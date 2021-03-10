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Новости Агрессия России против Украины
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400 офицеров по призыву заключили контракты с ВСУ в 2020 году, - Генштаб

400 офицеров по призыву заключили контракты с ВСУ в 2020 году, - Генштаб

В 2020 году в ВСУ на военную службу по призыву было призвано 850 офицеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"В течение года осуществляется два призыва (весной и осенью. - ред.) лиц офицерского состава, которых призывают на военную службу по призыву. Сроки службы для такой категории - 18 месяцев. Призыву подлежат граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые получили офицерское звание после завершения обучения на кафедре военной подготовки. В прошлом году на такой вид службы призвано 850 офицеров", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Офицеры проходят службу в воинских частях как боевого состава, так и логистического обеспечения, в учебных центрах.

"Таких военнослужащих не привлекают к выполнению задач в ООС. Они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы по контракту офицерского состава после шестимесячного срока службы по призыву. Срок заключения такого контракта - от 1 до 10 лет. Офицеры по призыву пользуются всеми социальными льготами, установленными для действующих военнослужащих, проходящих службу по контракту. В 2020 году около 400 таких офицеров заключили контракты с ВСУ", - отметили в Генштабе.

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В течение 2021 года планируется к увольнению около 1000 офицеров, у которых завершается 18-месячный срок военной службы по призыву. Это офицеры, призванные в декабре 2019 и июне 2020 года.

Автор: 

армия (8492) оборона (5198) призыв (742) офицер (146) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+3
+ 400 "пиджаков" бесполезных и ничему не наученных....Я так понял в Армии катастрофа....57 тысяч женщин и командуют на низовой ланке гражданские "пиджаки".....
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10.03.2021 18:13
+1
Да при чем тут кремлевские методички???? Раньше до 50 годов в школах был предмет ЛОГИКА....потом его убрали чтоб люди не смогли понимать суть вещей....Вы то понимаете что Армия в полной жопе????Тут как 2+2 все просто.....
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10.03.2021 18:56
+1
Згоден. Люди думали, що закосять від армії купивши за пляшку кафедру, а тепер чуть що на фронт. І подавляюча більшість з них, як командири ноль.
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10.03.2021 19:19
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+ 400 "пиджаков" бесполезных и ничему не наученных....Я так понял в Армии катастрофа....57 тысяч женщин и командуют на низовой ланке гражданские "пиджаки".....
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10.03.2021 18:13 Ответить
если молодые , то хорошо ( научат ) , а вот если с запаса ( 45+ ) то плохо , такой покантуется пол-года - год при штабе и уйдет с полагающими выплатами , из вторых есть редкие исключения ( танки , арта ) ,
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10.03.2021 19:25 Ответить
Читайте внимательно до 43 лет....
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10.03.2021 19:48 Ответить
...і поза каденції зє бубочки...
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10.03.2021 18:14 Ответить
Тезисы из кремлёвских методичек тут никому не интересны
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10.03.2021 18:52 Ответить
В этом отношении лучше всех проявила себя Супрун с командой. Их нет. А реформа идёт... Трем министрам после нее реформа не нравится, но сломать они ее не могут! Вот так надо работать.
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10.03.2021 19:01 Ответить
Да при чем тут кремлевские методички???? Раньше до 50 годов в школах был предмет ЛОГИКА....потом его убрали чтоб люди не смогли понимать суть вещей....Вы то понимаете что Армия в полной жопе????Тут как 2+2 все просто.....
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10.03.2021 18:56 Ответить
Куча народу получила боевой опыт. При мотивации они себя проявят. Но ставку на это делать не правильно.
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10.03.2021 19:03 Ответить
Згоден. Люди думали, що закосять від армії купивши за пляшку кафедру, а тепер чуть що на фронт. І подавляюча більшість з них, як командири ноль.
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10.03.2021 19:19 Ответить
Как-то останавливает меня полицейский (просто так на посту за 20 км от Днепра), и спрашивает: "ТЫ контрактник или срочник?", я, собственно говорю: "Ви для початку відрекомендуйтеся". На что он невозмутимо продолжает: "Так ви контрактник? ГЫ?". Я отвечаю: "Я - офицер, чи ви в військових званнях не розбираєтесь?". А он мне: "Та я вижу, шо ты майор. ГЫ! Ты хто? Срочник?". Я позвал старшего, он разрешил недоразумение. Вот так и получается, что хер стоит, а голова качается. У нас офицерами пиджаки ходят, и этим уже начинают кичиться, достижение. Даже не интересно чем этот ****** закончится, простите за мой иностранный
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10.03.2021 21:13 Ответить
Отримають квартири і через пів року з@буться а захищати Україну залишаться голодранці-добровольці...
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10.03.2021 21:16 Ответить
І як завжди понаразказують в военкоматах...що совка вже того в Армії нема... І будете служить прям до 17:00 і потом додомку і доплачивать будуть за наряди і отпускні давать 60 грн за сутки...і стільки льгот отримаєте... і кожні вихідні дома будете...

На жаль, армія тримається на ... патрітотах, а не на тих генералах, які тирять горючку,скручують спідометри і заставляють заполнять кучу всякой бумаги, розкладів ( аж жалко платників податків...Агов де ти там Міністр цифрової чи якої там трансформації...*****...)...

Є як адекватні/неадекватні піджаки так і кадрові...
Це вже в кого вибору по роботі немає або патріот, от тоді вже й йдуть у нашу, на жаль, совкову армію...

І річь не тільки в армії,а в тому до чого "касается рука государства"...Тому й так живемо...
P.S. Пардон за суржик...
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10.03.2021 21:40 Ответить
Патріот? Другими словами ДУРАК, в голові тирса...своє життя не цінує...А ,що до того ,що є адекватні "піджаки" - Є ,але вони НОЛЬ в військовій професії...да стараються,да не дурні,але війсковому ділу потрібно вчитись багато років і то не всім це дано.....Армія тримається на офіцерах - глянув на погон і зрозуміло ,що від людини очікувати - а в даному випадку погони Є, а офіцера НЕМАЄ....
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10.03.2021 22:21 Ответить
 
 