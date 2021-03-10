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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура

Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура

По факту гибели 14 февраля 2021 г. трех военнослужащих из-за взрыва мин - сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Обединенных сил.

"Досудебным расследованием установлено, что в январе-феврале 2021 года начальник инженерной службы одной из воинских частей, будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, информирование командования об их местонахождении, охраны участка местности, а также не принял меры к разминированию указанных взрывоопасных предметов, что привело к тяжелым последствиям, которые выразились в гибели 14.02.21 трех военнослужащих этой воинской части в результате взрыва мин", - говорится в сообщении.

09.03.21 бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62", - Зеленский сообщил подробности трагедии и дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех воинов

Справка: санкция ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.

Автор: 

взрыв (6727) Донбасс (26955) Военная прокуратура (933) потери (4371) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+36
Зашибись. А когда по аналогичной статье будут судить Зеленского и санврача Ляшко, за то что во время эпидемии один не закрыл Буковель, а другой его популяризировал? Жертв куда больше.
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10.03.2021 18:55
+18
Экс-начальнику инженерной службы сообщено о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6386
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10.03.2021 19:10
+15
По них танцювать можна ......
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10.03.2021 19:09
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Зашибись. А когда по аналогичной статье будут судить Зеленского и санврача Ляшко, за то что во время эпидемии один не закрыл Буковель, а другой его популяризировал? Жертв куда больше.
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10.03.2021 18:55 Ответить
Одні попідриваються інших посадять.
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10.03.2021 18:55 Ответить
бред какой то
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10.03.2021 19:02 Ответить
Экс-начальнику инженерной службы сообщено о подозрении из-за гибели 14 февраля на минах трех военнослужащих, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6386
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10.03.2021 19:10 Ответить
Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов
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10.03.2021 22:17 Ответить
тетя, ты в уме? "жигули это феерия технического дерьма и гроб на колесах. стали приговором не мерседесу а росийскому автопрому!"
Почему ти так считаешь? Пример приведи в подтверждения своих слов)))))))) это аксиома.
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10.03.2021 22:55 Ответить
Лозунг "ни дня без зашквара" выполняется неукоснительно .
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11.03.2021 07:39 Ответить
Зато нашли крайнего
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10.03.2021 19:14 Ответить
Та да. Військовий інженер виявився винним у тому, що не попросив кацапів передавати йому карти мінних полів, закладених диверсантами.
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10.03.2021 19:36 Ответить
Одне бентежить: протитанкові міни?
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10.03.2021 19:03 Ответить
По них танцювать можна ......
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10.03.2021 19:09 Ответить
так вони й танцювали поки не наїхали
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10.03.2021 19:22 Ответить
хєрня конкретна а не звинувачення. то таким чином і зєлєнське судіть
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10.03.2021 19:08 Ответить
че там было не знаю , но в таких случаях есть две беды - дураки и формуляры
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10.03.2021 19:18 Ответить
Название противотанковые кагбэ намекает...там усилие нажатия специально большое, что бы взорвалась боевая машина, а не пехотинец.....а вот "усилие ковыряния" в этом случае скорее всего присутствует.
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10.03.2021 19:25 Ответить
Меня больше разминирование территории во время мирной эйфории Зеленского беспокоит.
Зачем надо было это делать?! А сейчас уже не заминируешь. Снайпера работают!
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10.03.2021 19:34 Ответить
Може я чогось не розумію... Групи ПРОТИТАНКОВИХ мін, НА АСФАЛЬТОВАНІЙ дорозі. Як я розумію протитанкова міна спрацьовує від ваги, значно важчої ніж вага людини. Інше. На асфальтованій дорозі. Тобто - на ній, зверху. Вони що, мінами у фотбол грали по асфальту, чі взагалі рухались по ньому із зав'язаними очима?
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10.03.2021 19:39 Ответить
Моя бабуся розповідала. У 1944 році після звільнення від німців під час Корсунь-Шевченківської операції Лисянки у лютому вона на роботу до школи йшла по дорозі по круглих залізних наче сковорідках, бо скрізь болото з глибокими коліями. Потім коли їй сказали, що то протитанкові міни, то вона ту дорогу далеко обходила.
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10.03.2021 19:54 Ответить
5 років за три життя...
Публічно розтріляйте - вмить кожен буде належно виконувати свої обов*язки
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10.03.2021 19:50 Ответить
Сходи к врачу, ты укол пропустил - дурик !
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10.03.2021 19:57 Ответить
КАКОЙ ТО БРЕД ...!!!
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10.03.2021 19:54 Ответить
начальник инженерной службы одной из воинских частей, будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге Источник: https://censor.net/ru/n3252481
Ххххххххххххххххххх
Пля, я люто за то, чтобьі после сменьі власти помимо того, что етих военньіх прокуроров попросят на вьіход, еще и зеленского судить самьім строжайшим образом.
Пля ето пишут военньіе прокурорьі!!!??? Миньі что, в асфальт бьіли закопаньі!? Военньіе прокурорьі не знают что противотанковая мина на месте разминируется путем вьікручивания взрьівателя с последующим ее складированием в кучу в кузове и никаких ограждений и указателей не понадобится в таком случае?
Ето личная обязанность начальника инженерной службьі устанавливать флажки и ограничители?

