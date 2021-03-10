Рада рассмотрит последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с председателем Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов, народными депутатами, а также с представителями Кабинета Министров по обсуждению рассмотрения в парламенте законопроектов на выполнение предвыборной программы президента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, на пленарной неделе народные депутаты рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия". Отмечается, что Украина - одна из первых в мире стран, которая реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне ", - отметил Зеленский.

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Также народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании также обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.