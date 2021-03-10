Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура

По факту гибели 14 февраля 2021 г. трех военнослужащих из-за взрыва мин - сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Обединенных сил.

"Досудебным расследованием установлено, что в январе-феврале 2021 года начальник инженерной службы одной из воинских частей, будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, информирование командования об их местонахождении, охраны участка местности, а также не принял меры к разминированию указанных взрывоопасных предметов, что привело к тяжелым последствиям, которые выразились в гибели 14.02.21 трех военнослужащих этой воинской части в результате взрыва мин", - говорится в сообщении.

09.03.21 бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины.

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Справка: санкция ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.