В Черногории усилили карантин, для въезда придется предъявить тест на антитела или ПЦР
Правительство Черногории 10 марта усилило карантинные ограничения, в частности запрещена работа кафе и ресторанов, торговых и спортивных центров, детских садов и школ. Также запрещено посещать парки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Черногории.
Уточняетя, что карантине меры усилены в Будве, Тивате, Херцег-Нови, Ульцине, Подгорице, Никшиче, Цетинье, Которе, Плужине, Баре, Плевле. Запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.
Теперь для въезда в Черногорию из Украины нужны:
- ПЦР-тест, сделанный по 48 часов;
- или тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней;
- или подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины как минимум за 7 дней до въезда.
"Въезд из Республики Сербии, Республики Косово, Республики Хорватии, Боснии и Герцеговины и Республики Албании - без ограничений", - добавили в посольстве.
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Есть IgM и IgG.