Борца за "русский мир", бывшего пресс-секретаря "Шахтера" Мармазова не пустили в "ДНР"
Поклонник "русского мира", бывший пресс-атташе "Шахтера" Руслан Мармазов заявил, что ему отказали во въезде на территорию так называемой "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
"Сегодня предвкушал, что буду ночевать дома в Донецке. Но в "ДНР" меня не пустили. Приятный старший прапорщик, не назвавший фамилию, сказал, что въезд на территорию "ДНР" мне запрещен. Кем, почему и все такое прочее, разумеется, он не знает. И в это я верю.
Смущает другое. Сам факт, как говорится. Это кто же окопался в Донецке, чтобы создавать противнику такие прекрасные информационные поводы? Внутренний враг не менее опасен, чем внешний. В не самом лучшем расположении духа возвращаюсь в Москву", - написал Мармазов.
В августе 2019 г. Мармазов сообщил, что получил российский паспорт. Он был главой пресс-службы "Шахтера" с 2005 по 2015 год.
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