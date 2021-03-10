Главные новости 10 марта: Россия открещивается от мирного плана, три этапа повышения пенсий

Песков говорит, что в Крыму не видели план мира на Донбассе, оккупанты хотят засудить Украину за воду в Крым, пенсии за год хотят повысить трижды, в киевском вузе торжественно открыли туалет, - главные новости Украины.

Россия открещивается от мирного плана

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль не получал от Украины разработанного ею и западными партнерами плана мирного урегулирования на Донбассе. Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил, что план есть, и его публично представят до конца марта.

Тем временем террорист Гиркин признал, что подразделения так называемых "ЛДНР" небоеспособны - им не хватает техники и людей.

А в порт Одессы впервые в этом году зашли корабли НАТО.

Оккупанты хотят засудить Украину за Северо-Крымский канал

Глава оккупационного парламента Крыма Константинов заявил, что "российские власти" готовятся подать в отношении Украины иск "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала. Иск подадут сначала в российский суд, потом хотят дойти до международных. Среди ответчиков - глава Меджлиса Чубаров и экс-вице-премьер АРК Сенченко.

Куда исчезли результаты "опроса Зеленского"?

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность", - сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Пенсии повысят трижды за год

В 2021 году планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров, - заявил премьер-министр Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что Украине нужна накопительная пенсионная система - только она позволит увеличить выплаты в 2-3 раза.

НСЗУ проверяет семейных врачей

Нацслужба здравоохранения начинает проверку того, как семейные врачи организовали предоставление медицинской помощи. Врачей-нарушителей ожидают штрафы.

Замостье обиделось на Тернополь из-за стадиона им. Шухевича

Польский город прекращает участие в проекте "Общая история Тернополя и Замостья", в который собирался вложить почти 69 тыс. евро. В Замостье считают, что Роман Шухевич, именем которого в Тернополе назвали стадион, "ответственен за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах".

Торжественное открытие туалета к 8 марта

Туалет открыли в университете телекоммуникационных технологий в Киеве. У дверей клозета читали торжественные речи и перерезали красную ленту, а после пошли пить шампанское. Видео с торжественного открытия так впечатлило языкового омбудсмена Тараса Креминя, что он попросил Минобразования провести по этому поводу служебную проверку (тем более что речи во время торжества произносили по-русски). В университете считают, что в таком открытии "нет ничего преступного".