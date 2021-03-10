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Новости Украина - НАТО
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Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

Украина может получить План действий относительно членства в НАТО во время первого срока президента США Джо Байдена.

Такое мнение высказал в комментарии журналистам председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я знаю точно: не столько по вине Украины уже потеряно 13 лет. Если бы Украина, а мы тогда были готовы, получила План действий по членству в НАТО в 2008 году, мы уже вели бы дискуссию не о количестве десятилетий того, чтобы Украина стала членом Альянса. Но тогда нерешительность наших западных партнеров в Европе привела к тому, что сегодня опять вернулись в точку "А". Но в этой точке мы можем сделать прорыв вперед, получив План действий по членству в НАТО. Цифры называют разные, я считаю, что реальная - это в течение первого срока президента Байдена получить План действий. А дальше будет зависеть от того, как Украина будет быстро двигаться в его реализации", - сказал Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО

Автор: 

Байден Джо (2785) НАТО (9963) членство в НАТО (1506) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+10
при правящем Украиной кодлане Коломойского-вряд ли.
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10.03.2021 18:02
+5
Сєнін Європейський ВАЛ четыреждыуклонисту ни к чему : Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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10.03.2021 18:38
+5
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 18:54
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Правила форума Совет форумчан
при правящем Украиной кодлане Коломойского-вряд ли.
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10.03.2021 18:02 Ответить
як тільки збудуємо Сєнін Європейський ВАЛ так і відразу.
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10.03.2021 18:15 Ответить
Сєнін Європейський ВАЛ четыреждыуклонисту ни к чему : Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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10.03.2021 18:38 Ответить
Присядь в тазик со льдом,ватный рашистский длбб, Украина обязательно будет в ЕС и НАТО!
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10.03.2021 18:48 Ответить
Одна и та же пестня, мордва креативнее
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10.03.2021 19:03 Ответить
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 18:54 Ответить
Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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10.03.2021 18:09 Ответить
Нет, неправильно, ******************
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10.03.2021 19:05 Ответить
а откуда вещает этот который Сеня ?
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10.03.2021 18:11 Ответить
он сидит на заборе, который по всей границе с ОРДЛО и очень качественный
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10.03.2021 18:56 Ответить
Неужто из бункера?
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10.03.2021 19:06 Ответить
ДОВЕРИЕ! Оно есть при таком насыщении/концентрации агентуры Кремля, как об этом пишут в прессе!?
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10.03.2021 18:11 Ответить
При Байдені - так, а от чи при Зеленському - то велике питання. (((
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10.03.2021 18:14 Ответить
Треба звернення від Українського Народу придумати формат. Зє - OFF. назавжди!
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10.03.2021 18:17 Ответить
Ну что ж, идем сначала . Задача: как из точки А(Авахметов) без потрясений перейти точку Б(еня) и выйти к следующей точке(например, П) без катаклизмов. Пройдем все эти точки, тогда можно будет говорить о чем-то.
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10.03.2021 18:17 Ответить
Никого не интересует, что думает кроль.
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10.03.2021 18:27 Ответить
А ти за всіх не розпинайся.
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10.03.2021 18:29 Ответить
А что думает *****? Тебе интересно?
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10.03.2021 19:07 Ответить
А может и не получить...
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10.03.2021 18:29 Ответить
А вот *****, оно вреда не сделало?
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10.03.2021 19:08 Ответить
Если Украину возьмут в НАТО, то это защитит те Украинские территории, что остались.
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10.03.2021 18:45 Ответить
Какие? Например кубань это Украина
