Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк
Украина может получить План действий относительно членства в НАТО во время первого срока президента США Джо Байдена.
Такое мнение высказал в комментарии журналистам председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я знаю точно: не столько по вине Украины уже потеряно 13 лет. Если бы Украина, а мы тогда были готовы, получила План действий по членству в НАТО в 2008 году, мы уже вели бы дискуссию не о количестве десятилетий того, чтобы Украина стала членом Альянса. Но тогда нерешительность наших западных партнеров в Европе привела к тому, что сегодня опять вернулись в точку "А". Но в этой точке мы можем сделать прорыв вперед, получив План действий по членству в НАТО. Цифры называют разные, я считаю, что реальная - это в течение первого срока президента Байдена получить План действий. А дальше будет зависеть от того, как Украина будет быстро двигаться в его реализации", - сказал Яценюк.
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и острый запах нафталина»®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Поизвёлся ж весь уже - нет мо́чи - как же ж свербит в мандатоносцы. Ну хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой-мой, получилось, шо тупица...)».
Так что, милостивый государь, подите-ка Вы в жопу!
К слову сказать, обитаю я в непосредственной близости от дневных стационаров областных психоневрологического и наркологического диспансеров (они недавно переехали в одно общее здание), - так сказать, имею счастье воочию созерцать, до каких ужасов докатываются некоторые, но весьма не редкие представители украинской молодёжи. Это Вам, знаете ли, не дефилирующие Вышеградом добропорядочные пражане. И в этом тоже есть толика заслуг негодяя яЙценюка.
Насчёт "полтора рубля за каждый комментарий".