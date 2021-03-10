Торжественное открытие туалета: в вузе считают, что в этом "нет ничего преступного"
Администрация Государственного университета телекоммуникаций прокомментировала торжественное открытие женского туалета, приуроченное к 8 марта.
Об этом помощница ректора учебного заведения Ольга Сомко заявила изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
"Ну, нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом ничего плохого нет", – заявила Сомко. Она также сообщила, что новой уборной будут пользоваться учащийся заведения, и это улучшит условия обучение студентов.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций торжественно открывают женскую уборную. Открытие приурочили к 8 марта.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Минобразование провести служебное расследование этого "действа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому ніхто з відкривальників урочисто не посрав у відкритому туалеті під схвальні вигуки колег і онлайн трансляцію?
Не раньше, а раніше.
Не все, а всі.
Не пользовались, а використовували.
Не мужским, а чоловічим.
Почав писати, то пиши вже якось однією мовою.
Ты похоже с россии, учи украинский лучше если хочешь тут жить.
Да и на предмет траты бюджета не мешало бы тоже проверку провести.
2
---------------------------------------------------------------
При відкритті розмовляли не державною?
старательно забыв что
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
Я б проверил первым делом бухгалтерию этого ВУЗа...
Уряя-я.. граждане и в первую очередь гражданки ! Наполним же мощной струей наши новые хрупкие женские унитазы !
торжественновнезапно закрыли.