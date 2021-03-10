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Новости Коронавирус и карантин
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Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов

Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов

Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки. ВИДЕО

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.

Также читайте: Израиль не одобрил препарат Covishield, поэтому могут возникнуть проблемы с признанием паспортов вакцинации для туристов, - посол Корнийчук

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Як в Зеленського індійська репліка виявилася вдвічі дорожча за справжню вакцину?
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10.03.2021 18:43
+6
нафига она нужна.. ещё попробуйте до конца года первую партию проколоть
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10.03.2021 18:44
+3
Бо то вакцина, розбавлена "сюрпризом". А "сюрприз" нині дорогий. Кацапи прибрали до рук всі південноамериканських потоки, стали монополістами і диктують ціни. Шукають заміну нафті.
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10.03.2021 18:49
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Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 6229
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10.03.2021 18:49 Ответить
Лещенко говорил шо сам тоже укололся, как и этот губошлепер. хотя они ненавидит таки друг врага, но в вопросах прививки - дружат)
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10.03.2021 18:50 Ответить
Як були ригами так і залишились.
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10.03.2021 18:51 Ответить
Як в Зеленського індійська репліка виявилася вдвічі дорожча за справжню вакцину?
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10.03.2021 18:43 Ответить
Бо то вакцина, розбавлена "сюрпризом". А "сюрприз" нині дорогий. Кацапи прибрали до рук всі південноамериканських потоки, стали монополістами і диктують ціни. Шукають заміну нафті.
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10.03.2021 18:49 Ответить
нафига она нужна.. ещё попробуйте до конца года первую партию проколоть
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10.03.2021 18:44 Ответить
французы первую партию могут расходовать за 2.5 дня, а у Стебанова - 2 месяца разве шо будут прививать. интересно, после своих заявлений он долго потом ржет?(Поверили по ходу, ну и лохи...)
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10.03.2021 18:49 Ответить
Зелений шмурдяк для ЗЕлохів. Вони обрали цю владу.Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 3797
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10.03.2021 18:53 Ответить
да уж...
нашим гражданам нужны трупы на улицах..
много трупов
и то, не факт
боятся вакцины, а смерти не боятся
ни своей ни своих близких
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10.03.2021 18:54 Ответить
Нужна нормальная вакцина. Привези пфайзер, увидишь.
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10.03.2021 19:03 Ответить
может ее просто нет??
пока страны производители своих не провакцинируют
ты будешь возить на своем горбу пропаганду
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10.03.2021 19:22 Ответить
ну да ну да Индия со своими 1,5 млрд уже всех про вакцинировала иди сказки рассказывай где то в другом месте это то что рашка пихает свою бодягу равнозначно
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10.03.2021 19:25 Ответить
индия - фармгигант 40+% мирового рынка
и легко закроет свой рынок по мере продвижения вакцинации
в Украине - пару предприятий и то
производители, не разработчики
и дженерик нам не дадут по понятной причине
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10.03.2021 19:30 Ответить
А ну скажи сколько времени нужно для производства 1,5 млрд доз и так думаю нужно вторая вакцинация т.е. 3 млрд доз вообще то понимаешь что такое производство
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10.03.2021 19:39 Ответить
дитя
я имею представление о производстве
и причем не только опытных образцов до крупных серий
и свои патенты
и проходил все круги ада патентных бюро по всему миру
и если ты изучиш вопрос, надеюсь английский переведеш гугелем))
то узнаеш - индусам для плановой вакцинации нужно 60 млн доз в месяц, это пыль для их центрифуг и упаковочных линий
и без учета старых контрактов они справятся на раз два
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10.03.2021 19:54 Ответить
Придурок 60 млн доз в месяц а ну скажи знаешь математику табличку деления РАЗДЕЛИ 1500000000/60000000
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10.03.2021 20:10 Ответить
точно дитя
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10.03.2021 20:40 Ответить
лучше быть ребенком но никак не долбодятлом
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10.03.2021 20:46 Ответить


Поставка очередной партии вакцины Covishield в Украину ожидается до конца марта, - Степанов - Цензор.НЕТ 4967
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10.03.2021 19:14 Ответить
Поставки в конце марта? И толку? Если делают по 5-6 тысяч в день, то это до конца года (в лучшем случае). А там, глядишь, и срок годности вакцин закончится. Снова закупки, снова откаты...
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10.03.2021 20:17 Ответить
Очередные средства из бюджета вылетели в трубу.
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10.03.2021 21:21 Ответить
а вакцинувати по другому колу будуть із нової партії чи із тої самої, що і перший раз укололи? логічніше із тої самої.
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10.03.2021 21:54 Ответить
зачем они закупают если вакцинируют мизер, чтобы выкинуть?
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10.03.2021 22:42 Ответить
 
 