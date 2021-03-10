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Новости Земельная реформа
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Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы, - поверенная США Квин

Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы, - поверенная США Квин

Соединенные Штаты ожидают, что Украина продолжит реформы сельскохозяйственных земель, СБУ и судебной системы.

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" Киевского форума по безпастности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Несмотря на проблемы меня обнадеживает тот факт, что некоторые долгожданные реформы продолжаются и продолжаются. Мы надеемся, что определенные из них будут уже сделаны этим летом, в частности, о сельскохозяйственном потенциале Украины и ее земель. Реформа СБУ в первом чтении недавно прошла парламент и судебная реформа была обещана для продвижения. Это необходимые шаги для уменьшения коррупции в Украине", - отметила Квин.

Читайте: Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин

Автор: 

СБУ (19861) судебная реформа (1802) США (26439) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+7
Яка реформа землі якщо у нас величезна корупція. Про корупції вона сама ж і сказала.
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10.03.2021 17:53
+7
Во многих странах, как например в Германии нельзя купить землю, только взять в аренду. Так сфига ли от Украины требуют сделать рынок земли?
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10.03.2021 17:56
+6
Судову вже проводить. Відбувається зьїзд суддів, ВР обрала члена КС. Все навпаки, як ви пропонуєте.
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10.03.2021 17:41
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Судову вже проводить. Відбувається зьїзд суддів, ВР обрала члена КС. Все навпаки, як ви пропонуєте.
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10.03.2021 17:41 Ответить
И мусарни, и прокуратуры.
И налоговой мусарни, шоб никому не обидно было.
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10.03.2021 17:42 Ответить
А таможню? Ведь сейчас именно там самая большая коррупция, бюджет недополучает миллиарды долларов в месяц. Похоже, это устраивает Квартал-95.
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10.03.2021 17:44 Ответить
Наші керманиці все одно зроблять те, чого піндоси не очікували.
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10.03.2021 17:50 Ответить
Яка реформа землі якщо у нас величезна корупція. Про корупції вона сама ж і сказала.
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10.03.2021 17:53 Ответить
да , правідьот, і бандіт ахмєтов купе всю землю, суди і сбу.
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10.03.2021 17:54 Ответить
Как интересно, сколько Ахметов не пытается отмыть свою "незапятнанную" репутацию, уже и замки в Англии, дворец под Киевом, бизнес по всему миру, а люди называют его тем, кто он был и есть по сути.
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10.03.2021 17:56 Ответить
Земля... Земля... Земля...
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10.03.2021 17:55 Ответить
Во многих странах, как например в Германии нельзя купить землю, только взять в аренду. Так сфига ли от Украины требуют сделать рынок земли?
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10.03.2021 17:56 Ответить
https://www.dw.com/de/themen/s-9077 Цена на землю варьируется в зависимости от ее качества и от региона. По данным Федеральной статистической службы, самые дорогие сельскохозяйственные участки в Баварии. Там стоимость одного гектара - около 65 тыс. евро. В то же время в восточных регионах страны этот ресурс может быть в шесть раз дешевле. Так, в Бранденбурге и Тюрингии можно купить гектар за 10 - 11 тыс. евро.
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10.03.2021 18:15 Ответить
Эта дурочка ждёт, когда украинскую землю будут распродавать по 10 000 га в одни руки ? Это оказывается реформа ? она сможет в США купить 10 000 га ?
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10.03.2021 18:01 Ответить
Нужен нормальный посол, а не временная поверенная.
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10.03.2021 18:01 Ответить
Надейтеся, КИВИН будет, а не реформы.
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10.03.2021 18:12 Ответить
странно, ведь штаты начинали со свободного ношения оружия, а земля - уже позже, защита частной собственности и т.п.
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10.03.2021 18:13 Ответить
Чому ж це їх так земля цікавить?Мабуть хочуть скупити по 1000$ за гектар чернозему,коли в Польщі піщана земля коштує 10 000$.Це злочин-продавати землю в бідній країні де народ ледь виживає,і звичайно ж буде продавати землю за безцінь.
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10.03.2021 18:24 Ответить
Щось почав підозрювати?....
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10.03.2021 18:38 Ответить
Штаты надеются и ожидают. Этим летом... Оптимисты ! Опыт последних 30-ти лет рисует трохи иную перспективу. Землю ВСЮ спи... украдут. Затем продадут, а выхлоп засунут в оффшоры. СБУ всю эту "тему" открышует. За "дольку малую". Ну, а суды замерли в ожидании "снятия пенки", а точнее - сливок. А наш "крипак" теперь эшелонами будет прорываться на сбор клубники, спаржи, вишни... к более практичным соседям. Україно, ВСТАВАЙ !
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10.03.2021 18:24 Ответить
с промышлностью разобрались ну шо там осталось у аборегенов? А может сначала конститкцию поменять , не пробовали? Потом не обижайтесь когда отбирать будут .
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10.03.2021 18:31 Ответить
Реформи судів та СБУ - на здоров'я, а от земельки нашої ви не отримаєте! І ніякого другого громадянства, бо воно задумане саме для розпродажу землі!
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10.03.2021 18:37 Ответить
Очень хорошие и благородные пожелания
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10.03.2021 18:39 Ответить
Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы,будут изгнаны олигархи а Мертвечук и Коломойский окажутся в тюрьме. Уверенность в этом мы черпаем из просмотра 95 КВАРТАЛА а также фильма "Слуга Народа"" - поверенная США Квинже
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10.03.2021 18:51 Ответить
Допоможіть нам краще мати таке збройне законодавство як в шатах Джорджія, Техас чи Пінічна Кароліна або Канзас. Оце буде допомога США.
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10.03.2021 19:40 Ответить
если так как была проведена приватизация 90х, и реформа милиции16 года то народ останеться без земли и с ...уем в ...опе
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10.03.2021 19:54 Ответить
Вже ковбасить нетерплячка землиці прикупити на шару...
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10.03.2021 20:10 Ответить
ну хоть кто-то еще надеется.
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10.03.2021 20:53 Ответить
Провести то ПРОВЕДУТ ! Только как ? И кого ... ?
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10.03.2021 21:51 Ответить
Какие надежды на реформы вы питаете?? ДВА года ---ничего, только откат по всем позициям и вдруг реформы! КТО их может проводить у зеленой недовласти???
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10.03.2021 22:05 Ответить
 
 