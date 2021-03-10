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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Борца за "русский мир", бывшего пресс-секретаря "Шахтера" Мармазова не пустили в "ДНР"

Борца за

Поклонник "русского мира", бывший пресс-атташе "Шахтера" Руслан Мармазов заявил, что ему отказали во въезде на территорию так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

"Сегодня предвкушал, что буду ночевать дома в Донецке. Но в "ДНР" меня не пустили. Приятный старший прапорщик, не назвавший фамилию, сказал, что въезд на территорию "ДНР" мне запрещен. Кем, почему и все такое прочее, разумеется, он не знает. И в это я верю.

Смущает другое. Сам факт, как говорится. Это кто же окопался в Донецке, чтобы создавать противнику такие прекрасные информационные поводы? Внутренний враг не менее опасен, чем внешний. В не самом лучшем расположении духа возвращаюсь в Москву", - написал Мармазов.

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В августе 2019 г. Мармазов сообщил, что получил российский паспорт. Он был главой пресс-службы "Шахтера" с 2005 по 2015 год.

Автор: 

Донецьк (6320) сепаратизм (11311) Шахтер (610) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+49
лишний петух в курятнике никому не нужен
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10.03.2021 17:29
+30
надо было впустить этого долбодятла и на подвальчик закинуть,мозги проветрить.
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10.03.2021 17:33
+25
Кому цікаві пригоди якоїсь прокацапленоі амеби?
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10.03.2021 17:33
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лишний петух в курятнике никому не нужен
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10.03.2021 17:29 Ответить
надо было впустить этого долбодятла и на подвальчик закинуть,мозги проветрить.
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10.03.2021 17:33 Ответить
Кому цікаві пригоди якоїсь прокацапленоі амеби?
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10.03.2021 17:33 Ответить
Щас его патрон Ахметов подсуетится.
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10.03.2021 17:34 Ответить
А ти на даунецьке пекло підвальне звіздуй! Туди тебе пропустять. Або попустять.
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10.03.2021 17:35 Ответить
І цей ж маразмов - далеко не Вася з копанки: поїздив по світу, побачив, як живуть люди в Європі... Але все одно топить за Лугандон. От чого йому не вистачало?
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10.03.2021 17:38 Ответить
Ще й у Ахметова явно не 1000 баксів отримував!
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10.03.2021 17:39 Ответить
Справа в зайвій хромосомі. Інакше це не пояснити.
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10.03.2021 17:53 Ответить
Медведчук теж по світу поїздив. І всі інші проросійські уроди. І бачили як живуть люди в Європі. А Шарій, наприклад, взагалі в Європі живе, а малоросів успішно агітує з Росією дружити. От чого Їм всім не вистачає?
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10.03.2021 17:55 Ответить
Для них Украина -жирное пастбище.
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10.03.2021 19:37 Ответить
А чому він їхав без дружини? Такої ж прибацаної рашизмом.
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10.03.2021 17:42 Ответить
Это чмо предполагало , что переночует в своём шикарном особняке в даунецке....Но, особнячок уже занят....И чму можно заночевать только на подвале.....
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10.03.2021 17:46 Ответить
псячу лайку перекладаємо? ОРДЛО!!!
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10.03.2021 17:47 Ответить
Ехай назад в кишлак, овец паси, мармазов.
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10.03.2021 17:52 Ответить
Це яким треба буть упоротим , шо навіть в діру не пустили! Місце таким токо в масквабаді. Ото кодла!
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10.03.2021 17:54 Ответить
Давай, призжай, в Київ пустять. І навіть місце в готелі на Лук'янівці нададуть! І навіть спілкування з вдячними слухачами забезпечать! З Родичами - в т.ч.!
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10.03.2021 18:01 Ответить
Ой навряд чи. Подібні гниди в Києві непогано прилаштувалися. Вже два роки до нашого берега як не лайно так тріски прибиваються з усіх усюд.
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10.03.2021 18:39 Ответить
Було б добре, аби цю гниду і назад в Рашку не пустили! Бо такі мудаки насправді ніде не потрібні!
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10.03.2021 18:01 Ответить
Нахр.на писати про цього нікому ні цікавому маразматіка.У нас своіх дохре.а і більше. Хай сидіть в своїї орді і не треба його піарить
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10.03.2021 18:11 Ответить
Размазать мармазова и всё даунбаское быдло! Не хрен кормить сепарастных недоумков.
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10.03.2021 18:22 Ответить
Там в Шахтарі половина латентних колоборантів, але вони дуже ******* бакси і сидять мовчки в Україні. А цей виявився настільки упоротим рашистом, шо зробив свого часу камінгаут.
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10.03.2021 19:03 Ответить
а ты не знал? в центре донецка есть землянка, в ней злой и кровожадный Бандеровец с ужасным правосеком сидят и решают кому вьезжать в дыныру а кому нет. и они же клятые развязали в Украине гражданскую войну. тупой ты и недалекий человек, если не знаешь этого... они же ироды во всем виновати и они же придумали руськый мір. радуйся что еще и очььько твое не порвали
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10.03.2021 20:12 Ответить
Звідки цей ...АНДОН туди їхав, якщо з **********, то яке нам до цього діло куда та за що цього козла не пустили у ту діруНеРу?
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10.03.2021 20:39 Ответить
в его квартире уже давно живет какой нибудь нокия, предвкушал он...
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10.03.2021 20:50 Ответить
так он пытался въехать с подконтрольной Украине стороны? в статье об этом как то промолчали
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10.03.2021 21:05 Ответить
Чувак этими вбросами пытается "перекраситься", сменить имидж любителя днр, так как этот российский проект больше не приносит ему денег
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11.03.2021 09:55 Ответить
 
 