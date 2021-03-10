Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом
Новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека в делегации, который бы видел его... Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен. Это собственно нельзя назвать планом, это предложения по кластерам - ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений", - отметил член ТКГ.
По словам Гармаша, Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом, "поскольку нормандская четверка не может вмешиваться в дела Украины".
"Поэтому я прогнозирую, что Россия не примет и этот план, предложенный Германией, Францией и Украиной", - подчеркнул Гармаш.
Гармаш добавил, что Украина на переговорах в рамках ТКГ продолжает настаивать на рассмотрении ее предложений, известных как план Кравчука. В свою очередь, Россия настаивает на обсуждении плана ОРДЛО.
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А план должен быть один: "Карабахский сценарий", всё остальное глупости, типа заглядывание в глаз *****...
Це як розуміти????
А вести війну проти Украіни в Україні, це - невтручання з боку рахи???
раха призвичаілася говорити все, що підходить іі хворому уявленню, навіть повний маразм іі слів іі саму не бентежить.
Логіка одна - ніякоі логіки, одні збочені ман"ячні бажання.
( кстати, фамилия моих соседей в кубанской станице - Шумейко, глава семьи Иван Петрович Шумейко).
А ви там про мирні плани... (((