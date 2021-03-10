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До начала работы "Крымской платформы" необходимо принять законы о населении деоккупированных территорий и коренных народах Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко

До начала работы

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко считает, что до начала работы "Крымской платформы" Украина должна принять ряд важных законопроектов.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Национальная устойчивость: как оккупация Крыма влияет на Украину", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пытаемся прийти не с пустыми руками к "Крымской платформе", мы идем с целым рядом задач, и одна из самых больших наших задач - представить новый законопроект, нацеленный на то, чтобы дать ответы на вопросы тех, кто сегодня проживает на временно оккупированных территориях" - сказал Яременко.

По словам замминистра, ему приходит много писем с вопросами о том, что будет с людьми, которые были вынуждены получить российские паспорта, после деоккупации захваченных территорий.

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"Люди задают простые вопросы - что случится со мной, если я взял паспорт Российской Федерации, потому что меня заставили. Что со мной будет, если я хочу жить в Украине, считаю себя гражданином Украины и свое будущее связываю с Украиной. Мы надеемся уже в начале лета представить в Верховной Раде Украины проект закона, который ответит на все эти вопросы", - отметил Яременко.

Он уточнил, что законопроект уже опубликован на сайте министерства и уже есть реакция от международных организаций, стран-партнеров, экспертов.

"В настоящее время мы работаем над поправками, вносим изменения в законопроект, чтобы в июне представить его в Верховной Раде", - сказал замминистра.

Кроме того, отметил он, идет работа над законопроектом о статусе одного из коренных народов Украины - крымских татар.

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"В следующем месяце будет подготовлен и представлен законопроект о коренных народах Крыма. Мы уже представили концепцию развития крымскотатарского языка, работаем в этом направлении с Меджлисом крымскотатарского народа и получили финансовую поддержку на этот год для реализации Концепции развития крымскотатарского языка", - резюмировал Яременко.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова представила Крымскую платформу в ОБСЕ, призвав государства-участники ОБСЕ принять активное участие в ее деятельности и инаугурационном саммите 23 августа 2021 года.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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Автор: 

закон (3176) деоккупация (847) Министерство реинтеграции (278) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+1
Главное чтобы никаких автономий и никаких особых статусов. Хватит наигрались в поддавки
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10.03.2021 21:11
+1
Главное балаболить и деньги пилить. Даешь еще пару липовых министерств по вопросам - интеграйии-реинтеграции
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10.03.2021 21:21
+1
Кто эти "законы" будет исполнять на оккупированных территориях? И чем и кем будут управлять органы власти АРК? Деньги пилить будут украинские, однозначно! Если найдется тот кто хочет вернуться с "хоть камни с неба", подарите ему Мерс!
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10.03.2021 21:37
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Главное чтобы никаких автономий и никаких особых статусов. Хватит наигрались в поддавки
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10.03.2021 21:11 Ответить
Главное балаболить и деньги пилить. Даешь еще пару липовых министерств по вопросам - интеграйии-реинтеграции
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10.03.2021 21:21 Ответить
Кто эти "законы" будет исполнять на оккупированных территориях? И чем и кем будут управлять органы власти АРК? Деньги пилить будут украинские, однозначно! Если найдется тот кто хочет вернуться с "хоть камни с неба", подарите ему Мерс!
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10.03.2021 21:37 Ответить
Ніякого подвійного громадянства з загарбниками.
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10.03.2021 21:58 Ответить
Крым принадлежит кырымлы !
Иншалла !
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10.03.2021 22:12 Ответить
АльхамдулиЛлях!
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10.03.2021 22:23 Ответить
Раздали бы оружие кырымлы весной в 14-го, и ни один спецназ ГРУ РФ тогда не рыпнулся.
Мой хороший товарищ кырымлы как-то с удовольствием рассказывал как он умеет бычка одним ударом убивать. Мне тогда, честно говоря, стало не по себе ....
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10.03.2021 22:50 Ответить
Да закон там простой: кто дамбас, тот педюрас.
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11.03.2021 00:44 Ответить
а почему бы просто не ввести статус "не_гражданина"?!
всех, кто остался на окупированных территориях, признать не_гражданами и после освобождения предложить сдать экзамен на гражданство.
И те, кто "хочу жить в Украине, считаю себя гражданином Украины и свое будущее связываю с Украиной", спокойно вернут себе любимое украинское гражданство
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11.03.2021 00:57 Ответить
замглавы Минреинтеграции Яременко - Вы конченый дебил... какие народы... в Украине живут УКРАИНЦЫ... не место Вам на посту замглавы... параша - вот место, где Вы могли бы себя (может быть) проявить...
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11.03.2021 08:27 Ответить
 
 