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Новости Правосудие
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Съезд судей не избрал судью КС из-за большого количества испорченных бюллетеней во втором туре голосования

Съезд судей не избрал судью КС из-за большого количества испорченных бюллетеней во втором туре голосования

Делегаты XVIII очередного съезда судей не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте – при повторном голосовании за одного из двух кандидатов оказалось много испорченных бюллетеней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С первого раза съезд не избрал судью КС, так как ни один кандидат не получил необходимого для избрания количества голосов, было принято решение о повторном тайном голосования. В бюллетень для голосования были внесены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов - глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко и судья Верховного суда Александр Прокопенко.

Счетная комиссия при подсчете результатов повторного голосования установила, что из 267 бюллетеней действительными были признаны 243, то есть, 24 бюллетеня были испорчены. Коровайко набрал 134 голоса "за", а Прокопенко – 109. С учетом небольшой разницы в отрыве между кандидатами и количества испорченных бюллетеней съезд судей принял решение, что судья КС не избран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте

"Очевидно, будет оглашаться новый конкурс и процедура будет начата сначала", - сказал глава Совета судей Богдан Монич, констатируя факт неизбрания судьи КС по квоте съезда судей.

Автор: 

КС (2248) судья (2644) юстиция (758)


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Хлібне місце, не все так просто
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10.03.2021 21:14 Ответить
Ніхто не заніс скільки потрібно. Будуть чекати.
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10.03.2021 21:22 Ответить
А почему нам про это сообщает брехливый путинский интерфакс?
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10.03.2021 21:31 Ответить
Набутылочник против *****?! Вот это номер! Долгая работа на украинском сайте подравняла твою лишнюю хромосому?
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11.03.2021 00:50 Ответить
Прокопенко скоріше вор. Коровайко майже нічого немає.
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10.03.2021 21:55 Ответить
судьи до сих пор неграмотны..???! - портить бюллетени..
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11.03.2021 00:01 Ответить
Нужно сразу уволить без выходного пособия 24 долбосудьи! Как они судят именем Украины, если не в состоянии правильно заполнить бюллетень?!
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11.03.2021 00:49 Ответить
 
 