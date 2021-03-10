РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12134 посетителя онлайн
Новости
9 774 96

Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного"

Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом

Администрация Государственного университета телекоммуникаций прокомментировала торжественное открытие женского туалета, приуроченное к 8 марта.

Об этом помощница ректора учебного заведения Ольга Сомко заявила изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом ничего плохого нет", – заявила Сомко. Она также сообщила, что новой уборной будут пользоваться учащийся заведения, и это улучшит условия обучение студентов.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций торжественно открывают женскую уборную. Открытие приурочили к 8 марта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Минобразование провести служебное расследование этого "действа".

Автор: 

вуз (905) открытие (93) туалет (76) Университет (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Ідіотізм , це не злочин ,це патологія !!!)))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:12
+26
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 4044
показать весь комментарий
10.03.2021 19:11
+26
Да нормально всё...Просто в следующий раз, хотя бы какую-то тину кароль пригласите...
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 4044
показать весь комментарий
10.03.2021 19:11 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2021 23:49 Ответить
Ідіотізм , це не злочин ,це патологія !!!)))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:12 Ответить
Забули написати що це божевілля твориться у м. Київ, вул. Солом'янська, 7
А чому ніхто з відкривальників урочисто не посрав у відкритому туалеті під схвальні вигуки колег і онлайн трансляцію?
показать весь комментарий
10.03.2021 20:52 Ответить
З полегшенням!! Головне що в тему !!!)))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:13 Ответить
Ти думаєш, що то Петро тобі в штани насрав? Помиляєшся, то ти сам обісрався.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:18 Ответить
Воно в любій темі про п'ятого як в п затичка
показать весь комментарий
10.03.2021 19:20 Ответить
Воно і є ,московський тампакс !!))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:25 Ответить
ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія Порошенка... Може, ви просто всралися?"
показать весь комментарий
10.03.2021 19:46 Ответить
Это выставили так,что украинцы как и русские-дебилы.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:13 Ответить
Це випадково не та бурса, студент якої з бамбаса, на пам;ятник попісяв?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15 Ответить
Да нормально всё...Просто в следующий раз, хотя бы какую-то тину кароль пригласите...
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15 Ответить
нну да!!- хай обновит..- но в обязоне со скрытым видео)))
показать весь комментарий
10.03.2021 23:52 Ответить
Кретини. І це в університеті.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15 Ответить
Освіта та розум не одне й теж саме.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:21 Ответить
Освіта без розуму неможлива. Навпаки може бути.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:38 Ответить
Це не злочинно, це дибільно і принизливо.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15 Ответить
І медицина в цьому випадку безсила, ідіотізм не лікується !!!))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:18 Ответить
Идиоты. Совковый идиоты.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:15 Ответить
Больше на рфию смахивает.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:23 Ответить