Судить зеленого ублюдка самьім суровьім судом!!!
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10.03.2021 20:02 Ответить
не кричи..- они могли быть нештатно установлены.. (если понимаешь, что и как..)- разжую: с ловушкой, растяжкой, дополнительным инициированием и т.д, и т.п....(((
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10.03.2021 23:42 Ответить
Что ты там шепчешь? Разжуй бабушке своей бутерброд
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11.03.2021 09:31 Ответить
Там тих мін,всім інженерним військам раза по три довічного нарізать можна,при такому підході.
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10.03.2021 20:02 Ответить
мрачние сужики із севера раніше попередили тарана та шантеклера про кримінальну відповідальність перед рейхом за всі дії проти військових рейху, от і Вони чудачать. Гриценко вже відхопив пятірочку , це їм дзвіночок. А ви думали, що вони присягали Україні. ?
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10.03.2021 20:04 Ответить
Экие пополченцы занятные, дистанционно мины в асфальт укатывают.
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10.03.2021 20:13 Ответить
Піхота підірвалася на ПРОТИТАНКОВИХ мінах???
Серйозно?
Тут взагалі може бути адекватна версія?
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10.03.2021 22:36 Ответить
они могли быть нештатно установлены.. (если понимаешь, что и как..)- разжую: с ловушкой, растяжкой, дополнительным инициированием и т.д, и т.п....(((
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10.03.2021 23:43 Ответить
Мені "жувати"не треба!
Якщо "нештатно установленьі" то має бути питання до умільця, що встановлював мінне поле, а це Нач. інж. служби, то:"де формуляр мінного поля у 3-х екземплярах?"
Якщо це ініціатива місцевих ідіотів то має працювати на місці прокурватура та відпрацьовувати свої зарплати. Розумію, ссикотно, але "аля гер ком аля гер".
Якщо це сепарня чудить, то питання до командування всіх рівнів стосовно охорони позицій (наявність наказів, розпоряджень, інструкцій, схемрізного роду, затверджених маршрутів пересування особового складу, тощо)
І знову ж питання до Пів-шостого стосовно "не стрелять".
То ж виходимо на вихідні позиції з чого починали: відповідальність командування та дисципліна підлеглих.

P.S. Вічна пам'ять полеглим за Україну, швидкого одужання пораненим.
Слава Україні!
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11.03.2021 00:19 Ответить
Героям слава!
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11.03.2021 02:34 Ответить
"будучи военным служебным лицом, из-за небрежного отношения к службе, не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин. бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины"

должен был обозначить минное поле для врага???!

Похоже в Украине уже начали судить Украинскую Армию за защиту Украины от российских оккупантов. Вот вам и "дурак" Зеленский. В отличие от его избирателей он точно знает на кого работает.
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10.03.2021 23:41 Ответить
должен был обозначить минное поле для своих.....................................
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10.03.2021 23:44 Ответить
и перед ЛЮБЫМ выходом - инструктаж, карты мин.полей и растяжек - как отче наш...
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10.03.2021 23:46 Ответить
Уже давно (((
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11.03.2021 02:35 Ответить
Непонятно ! Если "они могли быть нештатно установлены.."-то зачем на своей территории и в таком количестве ? Если "штатно" то почему взорвались все ? Напоминает назначение виновных по делу Шеремет.
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11.03.2021 07:49 Ответить
 
 