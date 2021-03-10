Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура
По факту гибели 14 февраля 2021 г. трех военнослужащих из-за взрыва мин - сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Обединенных сил.
"Досудебным расследованием установлено, что в январе-феврале 2021 года начальник инженерной службы одной из воинских частей, будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, информирование командования об их местонахождении, охраны участка местности, а также не принял меры к разминированию указанных взрывоопасных предметов, что привело к тяжелым последствиям, которые выразились в гибели 14.02.21 трех военнослужащих этой воинской части в результате взрыва мин", - говорится в сообщении.
09.03.21 бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины.
Справка: санкция ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.
Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.
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Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов)))))))) это аксиома.
Зачем надо было это делать?! А сейчас уже не заминируешь. Снайпера работают!
Публічно розтріляйте - вмить кожен буде належно виконувати свої обов*язки
Ххххххххххххххххххх
Пля, я люто за то, чтобьі после сменьі власти помимо того, что етих военньіх прокуроров попросят на вьіход, еще и зеленского судить самьім строжайшим образом.
Пля ето пишут военньіе прокурорьі!!!??? Миньі что, в асфальт бьіли закопаньі!? Военньіе прокурорьі не знают что противотанковая мина на месте разминируется путем вьікручивания взрьівателя с последующим ее складированием в кучу в кузове и никаких ограждений и указателей не понадобится в таком случае?
Ето личная обязанность начальника инженерной службьі устанавливать флажки и ограничители?
Судить зеленого ублюдка самьім суровьім судом!!!
Серйозно?
Тут взагалі може бути адекватна версія?
Якщо "нештатно установленьі" то має бути питання до умільця, що встановлював мінне поле, а це Нач. інж. служби, то:"де формуляр мінного поля у 3-х екземплярах?"
Якщо це ініціатива місцевих ідіотів то має працювати на місці прокурватура та відпрацьовувати свої зарплати. Розумію, ссикотно, але "аля гер ком аля гер".
Якщо це сепарня чудить, то питання до командування всіх рівнів стосовно охорони позицій (наявність наказів, розпоряджень, інструкцій, схемрізного роду, затверджених маршрутів пересування особового складу, тощо)
І знову ж питання до Пів-шостого стосовно "не стрелять".
То ж виходимо на вихідні позиції з чого починали: відповідальність командування та дисципліна підлеглих.
P.S. Вічна пам'ять полеглим за Україну, швидкого одужання пораненим.
Слава Україні!
должен был обозначить минное поле для врага???!
Похоже в Украине уже начали судить Украинскую Армию за защиту Украины от российских оккупантов. Вот вам и "дурак" Зеленский. В отличие от его избирателей он точно знает на кого работает.