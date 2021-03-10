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Новости Агрессия России против Украины
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Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины

Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины

Соединенные Штаты Америки никогда не признают оккупацию Крыма Россией и будут в дальнейшем привлекать ее к ответственности за агрессию на востоке Украины.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд 10 марта во время брифинга в ООН, посвященного деятельности ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Агрессия далека от завершения. В Крыму власть России продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, в частности крымских татар, этнических украинцев, и представителей других религиозных и этнических меньшинств", - отметила Томас-Гринфилд.

Дипломатка также подчеркнула, что Россия продолжает оккупацию 20% территории Грузии, и поддерживает или систематически игнорирует нарушения прав грузин, живущих в Абхазии, Южной Осетии или поблизости. США призывают ОБСЕ требовать завершения оккупации Россией территории Грузии и полного выполнения соглашения о прекращении огня от 2009 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами

Ранее заявление о агрессии России сделала временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан.

В своем заявлении Остриан назвала агрессию России в Украине местью за решения Украины "пойти по пути сближения с Европейским союзом и трансатлантическим сообществом".

Автор: 

ОБСЕ (4874) ООН (4162) россия (95381) санкции (11258) США (26439)


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Топ комментарии
+7
цікаво що відповіла на це рашистська скотина Небензя
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10.03.2021 21:26
+3
Боже, Храни Америку! Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса и вся кремлёвская, и прокремлёвская нечисть...
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10.03.2021 21:31
+3
а этой жопе с ушами нужно пояснить, не на УКРАИНУ, а в УКРАИНУ! а то он **** скоро на мокшанию полетит в адинканец
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10.03.2021 22:18
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"В Крыму назревает сепаратизм !!!"

https://www.youtube.com/watch?v=SLIZqOqerzA

бабушка не в бровь, а в глаз лаптям сказала, что думает.
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10.03.2021 21:26 Ответить
а этой жопе с ушами нужно пояснить, не на УКРАИНУ, а в УКРАИНУ! а то он **** скоро на мокшанию полетит в адинканец
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10.03.2021 22:18 Ответить
цікаво що відповіла на це рашистська скотина Небензя
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10.03.2021 21:26 Ответить
Лучше бы Sweet отключили!
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10.03.2021 21:31 Ответить
Боже, Храни Америку! Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса и вся кремлёвская, и прокремлёвская нечисть...
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10.03.2021 21:31 Ответить
Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 5588
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10.03.2021 21:36 Ответить
https://hvylya.net/news/226680-u-putina-reshili-suditsya-s-ukrainoy-iz-za-vody-dlya-kryma В кооперативе "Озеро" решили "судиться" с Украиной из-за воды для Крыма Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 7344Одним слово козлы
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10.03.2021 21:40 Ответить
Нужно ввести санкции против федеральных каналов России, которые транслируют в ютубе и ведут через ютуб пропаганду агрессивную против Украины. Нужно заблокировать федеральные каналы России на американской площадке - ютуб!!! Санкции в студию!!!
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10.03.2021 21:47 Ответить
Посол США Томас-Гринфилд на брифинге в ООН: Соединенные Штаты будут продолжать наказывать РФ за агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 7695
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10.03.2021 21:48 Ответить
да что то рашка плевать хотела на ваши наказания! 30 лет наказываете за грузию , абхащию и т.д... а толку от наказания ноль! Вам бы стоило изменить способ наказания, раз уж взялись!
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10.03.2021 22:08 Ответить
ну да то то кацапье визжит как свиньи
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10.03.2021 22:20 Ответить
Не визжи, казламордае...
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10.03.2021 22:57 Ответить
В спам, казламордае...
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10.03.2021 23:23 Ответить
Пиндосы опять, што-ли, казламордых будут на конюшне пороть ???
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10.03.2021 22:55 Ответить
Заглохни, казламордае...
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10.03.2021 23:22 Ответить
 
 