Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов
Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.
Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.
"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.
23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.
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нашим гражданам нужны трупы на улицах..
много трупов
и то, не факт
боятся вакцины, а смерти не боятся
ни своей ни своих близких
пока страны производители своих не провакцинируют
ты будешь возить на своем горбу пропаганду
и легко закроет свой рынок по мере продвижения вакцинации
в Украине - пару предприятий и то
производители, не разработчики
и дженерик нам не дадут по понятной причине
я имею представление о производстве
и причем не только опытных образцов до крупных серий
и свои патенты
и проходил все круги ада патентных бюро по всему миру
и если ты изучиш вопрос, надеюсь английский переведеш гугелем))
то узнаеш - индусам для плановой вакцинации нужно 60 млн доз в месяц, это пыль для их центрифуг и упаковочных линий
и без учета старых контрактов они справятся на раз два