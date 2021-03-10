Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

Украина может получить План действий относительно членства в НАТО во время первого срока президента США Джо Байдена.

Такое мнение высказал в комментарии журналистам председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я знаю точно: не столько по вине Украины уже потеряно 13 лет. Если бы Украина, а мы тогда были готовы, получила План действий по членству в НАТО в 2008 году, мы уже вели бы дискуссию не о количестве десятилетий того, чтобы Украина стала членом Альянса. Но тогда нерешительность наших западных партнеров в Европе привела к тому, что сегодня опять вернулись в точку "А". Но в этой точке мы можем сделать прорыв вперед, получив План действий по членству в НАТО. Цифры называют разные, я считаю, что реальная - это в течение первого срока президента Байдена получить План действий. А дальше будет зависеть от того, как Украина будет быстро двигаться в его реализации", - сказал Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО