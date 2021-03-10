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Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Замостье прекращает реализацию совместно с Тернополем европейского гранта на почти 69 тыс. евро из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом мэр Замостья Анджей Внук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написал Внук.

Он также сообщил, что городские власти Замостья вынуждены приостановить сотрудничество с Тернополем, в частности, финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

В мэрии Тернополя появление сообщения пока не прокомментировали.

Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку

Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича 01

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Польша (8403) скандал (4475) стадион (185) Тернополь (769) Шухевич (249)


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Топ комментарии
+86
Роман Шухевич - патріот і Герой України.
Кому не подобається - рівним кроком йдуть на ЙУХ.
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10.03.2021 19:35
+39
так это Шухевич, самолет с всей польской верхушкой под Катынью вальнул со стингера? и офицеров польских там расстреливал? А? Буду теперь знать!!! И Кенеди тоже его робота думаю.....
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10.03.2021 19:49
+38
Колись кацапи з поляками розділили Україну по Дніпру. Це сталося тому, що поляки не хотіли визнавати право українців на власну державу, власну історію, власних героїв. Ще через століття вже Польщу розділили ті ж кацапи, але з австрійцями. Як видно, у поляків куца пам'ять, яка не дозволяє їм вчитися.
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10.03.2021 19:44
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Читаєте кацапську вікіпедію?
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11.03.2021 16:52 Ответить
Дурня це все .У Львові є вулиці і Шухевича і Коновальця і Мельника і Бандери . І цими вулицями , радісно посміхаючись , щодня прогулюються сотні польських туристів .
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11.03.2021 08:06 Ответить
-Згідно підло вигаданими підступними кремлівськими комуно - фашистами даними, що батальйон «Нахтігаль» ніби брав участь у масовій каральній акції щодо населення Львова - знищення за заздалегідь складеними списками польської та української інтелігенції, вбивстві львівських професорів, комуно - фашистів, радянських і партійних працівників, єврейського населення, людей з ворогів України які зрадили кремлівській окупаційній владі, членів їх сімей. Однак, це суперечить результатам дослідження офіційної урядової комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, створеної 8 травня 1997 по дорученням Президента України Леоніда Кучми. За матеріалами робочої групи, що включала провідних істориків Інституту історії України, і істориків багатьох інших країн і вивченні секретних архівів, доведено що звинувачення батальйону «Нахтігаль» засновані на сфабрикованих в 1960 році в комуно - фашистських НДР і СРСР 3, підступно спотворених доказах проти батальйону "Нахтігаль". За підтвердженими архівними даними українських дослідників, істориків, криміналістів, доведено що в той час весь склад батальйону був відправлений в тижневе звільнення, а всі криваві акції проти різних верств населення були результатом дій німецьких СД і спровокованими ними ж різних кримінальних елементів з натовпу.
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11.03.2021 08:47 Ответить
Вот теперь перед Зе стала задача: что раньше освобождать Прагу или Крым с Краснодарским краем.
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11.03.2021 08:36 Ответить
Надіслати їм взад листа, у якому запитати: чому це в колишньому українському, а нині польському місті Замістя є вулиця Ждановска і алея комуняцького Войська Польського?
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11.03.2021 10:15 Ответить
Питання , чому в головах поляків так насрано ?
А тому , що дипломати які мають вести розя,снювальні роботи , возять туди дим і золото .В той час , як паскуди моцкалі какають полякам в голови ватними лічинками .
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11.03.2021 10:43 Ответить
Предлагаю депутатам Тернополя "скинуться" и 69 тыс.евро подарить городу Замостье с указанием 'дорожной карты" для тех кто инициировал разрыв отношений. Пусть выпьют и обратятся на эти "страшноогромные средства" с их Ржечью Посполитой и польским шовинизмом вместе.
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11.03.2021 13:37 Ответить
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