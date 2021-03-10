В 2020 году на фоне пандемии на 25% увеличилось количество случаев торговли людьми, зафиксированных в Украине, - представительство МОМ

На фоне пандемии COVID-19 в 2020 году Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала увеличение количества случаев торговли людьми в Украине.

Об этом глава Представительства Международной организации по миграции в Украине Ан Нгуен заявил в ходе виртуального события, организованного Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Нгуен указал, что факторы, влияющие на ситуацию с торговлей людьми в Украине, - конфликт на востоке страны, экономическая ситуация и др.

"В 2013 году, перед конфликтом, мы идентифицировали 936 жертв торговли людьми. После старта конфликта в 2014-м эта цифра несколько уменьшилась, и в 2015 году она уменьшилась на 17% из-за переноса внимания на ключевые потребности, а уже в 2016 году имел место динамичный рост на 64%. Это показало, что влияние кризиса имело определенную задержку. После этого цифры росли в среднем на 5% в последующие 3 года и достигли более 1300 случаев в 2019-м. К сожалению, в 2020 году показатели снова заметно выросли - на 25% - из-за пандемии COVID-19", - отметил Нгуен.

Председатель МОМ в Украине назвал ключевым вызовом в борьбе с торговлей людьми в стране недостаток понимания и стереотипы о торговле людьми.

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"Это может звучать банально, но если неизвестно, что искать, то и найти это не получится. Вспоминается общение с участниками рабочей группы. Когда я спросил общественные организации и других деятелей, которые участвовали, как выглядят жертвы, то получил ожидаемое описание молодой 18-летней девушки, которая стала жертвой сексуальной эксплуатации. Что ж, это один из случаев, но не так выглядит большинство случаев, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому нам необходимо помочь изменить представление [о том, кто является жертвами торговли людьми] и убедиться, что у нас есть соответствующие данные, которые позволяют нам идентифицировать жертв и потенциальных жертв", - сказал Нгуен.

В 2019 году в Украине МОМ выявила 1345 человек, пострадавших от торговли людьми. При этом ведущей формой эксплуатации назван принудительный труд (93,3%), за которой следует сексуальная эксплуатация (5,6%). 68% пострадавших от торговли людьми, выявленных МОМ, составляли мужчины.

По данным МОМ, в Украине жертв принудительного труда в 2019 году эксплуатировали на строительстве (57%), в производстве (17%), в сельском хозяйстве (16,5%), сфере услуг (8,5%).

Отчет Государственного департамента США о торговле людьми, который касается 2019 года, отмечал, что правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, однако прилагает значительные усилия для решения этой проблемы.

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В своих комментариях Нгуен отметил, что у Украины есть достаточно оживленные механизмы реагирования на торговлю людьми и отметил, что международные организации смогут быть наиболее эффективными, если приобщаются к уже имеющимся усилиям, а не создадут параллельные механизмы.

Согласно докладу Госдепа по Украине, международные организации продолжали идентифицировать гораздо больше жертв торговли людьми, чем правительство Украины. По мнению составителей доклада, это указывает на то, что усилия государства по идентификации жертв торговли людьми неадекватны.

В феврале в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об усилении уголовной ответственности за торговлю людьми, в разработке которого принимали участие представители МВД и Национальной полиции.