не поспоришь.
Все бывшие рыги, которые и создавали ее, и которые сейчас опзжЕСники КОНКРЕТНО ополчились и сливают страну ради собственного обогащения.
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10.03.2021 17:39 Ответить
А риг та антимайданівець Татаров ким призначений в Офіс преЗедента?
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10.03.2021 17:41 Ответить
Мягкий намек на толстое обстоятельство... Зеленский не столкнулся, он это разруливает по заказу. На фронте не стрелять, с коррупцией бороться с помощью олигархов и продажных судей. Говорите с ним нормально "Хватит изображать, пора бороться"
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10.03.2021 17:44 Ответить
"Если говорить о коррупции - мы стали свидетелями тех влиятельных сил, которые стремятся подорвать украинскую независимость и ее инфраструктуру, пытаются избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую дезинформационную кампанию здесь, в Украине, которая направлена на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад".

Переводя на русский язык: Зеля столкнулся с Беней.
Большего бреда мне от представителей США слышать ещё не доводилось.
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10.03.2021 17:45 Ответить
Что то штаты реверансы делают перед зеленым чмом. Неужели они не понимают, что Зеленский и есть та самая большая проблема, которая поставила на растяжку всю страну.
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10.03.2021 18:49 Ответить
Как это зиленский мог столкнуться с самим собой?
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10.03.2021 20:33 Ответить
Зеленого попугая поборола корупція і він став звичайним татаровим і відосики про щасливе життя в нього закінчились.
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10.03.2021 21:16 Ответить
даунбас - понятно... но в борьбе с коррупцией зеленскому надо было проявлять не проституирующую - тут дала, там дала, там еще дам, там улажу - личность, а занять конкретную позицию и еще весной прошлого сдержать свое обещание, разогнать волевым решением коррупционеров во власти, суде, полиции, прокурватуре, разведке, сбу... а тоь лечит аппендицит...
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11.03.2021 08:34 Ответить
Только дурачок мог думать, что не столкнётся с проблемами. Так у всех.
Не понятно, для кого сей месседж. Для Джо?
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14.03.2021 13:06 Ответить
 
 