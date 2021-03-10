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Новости Агрессия России против Украины
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Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом

Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом

Новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека в делегации, который бы видел его... Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен. Это собственно нельзя назвать планом, это предложения по кластерам - ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений", - отметил член ТКГ.

По словам Гармаша, Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом, "поскольку нормандская четверка не может вмешиваться в дела Украины".

"Поэтому я прогнозирую, что Россия не примет и этот план, предложенный Германией, Францией и Украиной", - подчеркнул Гармаш.

Гармаш добавил, что Украина на переговорах в рамках ТКГ продолжает настаивать на рассмотрении ее предложений, известных как план Кравчука. В свою очередь, Россия настаивает на обсуждении плана ОРДЛО.

Читайте: Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения "российских миротворцев", - Гармаш

Автор: 

россия (95381) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+18
Детский сад... Рашке нужна капитуляция Украины, на другое она не согласна, чтобы вы ей не предлагали...
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10.03.2021 18:13
+12
рашке надо больше санкций-полезных и нужных
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10.03.2021 19:31
+10
Есть только один настоящий работающий план:Навести элементарный порядок в государстве,чтобы не было коррупции. Тогда в страну придут инвестиции(в том числе и за счет внутренних средств) и экономика позволить сделать богатое общество и сильную армию. Тогда можно будет вернуть не только Донбасс и Крым но и Кубань до кучи-при желании. А без экономики и сильной армии нихрена вы не вернете, а только усугубите положение Украины всунув обратно дотационный разрушенный регион населенный преимущественно пророссийской ватой-разве от этого Украина станет сильнее? Зеленые вместо того чтобы заниматся реальными вещами и реальной экономикой-как всегда делают видимость работы уводя страну из актуальных насущных вопросов к всякой херне. Собственно это и есть сутью АКТЕРСТВА
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11.03.2021 01:27
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гармаш, тебе в детсад надо сначала! там научат...
Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом - Цензор.НЕТ 1170
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10.03.2021 18:02 Ответить
Детский сад... Рашке нужна капитуляция Украины, на другое она не согласна, чтобы вы ей не предлагали...
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10.03.2021 18:13 Ответить
рашке надо больше санкций-полезных и нужных
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10.03.2021 19:31 Ответить
ордло - лайно
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10.03.2021 18:33 Ответить
После некоторых ранних заявлений кравчука, надо быть крайне осторожным с его "планами"...
А план должен быть один: "Карабахский сценарий", всё остальное глупости, типа заглядывание в глаз *****...
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10.03.2021 18:38 Ответить
"Карабахський сценарій", щоб завести миротворців Путіна? Ну, такий собі план. Початок був гарний, а в кінці, як кажуть "плив, плив, та й на березі всрався".
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10.03.2021 19:09 Ответить
А хто сказав, що миротворці Путіна в Азейбарджанському Карабахові? Може я не правий, але наскільки мені відомо, вони охороняють тільки дорогу між Карабахом та Вірменією (не Азейбарджаном). А Олександр пише про "Карабахський сценарій" з боку Азейбарджану...
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11.03.2021 09:47 Ответить
"росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом, "оскільки нормандська четвірка не може втручатися у справи України"

Це як розуміти????
А вести війну проти Украіни в Україні, це - невтручання з боку рахи???

раха призвичаілася говорити все, що підходить іі хворому уявленню, навіть повний маразм іі слів іі саму не бентежить.

