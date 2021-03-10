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Новости Борьба с коронавирусом
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В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от COVID-19, - ОГА

В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от COVID-19, - ОГА

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от коронавируса, а в городской больнице №4 на вакцинацию записались только трое работников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались", - отметила чиновница.

Кроме того, по словам Гусак, в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

Она выразила надежду, что дальнейший процесс вакцинации в регионе будет побуждать медицинских работников, которые отказываются от прививки, изменить свое мнение.

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Автор: 

вакцина (3815) ОГА (2388) Черновцы (676) врачи (1513) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+19
"поверят доказательной медицине." - где можно посмотреть доказательства по действенности этой вакцины?
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10.03.2021 17:39
+18
А вы думаете Израэль где одна из лучших в мире медицин просто так считает эту вакцину хренью? Или просто так её еще не зарегистрировала ни одна страна ЕС?
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10.03.2021 17:43
+16
Доказательства у степашки в кармане. Шуршат. Для отдельных задач CoviShit исключительно эффективен. Намного эффективней голимого пфайзера, на котором и копейки не украсть.
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10.03.2021 17:43
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так-то воно й так, але спершу треба посадити тебе за грати.
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11.03.2021 00:32 Ответить
Якщо ти здохнеш від КОВІДу, ніякої шкоди людству не буде.
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12.03.2021 15:00 Ответить
о то пан мізатроп, так? Те саме стосується тебе також. Можеш навіть не чекати ковіду

и это самое, сдохнешь ты, гнида, а я умру; запомни разницу, чмо зебильное.
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12.03.2021 18:00 Ответить
"Те саме стосується тебе також." (С) Вже не стосується - я ще у жовтні перехворів без особливих проблем, отже, маю імунітет. А у тебе все попереду, і мені байдуже, як тобі напишуть: "помер" чи "здох" - то ти вже відчувай різницю, вибздню поросячий.
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13.03.2021 12:18 Ответить
ЛЮБА уже розроблена вакцина проти ковід дає шанс якщо не захворіти, то хоча б уникнути важкої форми.
Не вакцинуватись в той час, як кожен день помирає десяток людей на Буковині і де реанімаційні відділення заповнені і хворих з Чернівців уже відвозять у районні лікарні це дурість.
Тут повилазило чимало фсбешних тролів. З ними сперечатись не варто.
Банити, банити і ще раз банити.
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10.03.2021 20:04 Ответить
КОЛІТ СРОЧНО ОТИХ ТРЬОХ, дай бог, щоб не було агресивної у них реакції організму. і після цього буде злам упертості у інших.
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10.03.2021 21:35 Ответить
на каждой страничке про вакцину слово "шмурдяк".
тут встречается 5 раз.
у ботов нет фантазии.
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10.03.2021 22:23 Ответить
Міцний власний імунітет краще за будь-яку вакцину.
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10.03.2021 22:32 Ответить
Не кажи істеричкам, шо імунітет здобувається завдяки зустрічам з патогенами - нам же гірше буде.
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10.03.2021 22:59 Ответить
Какашилд потому что.
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11.03.2021 03:22 Ответить
потому что не спутник... и все помчались бы..
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11.03.2021 06:19 Ответить
Вирус мутант...вакцина до сраки...прийдется переболеть...а там как повезет...
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13.03.2021 20:27 Ответить
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