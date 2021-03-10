Наемники РФ обстреляли украинские позиции у Троицкого, Пивденного, Авдеевки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Пивденное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских воинов из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

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Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.