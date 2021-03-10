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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав закупил более 6,5 млн экспресс-тестов на COVID-19 - 4,3 млн из них уже развезены по регионам, - Ляшко

Минздрав закупил более 6,5 млн экспресс-тестов на COVID-19 - 4,3 млн из них уже развезены по регионам, - Ляшко

Министерство здравоохранения приобрело более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, из них 4,312 млн тестов уже распределены и доставлены по регионам в коммунальные медучреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, еще более 1,873 млн экспресс-тестов будут поставлены в медучреждения независимо от формы собственности и для физлиц-предпринимателей, имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) и проводят предварительную диагностику COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

Кроме того, по словам Ляшко, еще 358,625 тыс. экспресс-тестов будут поставлены в пункты тестирования на контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя. Часть из этих экспресс-тестов будут распределены между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности и учреждениями здравоохранения, которые подчинены Министерству здравоохранения Украины.

Также читайте: 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

карантин (16729) тестирование (495) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Воровать? Они этому всю жизнь учились. Ничего больше не делали.
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10.03.2021 17:36
+1
Как когда? Они же круглосуточно работают во благо народа... Вы что не знали?
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10.03.2021 17:44
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Во как быстро. Когда вы всё успеваете?
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10.03.2021 17:35 Ответить
Воровать? Они этому всю жизнь учились. Ничего больше не делали.
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10.03.2021 17:36 Ответить
Как когда? Они же круглосуточно работают во благо народа... Вы что не знали?
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10.03.2021 17:44 Ответить
В Израиле уже победили пандемию - а эти планируют завозить тесты....
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10.03.2021 17:54 Ответить
Вот это оперативность, где преЗедент с распиаренной встречей?
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10.03.2021 17:36 Ответить
крім красти на ковіді мінздрів ще чимось займається?
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10.03.2021 17:48 Ответить
потрібно щоб експрестести вільно продавались в аптеках чи супермаркетах, як це вже відбувається в європі. 25 евро за 5 тестів норм ціна.
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10.03.2021 17:52 Ответить
Ты отстал, тесты уже продаются в аптеках.
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10.03.2021 18:18 Ответить
Наконец-то тест на сопли можно купить
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10.03.2021 18:02 Ответить
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10.03.2021 18:36 Ответить
Новое поле противостояния - Центр по отслеживанию дезинформации, который Зеленский решил создать. За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров, посадивший сервисы государственной программы "Дія" на российские сервера, министр МВД Аваков, которому все мало влияния, глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
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10.03.2021 21:20 Ответить
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD кстати, тоже) и использовать ее не успели, срок окончился.
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10.03.2021 21:21 Ответить
 
 