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Новости Коронавирус и карантин
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Более 600 израильских подростков привили от коронавируса, серьезных побочных эффектов не было, - Минздрав Израиля

Более 600 израильских подростков привили от коронавируса, серьезных побочных эффектов не было, - Минздрав Израиля

У 600 детей в возрасте от 12 до 16 лет не выявлено серьезных побочных эффектов после прививки против коронавируса.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения Израиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian. По словам представителей ведомства, это может свидетельствовать о том, что вакцина Pfizer/BioNtech безопасна для несовершеннолетних.

"Сейчас мы сделали прививки около 600 детям. Мы не увидели никаких побочных эффектов даже незначительные встречаются довольно редко. Это обнадеживает", - заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин Боаз Лев.

Вместе с тем он отметил, что в испытаниях не участвовали дети, больные муковисцидозом.

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По состоянию на 10 марта более 50% населения Израиля уже получили по крайней мере первую дозу вакцины. В обмен на приоритет в предоставлении вакцины страна пообещала поставщикам препарата делиться данными о прохождении процесса вакцинации, которые могут стать дополнением к клиническим испытаниям для исследователей, фармацевтических компаний и политиков.

В государстве наблюдается заметное уменьшение количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом на фоне массовой вакцинации. Однако некоторые местные врачи отмечают, что невозможность вакцинировать детей младше 16 лет (возрастное ограничение для использования препарата Pfizer/BioNtech) делает невозможным выработку коллективного иммунитета.

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вакцина (3815) Израиль (1921) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Их привили Moderna и Pfizer, а не шмурдяками.
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10.03.2021 20:44 Ответить
Там всі хворі, кому протипоказано, вагітні, кормящі матусі, інваліди тощо. Тобто ті хто в зоні ризику.
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10.03.2021 20:49 Ответить
ага.Более 600 израильских подростков привили от коронавируса, серьезных побочных эффектов не было, - Минздрав Израиля - Цензор.НЕТ 3409
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10.03.2021 21:55 Ответить
Фотка це не доказ того що та вакцина!!!
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10.03.2021 22:07 Ответить
так звісно... https://www.haaretz.com/israel-news/israel-vaccine-data-how-many-have-already-been-inoculated-for-covid-pfizer-1.9592979
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10.03.2021 22:18 Ответить
то есть зеля и гончарук просто хотели показать накачанное тэло?
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10.03.2021 21:02 Ответить
результат можно побачити через 20-30 років ! пам'ятаєте "вітамінки" після яких діти народжувались без кінцівок .
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10.03.2021 21:04 Ответить
И что ? Кто знает чем на самом деле евреи прививают евреев !?? Для них же остальние люди - нелюди, гои, звери....
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10.03.2021 22:06 Ответить
В обмен на приоритет в предоставлении вакцины страна пообещала поставщикам препарата делиться данными о прохождении процесса вакцинации, которые могут стать дополнением к клиническим испытаниям для исследователей, фармацевтических компаний и политиков.

Досліди над людьми.
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10.03.2021 22:30 Ответить
 
 