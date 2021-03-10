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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли украинские позиции у Троицкого, Пивденного, Авдеевки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции у Троицкого, Пивденного, Авдеевки и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Пивденное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских воинов из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

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Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Потерь нет это хорошо ! А что на счёт адекватной ответки ?
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10.03.2021 18:23 Ответить
Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали.



Защита Украины теперь так выглядит - ловите обстрелы и терпите.
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10.03.2021 18:41 Ответить
Будешь таке писати, ответишь. Нетреба розжигати тут. (гумор).
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10.03.2021 18:59 Ответить
Это "Пятнашка" мстит за арестованного абхеза.
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10.03.2021 18:31 Ответить
Какая-то хрень в сообщении... Такое впечатление, что терпилы какие-то писали.

Должно быть:
"При попытке открыть огонь в сторону ВСУ были уничтожены подразделения ВС РФ в составе ....
Потерь с наней стороны нет"
Сразу было-бы понятно, что ГШ работу работает.
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10.03.2021 18:38 Ответить
Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали.

Ну давайте, зебилы, рассказывайте, что ЗЕ не запрещает ВСУ отбиваться от кацапов.
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10.03.2021 18:40 Ответить
Нужно летального оружия просить у США и Британии и Турции и военной поддержки в войне с РФ!
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10.03.2021 18:44 Ответить
Щеколд уже просил - на чистом английском у демократов! Лично у Абамаы- не дали((((.... не за шеклада топлю.... Но факт остаётся фактом....
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10.03.2021 19:10 Ответить
Под Мариком сегодня не только АГС был, но и минометы 82, и СПГ орков, но и стрелкотня, обычная и крупнокалиберная. Под Широкино тоже немного стрелкотни обычной было, но скорее маскировочной, для работы снайпера - хаотично и недолго, несколькими короткими припадками с значительными перерывами.
Вот так точнее будет.
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10.03.2021 19:22 Ответить
 
 