Все як в братів москалів.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:16 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
показать весь комментарий
10.03.2021 19:17 Ответить
лапоть, тебе кто разрешил с бутылки слезть?
показать весь комментарий
10.03.2021 20:03 Ответить
Нехай тобі грець... Я відчуваю, що там усе керівництво вишу хворе на хронічний імбіцильоз!
показать весь комментарий
10.03.2021 19:17 Ответить
мабуть, їм похвалитися більше нічим...
показать весь комментарий
10.03.2021 19:21 Ответить
Ви про нужник чи про повальну хворобу?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:27 Ответить
а шо було раньше? все пользовались мужским? )
показать весь комментарий
10.03.2021 19:17 Ответить
Раніше стьюдентки під себе ходили, а потім до чоловічого очка все зливали!)))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:27 Ответить
Не шо, а що.
Не раньше, а раніше.
Не все, а всі.
Не пользовались, а використовували.
Не мужским, а чоловічим.
Почав писати, то пиши вже якось однією мовою.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:28 Ответить
а то шо?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:29 Ответить
Да ни че, просто так и помрешь дебилом.
Ты похоже с россии, учи украинский лучше если хочешь тут жить.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:39 Ответить
панятно ))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:45 Ответить
Надеюсь.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:34 Ответить
надейун значит ))
показать весь комментарий
10.03.2021 20:35 Ответить
Никто не хочет , чтобы он тут жил...
показать весь комментарий
10.03.2021 20:22 Ответить
Да...как у нас в самоходном гаубичном дивизионе...все ***** штаба и узла связи ходили к нам...)))...а дивизион ходил в дальний угол казармы))))
показать весь комментарий
10.03.2021 21:55 Ответить
Так а никто и не говорил о преступлении, это просто идиотизм. Завтра они торжественно будут вручать уборщице новенькое мусорное ведро а потом отмечать это событие шампанским.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:18 Ответить
прям як в росії мусорки та лавочки зі стрічкою відкрили... позорища....
показать весь комментарий
10.03.2021 19:20 Ответить
Совєцкая школа ,дає взнаки !!!)))
показать весь комментарий
10.03.2021 19:27 Ответить
В твоїй совєцькій школі Генсеки туалети відкривали? Де і коли?
показать весь комментарий
10.03.2021 23:20 Ответить
Сходить посцать это уже подарок. Старые скрепные марозматики
показать весь комментарий
10.03.2021 19:21 Ответить
вот это номер !
показать весь комментарий
10.03.2021 19:21 Ответить
Начинайте торжественно открывать каждое очко. Можно праздник растянуть. Боже, спаси Украину от идиотов!
показать весь комментарий
10.03.2021 19:26 Ответить
Я стесняюсь спросить, а когда дискриминация мужского населения закончится в этом странном заведении? Мужской туалет собираются открывать?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:31 Ответить
Когда в этом году официальный праздник у мужчин?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:35 Ответить
Я так понимаю их нужно еще проверить на предмет завышенных премий по случаю 8 марта, ведь не с проста руководство делает праздник по поводу "завязанных шнурков".
Да и на предмет траты бюджета не мешало бы тоже проверку провести.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:32 Ответить
Дійсно нічого злочинного. Просто публічно обкакалися. "Понять і простіть".
показать весь комментарий
10.03.2021 19:32 Ответить
Я вскипятилчайник, это уже повод устроить праздник оказывается!
показать весь комментарий
10.03.2021 19:33 Ответить
Кто первый срать пошёл?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:34 Ответить
Насмотрелись кацапских сайтов и рашистской теледурни и решили здесь всякую х@йню воплощать в жизнь ***** кого набирают на работу в Выши им только в ассинизаторы

