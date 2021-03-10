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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин на время карантина разрешил безработным подтверждать свой статус дистанционно - без посещения центра занятости

Кабмин на время карантина разрешил безработным подтверждать свой статус дистанционно - без посещения центра занятости

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду без обсуждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как пояснило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте, постановление позволяет безработному подтверждать свой статус на период карантина без посещения центра занятости, а также увеличивает с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов для предоставления такого статуса в режиме онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина в Украине безработным уже выплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

Помимо этого, вводится дистанционное составление плана трудоустройства, а также предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с военной службы после участии в АТО по достижении пенсионного возраста.

Как отметило Минэкономики, документ также распространяет право на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих лиц, получающих государственную соцпомощь малообеспеченным семьям.

Также читайте: За год уровень официальной безработицы в Украине вырос на 33%, - Госслужба занятости

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10.03.2021 19:24 Ответить
"А также предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с военной службы после участии в АТО по достижении пенсионного возраста" ШО в 65 років?
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10.03.2021 19:31 Ответить
А допомогу, грошову на час вимушеного безробіття не лише безробітним, а й тим, хто не працю через локдаун, кабмін не хоче встановити в адекватних межах?
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10.03.2021 19:47 Ответить
Позорище , задолженность по безработице на время карантина за декабрь 2020 г, за январь , февраль 2021 г. и дальше копится, а клоуны все надрываются о нашем благе
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10.03.2021 20:09 Ответить
 
 