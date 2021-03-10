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Новости Агрессия России против Украины
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Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии

Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии

Реинтеграция оккупированного Донбасса в Украине на продиктованных РФ условиях неприемлема для украинской власти, однако российская сторона продолжает играть на затягивание времени, ожидая, что нерешенный конфликт рано или поздно заставит руководство Украины пойти на уступки.

Об этом говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония", выдержки из которого опубликованы на сайте Службы внешней разведки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что РФ помогает украинским политсилам, "предпочитаюшим тяготеть к Москве и сопротивляющимся выбранному Украиной европейскому пути".

"Россия всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинском политикуме, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом и решения конфликта на Востоке Украины на продиктованных Россией условиях... Во время подготовки к местным выборам в Украине российское руководство еще больше нарастило благосклонность к политикам из рядов ОПЗЖ. Старый знакомый президента Путина, украинский олигарх и член парламента Виктор Медведчук, является частым гостем у главы РФ... После таких визитов ключевой сигнал общественности - декларация нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России", - отмечают в эстонской разведке.

Также на Цензор.НЕТ: С момента развала СССР Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, - разведка Литвы

В документе подчеркивается, что "реальность на оккупированных территориях восточной Украины определяется оккупационными властями, которые могут восстановить военное давление на Украину в любой момент с помощью вооруженных формирований, которые управляются и оснащаются Россией". "Наличие такой угрозы на оккупированной территории Украины… является четким сигналом о нежелании России отказаться от агрессии", - говорится в докладе.

Автор: 

разведка (4170) россия (95381) СВР (130) Эстония (1412) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+12
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 3438
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10.03.2021 20:30
+9
Ждем сенсационного разоблачения от эстонцев, что Медведчук кум Путина.
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10.03.2021 20:04
+7
не нужно недоценивать этого подлого кацапского прыхвостня
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 4979
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10.03.2021 20:11
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Ждем сенсационного разоблачения от эстонцев, что Медведчук кум Путина.
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10.03.2021 20:04 Ответить
Эстонская разведка - это уже анекдот...
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10.03.2021 20:28 Ответить
В ежегодниках повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит.
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12.03.2021 11:31 Ответить
ОПЗЖопа это не силы, а дерьмо баранье ! Кроме вони, толку 0 !
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10.03.2021 20:05 Ответить
не нужно недоценивать этого подлого кацапского прыхвостня
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 4979
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10.03.2021 20:11 Ответить
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом

Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 9642
. 26 березня 2014 році (вже після анексії Криму) Андрій Садовий зробив офіційне відеозвернення, що Україна програла війну і нам треба з цим змиритися і жити з цим далі.

https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! 26 03 2014
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10.03.2021 20:08 Ответить
странное заглавие в парашных медиа " в донбассе начались бои". никогда не видел шоб "в".
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10.03.2021 20:09 Ответить
На россии так говорят. Подчеркивают суверенитет данной территории.
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10.03.2021 20:14 Ответить
Поэтому они не используют в Украине. Так же отрицая суверенитет Украины. Как будет это просто территория, на которой происходят события.
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10.03.2021 20:15 Ответить
Немає в нас таких сил.
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10.03.2021 20:09 Ответить
Та ви шо?🥴
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10.03.2021 20:22 Ответить
вот гад,за силу тебя не считает
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10.03.2021 20:31 Ответить
Навіть не дуже моторні естонці помітили,а у вашій мертвяк і досі незамінний переговорник, а не перший колаборант.
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10.03.2021 21:08 Ответить
ты про бубочку?
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11.03.2021 08:31 Ответить
А янелох,якому *какая разница? Аби його єдинокровні Бені нагодовані були?
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10.03.2021 20:46 Ответить
"проросійські сили" - коштують в Україні дорожче, ніж в самій рф. Периметр та щотам на воронізькій АЄС проросієць готовий був зафоткати за 10к фублів. Тобто з самої рф інфа про об"єкти інфраструктури підвищенного рівня безпеки л"ється в західний світ за безцінь.
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10.03.2021 20:16 Ответить
Дякуємо, звичайно, але ми і без Естонців знаємо кого кацапи підтримують в Україні.
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10.03.2021 20:24 Ответить
Знаете-то знаете, и мы тут тоже знаем, просто в ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит
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12.03.2021 11:24 Ответить
Россия поддерживает в Украине силы, которые хотят добиться признания суверенитета РФ над оккупированным Крымом, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 3438
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10.03.2021 20:30 Ответить
Та тут гнид хватает и без эстонской разведки ясно.
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10.03.2021 20:48 Ответить
Да что вы говорите. Кто бы мог подумать ))).
Спасибо, капитан "Эстонская разведка" ))).
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10.03.2021 20:59 Ответить
В ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит. Чего Вы, похоже, НЕ знаете, так это то что Эстония уже в феврале 2014 начала поставлять помощь Украине (тогда для пострадавших на Майдане) и продолжает это делать до сих пор.Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 7724
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12.03.2021 11:28 Ответить
Да это шутка была ). Не обижайтесь ).
Просто в этом докладе озвучили аксиому, которая не требует доказательств.
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12.03.2021 12:21 Ответить
Если эту аксиому не требовалось бы постоянно повторять и доказывать, ********* уже давно бы был в международной изоляции. А пока к сожалению приходится повторять все то что и вы и мы тут знали с самого начала.
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12.03.2021 13:27 Ответить
Литва с нашей коррупцией борется, США с нашими олигархами, Эстония наших прорашистов выявляет, только зеленое чмо конгресс-центры и аэропорты возле ОРДЛО мечтает построить
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10.03.2021 21:15 Ответить
Дааа, мощная сенсация от эстонцев! У меня прямо открылись глаза... 8-|
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10.03.2021 21:33 Ответить
В ежегоднике повторяются в т.ч. общеизвестные факты. А то, как Цензор подбирает материал для "сенсационных" новостей, от Эстонской разведки не зависит, уж извините. Чего Вы, похоже, НЕ знаете, так это то что Эстония уже в феврале 2014 начала поставлять помощь Украине (тогда для пострадавших на Майдане) и продолжает это делать до сих пор. Вот такие вот медленные.
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12.03.2021 11:30 Ответить
Спасибо, Кэп!
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10.03.2021 23:19 Ответить
Совершенно ожиданно!
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11.03.2021 03:12 Ответить
 
 