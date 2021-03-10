Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины

Соединенные Штаты Америки никогда не признают оккупацию Крыма Россией и будут в дальнейшем привлекать ее к ответственности за агрессию на востоке Украины.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд 10 марта во время брифинга в ООН, посвященного деятельности ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Агрессия далека от завершения. В Крыму власть России продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, в частности крымских татар, этнических украинцев, и представителей других религиозных и этнических меньшинств", - отметила Томас-Гринфилд.

Дипломатка также подчеркнула, что Россия продолжает оккупацию 20% территории Грузии, и поддерживает или систематически игнорирует нарушения прав грузин, живущих в Абхазии, Южной Осетии или поблизости. США призывают ОБСЕ требовать завершения оккупации Россией территории Грузии и полного выполнения соглашения о прекращении огня от 2009 года.

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Ранее заявление о агрессии России сделала временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан.

В своем заявлении Остриан назвала агрессию России в Украине местью за решения Украины "пойти по пути сближения с Европейским союзом и трансатлантическим сообществом".