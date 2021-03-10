Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии

Реинтеграция оккупированного Донбасса в Украине на продиктованных РФ условиях неприемлема для украинской власти, однако российская сторона продолжает играть на затягивание времени, ожидая, что нерешенный конфликт рано или поздно заставит руководство Украины пойти на уступки.

Об этом говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония", выдержки из которого опубликованы на сайте Службы внешней разведки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что РФ помогает украинским политсилам, "предпочитаюшим тяготеть к Москве и сопротивляющимся выбранному Украиной европейскому пути".

"Россия всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинском политикуме, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом и решения конфликта на Востоке Украины на продиктованных Россией условиях... Во время подготовки к местным выборам в Украине российское руководство еще больше нарастило благосклонность к политикам из рядов ОПЗЖ. Старый знакомый президента Путина, украинский олигарх и член парламента Виктор Медведчук, является частым гостем у главы РФ... После таких визитов ключевой сигнал общественности - декларация нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России", - отмечают в эстонской разведке.

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В документе подчеркивается, что "реальность на оккупированных территориях восточной Украины определяется оккупационными властями, которые могут восстановить военное давление на Украину в любой момент с помощью вооруженных формирований, которые управляются и оснащаются Россией". "Наличие такой угрозы на оккупированной территории Украины… является четким сигналом о нежелании России отказаться от агрессии", - говорится в докладе.