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10.03.2021 19:09 Ответить
НАТО не согласится на это, но можно попробовать чтобы взяли в НАТО те территории, которые не под оккупацией РФ, а те территории, что под оккупацией РФ, то такой план тоже должен лежать на полочке и ждать обстоятельств, при которых их можно будет вернуть. Пример обстоятельств - это когда РФ холодной войной доведут до состояния нищеты и турбулентности, что там революция начнется и голодные бунты и сепаратизм регионов и гражданская война, хотя якуты и чеченцы и дагестанцы и прочие народы - это не русские, а значит не гражданская война, а народы пленники начнут воевать скорее за освобождения своих народов и своих земель от оккупации империи зла. Тогда можно будет со всех сторон возвращать территории - Украина - и Крым и Донбасс и Кубань и Воронеж, а Германия - Кёнигсберг, а Финляндия - Карелию, Китай дальний восток себе отхапает, а Япония - Курилы, и т.д. Это все вопрос времени. И должен быть готов план действий и он должен быть активирован в нужное время. И можно только способствовать ускорению этого времени - путем усиления Холодной войны и требовать санкции и железный занавес и т.д.
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10.03.2021 19:30 Ответить
А тут є хто небуть, кого цікавить: що думають жиди з приводу назви тенопільського стадіону чи що вони думають щодо членства України в НАТО?
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10.03.2021 19:14 Ответить
«Раздался "глас вопиющего в пустыне"©
и острый запах нафталина»®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Поизвёлся ж весь уже - нет мо́чи - как же ж свербит в мандатоносцы. Ну хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой-мой, получилось, шо тупица...)».
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10.03.2021 19:22 Ответить
славно покричал, понимаю, на бутылке больно, выпей бояры. я за Сеню проголосую, куча украинцев тоже
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10.03.2021 20:16 Ответить
Кто тебе дураку не даёт голосовать за Сеню яЙценюка? Можешь даже ему жопу вылизать. Но сермяжная реальность от этого не изменится - "куча украинцев" в поддержку яЙценюка существует только в твоей воспалённой фантазии - сам яЙценюк это понимает (никуда не баллотируется). На сегодняшний день яЙценюк от украинцев имеет другую кучу - кучу гавнища, в которой сидит по самые уши.
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11.03.2021 08:23 Ответить
да, да, я понимаю, чем беднее украинец, тем меньше вероятность того, что он проголосует за Яценюка. и кстати, чем больше вы маргинал, тем больше вероятность, что вообще не ходите на выборы - вот эти вот бомжи, наркоманы, алкоголики - в подавляющем большинстве на выборы не ходят.
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11.03.2021 10:22 Ответить
Корчить из себя интеллигента-интеллектуала будет убедительнее, если не допускать грамматических ошибок. Местоимение "вы" пишется со строчной (малой) буквы при обращении к группе лиц, а к одному - с заглавной (большой).
Так что, милостивый государь, подите-ка Вы в жопу!
К слову сказать, обитаю я в непосредственной близости от дневных стационаров областных психоневрологического и наркологического диспансеров (они недавно переехали в одно общее здание), - так сказать, имею счастье воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи. Это Вам, знаете ли, не дефилирующие Вышеградом добропорядочные пражане. И в этом тоже есть толика заслуг негодяя яЙценюка.
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11.03.2021 11:04 Ответить
У Яценюка много заслуг, от которых корчит ватные пердаки. Это одна из причин, почему за него стоит голосовать. Но российские обитатели психоневрологического диспансера и иже с ними проголосовать за Яценюка не смогут. Вот вам например? Вы получаете, свои полтора рубля за каждый комментарий где поливаете грязью Порошенка, Яценюка, Турчинова. Но никогда не напишите о том, что зеленский дает нам возможность воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи.
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11.03.2021 12:17 Ответить
"Твои б слова да Богу в уши!"©
Насчёт "полтора рубля за каждый комментарий".
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14.03.2021 12:08 Ответить
Яценюк звичайно базіка. Але отримати статус союзника США за цей термін ми можемо.
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10.03.2021 19:35 Ответить
Ваще то его надо получить уже в этом году
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10.03.2021 19:52 Ответить
ти гівно лисе яке відношення до цього маєш?
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10.03.2021 20:34 Ответить
Де НАТО а де ми.
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10.03.2021 20:55 Ответить
 
 