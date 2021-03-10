400 офицеров по призыву заключили контракты с ВСУ в 2020 году, - Генштаб
В 2020 году в ВСУ на военную службу по призыву было призвано 850 офицеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
"В течение года осуществляется два призыва (весной и осенью. - ред.) лиц офицерского состава, которых призывают на военную службу по призыву. Сроки службы для такой категории - 18 месяцев. Призыву подлежат граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые получили офицерское звание после завершения обучения на кафедре военной подготовки. В прошлом году на такой вид службы призвано 850 офицеров", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Офицеры проходят службу в воинских частях как боевого состава, так и логистического обеспечения, в учебных центрах.
"Таких военнослужащих не привлекают к выполнению задач в ООС. Они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы по контракту офицерского состава после шестимесячного срока службы по призыву. Срок заключения такого контракта - от 1 до 10 лет. Офицеры по призыву пользуются всеми социальными льготами, установленными для действующих военнослужащих, проходящих службу по контракту. В 2020 году около 400 таких офицеров заключили контракты с ВСУ", - отметили в Генштабе.
В течение 2021 года планируется к увольнению около 1000 офицеров, у которых завершается 18-месячный срок военной службы по призыву. Это офицеры, призванные в декабре 2019 и июне 2020 года.
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На жаль, армія тримається на ... патрітотах, а не на тих генералах, які тирять горючку,скручують спідометри і заставляють заполнять кучу всякой бумаги, розкладів ( аж жалко платників податків...Агов де ти там Міністр цифрової чи якої там трансформації...*****...)...
Є як адекватні/неадекватні піджаки так і кадрові...
Це вже в кого вибору по роботі немає або патріот, от тоді вже й йдуть у нашу, на жаль, совкову армію...
І річь не тільки в армії,а в тому до чого "касается рука государства"...Тому й так живемо...
P.S. Пардон за суржик...