2
показать весь комментарий
10.03.2021 19:35 Ответить
Отой "ВУЗ" розігнати до @беної матері.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:40 Ответить
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь https://censor.net/ru/news/3252412/kremin_prosit_minobrazovaniya_provesti_slujebnoe_rassledovanie_izza_torjestvennogo_otkrytiya_jenskogo.Источник: https://censor.net/ru/n3252486
---------------------------------------------------------------
При відкритті розмовляли не державною?
показать весь комментарий
10.03.2021 19:41 Ответить
Сегодня две Скабеевы уссались зубаскаля от этого события
старательно забыв что
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
показать весь комментарий
10.03.2021 19:43 Ответить
Ех, не дотягнули наші чинуші до запоребрикового рекорду. Там недавно урочисто відкрили ... вікна. Тобто поставили нові металопластикові вікна і урочисто відкрили, з перерізанням стрічок, промовами, чинушами. Так що в нас лише срібна медаль по совкоболу, а золоту отримує запарєбрік.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:55 Ответить
Так мы все пока делаем чтобы оставаться их уменьшенной копией . И нам это удается !
показать весь комментарий
10.03.2021 20:57 Ответить
украинские вийськови видать тебе в рот напихали, все никак в себя не придешь
показать весь комментарий
10.03.2021 20:05 Ответить
Я что то пропустил, при чем тут украинские военные?
показать весь комментарий
10.03.2021 20:37 Ответить
Это какой то позор !
показать весь комментарий
10.03.2021 19:57 Ответить
Администрацию вуза надо финансово проверить, ну и психически тоже. Равняются на кацапию? Там то туалет с оркестром открывают, то остановку. Ворье всегда так делает.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:59 Ответить
Ну, звичайно, злочину дійсно немає, але стидобище і дурість в повній мірі.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:02 Ответить
Якщо у нас такі вузи,то нам гаплик!
показать весь комментарий
10.03.2021 20:39 Ответить
Ну я б так не спешил с выводами. Вопрос к чему такая шумиха должностных лиц вокруг исполнения своих же обязанностей.
Я б проверил первым делом бухгалтерию этого ВУЗа...
показать весь комментарий
10.03.2021 20:41 Ответить
в открытии сортира криминального нет ничего, даже в торжественном открытии. но как же от этой "торжественности" смердит совком, кацапней и просто позорным дол#ое#измом.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:48 Ответить
Перемога
показать весь комментарий
10.03.2021 20:53 Ответить
Ты меня опередил ! Дааа !!!
Уряя-я.. граждане и в первую очередь гражданки ! Наполним же мощной струей наши новые хрупкие женские унитазы !
показать весь комментарий
10.03.2021 21:02 Ответить
Абсолютно согласен! В этом случае ничего преступного в природном идиотизме нет!
показать весь комментарий
10.03.2021 21:03 Ответить
Тупые идиоты.
показать весь комментарий
10.03.2021 21:05 Ответить
А испытания публичные проводить будут---чуть охота посмотреть? В замочную скважину хотя бы!
показать весь комментарий
10.03.2021 21:06 Ответить
Было бы хуже, если бы туалет торжественно внезапно закрыли.
показать весь комментарий
10.03.2021 21:31 Ответить
Ничего преступного нет. Просто смешно и дебилизм по-москальски.
показать весь комментарий
10.03.2021 21:39 Ответить
Почему эти идиоты до сих пор не уволены ??????????????
показать весь комментарий
10.03.2021 21:47 Ответить
дно
показать весь комментарий
10.03.2021 21:58 Ответить
Такое великое санитарно-эстетическоесобытие-почемуЗе непригласили ленточкуреререзать? Он такое любит. Попиарился бы,торжественно опробовал...
показать весь комментарий
10.03.2021 21:58 Ответить
Опустились до уровня россии.
показать весь комментарий
10.03.2021 22:25 Ответить
преступного ничего нет, но маразмом явно отдает... вспоминаешь сразу постсовок и идиотизм 90-х
показать весь комментарий
10.03.2021 22:42 Ответить
А может это у них значительное событие, если у них женский туалет был во дворе?
показать весь комментарий
10.03.2021 22:43 Ответить
Я с такими долб..бами не удивлюсь, если он так во дворе и останется, а этот вахтёрша закроет на ключ и повесит его у шкапчик. И будут туда только комиссии и иностранные делегации водить, показывать.
показать весь комментарий
10.03.2021 22:58 Ответить
Бутылку шампанского на ленточке о борт толчка, и торжественный спуск воды под духовой оркестр. Речи, аплодисменты, девочки 5-6 лет подбегают и дарят букетики.
показать весь комментарий
10.03.2021 22:55 Ответить
Преступно то,что в ВУЗе такая администрация.
показать весь комментарий
10.03.2021 23:46 Ответить
при баризі Порошенко якіта томоси і безвізи отримували, а при найвеличнішому цілий жіночий кльозет презентували
показать весь комментарий
10.03.2021 23:59 Ответить
Так а кто против - все норм. Главное, чтобы семестр простоял хоть один.
Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного" - Цензор.НЕТ 5433
показать весь комментарий
11.03.2021 00:48 Ответить
ватные дебилы, кого же они в этом вузе учат, канава.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:12 Ответить
Если параша на ул.жюкова,и они собираются там баб мочить,тогда логично!
показать весь комментарий
11.03.2021 13:40 Ответить
 
 