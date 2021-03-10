Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Замостье прекращает реализацию совместно с Тернополем европейского гранта на почти 69 тыс. евро из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом мэр Замостья Анджей Внук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написал Внук.

Он также сообщил, что городские власти Замостья вынуждены приостановить сотрудничество с Тернополем, в частности, финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

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В мэрии Тернополя появление сообщения пока не прокомментировали.

Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

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