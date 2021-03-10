В одной из больниц Черновцов ни один медик не хочет вакцинироваться от COVID-19, - ОГА

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от коронавируса, а в городской больнице №4 на вакцинацию записались только трое работников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались", - отметила чиновница.

Кроме того, по словам Гусак, в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

Она выразила надежду, что дальнейший процесс вакцинации в регионе будет побуждать медицинских работников, которые отказываются от прививки, изменить свое мнение.

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