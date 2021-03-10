Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы, - поверенная США Квин

Соединенные Штаты ожидают, что Украина продолжит реформы сельскохозяйственных земель, СБУ и судебной системы.

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в ходе презентации обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" Киевского форума по безпастности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Несмотря на проблемы меня обнадеживает тот факт, что некоторые долгожданные реформы продолжаются и продолжаются. Мы надеемся, что определенные из них будут уже сделаны этим летом, в частности, о сельскохозяйственном потенциале Украины и ее земель. Реформа СБУ в первом чтении недавно прошла парламент и судебная реформа была обещана для продвижения. Это необходимые шаги для уменьшения коррупции в Украине", - отметила Квин.

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