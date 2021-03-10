РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12599 посетителей онлайн
Новости
1 564 16

Рада рассмотрит последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского

Рада рассмотрит последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с председателем Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов, народными депутатами, а также с представителями Кабинета Министров по обсуждению рассмотрения в парламенте законопроектов на выполнение предвыборной программы президента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, на пленарной неделе народные депутаты рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия". Отмечается, что Украина - одна из первых в мире стран, которая реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне ", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа рассчитана на 9-10 лет", - Зеленский

Также народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании также обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Автор: 

ВР (29228) депутат (3310) Зеленский Владимир (20239) диджитализация (221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Только полные идиоты могут хранить свои важные документы в этой шпионской штучке, которая свои региональные подразделения размещает на рашенских серверах и контролируемых рашенскими админами.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:17
+4
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8446
показать весь комментарий
10.03.2021 20:18
+4
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3206
показать весь комментарий
10.03.2021 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только полные идиоты могут хранить свои важные документы в этой шпионской штучке, которая свои региональные подразделения размещает на рашенских серверах и контролируемых рашенскими админами.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:17 Ответить
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8446
показать весь комментарий
10.03.2021 20:18 Ответить
Рада рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия", - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3206
показать весь комментарий
10.03.2021 20:19 Ответить
Віри зеленому поцу - немає!
показать весь комментарий
10.03.2021 20:24 Ответить
Они стремятся, чтобы слить всю информацию о жизни своих граждан врагу. По другому объяснить такой трындец с серверами я не могу.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:21 Ответить
зеленський поц та вся його обслуга!
показать весь комментарий
10.03.2021 20:25 Ответить
Херня эта дія, она с какогото года, внести данные не реально, в вайбере робот сидит, который тупо поговорить... вот если у меня паспорт 1996 года, эта дія в жизни его не признает, а значит мне нужно идти и нести деньги на переоформление, опять бюрократия лупит бабло и ничего не делает.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:29 Ответить
Открываю поддержку Осла - на второй срок! Все зетипиллы, выберем по приколу, сделаем себя в четвертый раз! Раз не пиде**раз!
показать весь комментарий
10.03.2021 20:31 Ответить
какая нахрен дія, в книжечке требовали одну бумажку с инн, а теперь ещё бумажку с пропиской, которая вsдается только по месту прописки... зебилы
показать весь комментарий
10.03.2021 20:41 Ответить
Уявляю скільки рашистів та зелених чоловічків з"являться в Україні з електронними пашпортами України в Україні.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:50 Ответить
Еще один шаг к цифровому ошейнику...
показать весь комментарий
10.03.2021 21:03 Ответить
Рада розгляне останній законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія", - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 7065
показать весь комментарий
10.03.2021 21:54 Ответить
МОЛОДЦІ !!! Давно пора відмінити ту всю макулатуру . Я - "ЗА"
Держава в смартфоні це дуже зручно .
показать весь комментарий
11.03.2021 07:56 Ответить
...а потом стереть все твои документы одним кликом! и шоб тебя как собаку никуда не пускали после этого
показать весь комментарий
15.03.2021 17:59 Ответить
Не позорся . Читай книжки , чимось цікався , бо реально дураком виглядаєш . Людиною з 18го століття , до того ж безграмотною .
показать весь комментарий
16.03.2021 06:46 Ответить
Дурачок из подпевал?
показать весь комментарий
11.03.2021 09:19 Ответить
 
 