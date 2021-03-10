Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного"

Администрация Государственного университета телекоммуникаций прокомментировала торжественное открытие женского туалета, приуроченное к 8 марта.

Об этом помощница ректора учебного заведения Ольга Сомко заявила изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом ничего плохого нет", – заявила Сомко. Она также сообщила, что новой уборной будут пользоваться учащийся заведения, и это улучшит условия обучение студентов.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций торжественно открывают женскую уборную. Открытие приурочили к 8 марта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Минобразование провести служебное расследование этого "действа".