Логіка одна - ніякоі логіки, одні збочені ман"ячні бажання.
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10.03.2021 18:45 Ответить
Як і очікувалося, новий план Єрмака ніхто з української сторони в ТКГ не бачив. Зате кацапи про цей план знають. Складаємо разом ці два твердження Гармаша. Що отримуємо на виході? Зебіли, луажмо, думаємо, думаємо....
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10.03.2021 18:45 Ответить
Украинские дурни, давайте больше совместных планов с Россией!!! Они обожают всякую макулатуру, балабольство и пустые грезы украинских моральных уродов, которые думают договорится с ***************.
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10.03.2021 19:44 Ответить
Расскажите мне вкус айвы по телефону, и вообще, я этот фильм не видел, но осуждаю
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10.03.2021 20:47 Ответить
Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом - Цензор.НЕТ 3452
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10.03.2021 20:52 Ответить
Вот наилучший план по распланированию Дамбаса:
Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом - Цензор.НЕТ 9192
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11.03.2021 00:29 Ответить
Есть только один настоящий работающий план:Навести элементарный порядок в государстве,чтобы не было коррупции. Тогда в страну придут инвестиции(в том числе и за счет внутренних средств) и экономика позволить сделать богатое общество и сильную армию. Тогда можно будет вернуть не только Донбасс и Крым но и Кубань до кучи-при желании. А без экономики и сильной армии нихрена вы не вернете, а только усугубите положение Украины всунув обратно дотационный разрушенный регион населенный преимущественно пророссийской ватой-разве от этого Украина станет сильнее? Зеленые вместо того чтобы заниматся реальными вещами и реальной экономикой-как всегда делают видимость работы уводя страну из актуальных насущных вопросов к всякой херне. Собственно это и есть сутью АКТЕРСТВА
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11.03.2021 01:27 Ответить
Вот это правильные и реалистичные рассуждения: респект ув. Ивану Шумейко
( кстати, фамилия моих соседей в кубанской станице - Шумейко, глава семьи Иван Петрович Шумейко).
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11.03.2021 04:05 Ответить
в нашем случае нужен толковый Главнокомандующий.а все эти планы до жопы особенно этой кодлы.как выше было сказано росии нужна капитуляция и планы нужно строить далеко не мирные.
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11.03.2021 06:25 Ответить
Плануй-не-плануй, а "свабодныйнародДанбаса" хоче автономію чи федерацію(какаяразніца!!!). Не далі як 8 березня мала розмову з рідними з окупованих тереторій. Після розмови тиск піднявся до 180/100. Це просто жах: Славянск,Краматорск, АРтемовск(не Бахмут), Красноармєйск(не Покровськ)... всі виходять на мітинги за приєднання до днр. Пряма мова:" Вот если бы и вы нас поддержали..." . Моя пряма мова: "Я на кордоні Запорізької обл. стану і стріляти не буду, бо не вмію, але патрони підносити буду!".
А ви там про мирні плани... (((
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11.03.2021 09:11 Ответить
Та в мене вже всі 7 років тиск 180/100, коли спілкуюсь з родичами з днр..., а Ви кажете 8-го березня...
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11.03.2021 09:56 Ответить
Представляете этот бардак, который расплодил Галобаротька во власти? Кравчук свои планы готовит, но "которые не примет Ррссия", Ермак свой план курит, "его то же Россия не примет". Хотя все по5имают, все эти планы- зайцу стопсигнал. Росси не нужна Украина как государство.
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11.03.2021 09:13 Ответить
Перевожу слова Гармаша на человеческий язык: "Ермак, хватит 3,14здеть. Нет никакого плана. РФ посылает нах с любыми мирными планами, т.к. им не нужен мир."
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11.03.2021 10:27 Ответить
Тільки військовий наступ припинить російську агресію, але не з цим "верховним" і не з цими розжирівшими паркетними генералами-чинушами, схильними до зради.
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11.03.2021 10:38 Ответить
"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ" Источник: https://censor.net/ru/n3256102 , а то , что "найвелычнишый" подписался под формулой Штанмайера и она нашла свое отражение в предложенных кластерах и от нее невозможно будет уйти в будущем будь то кластеры, "кейсы"(как любит ЗЕлень тулыты это слово где надо и не надо), треки и т.д то это как перемога Украины или россии?
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29.03.2021 10:41 Ответить
 
 