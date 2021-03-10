В Черногории усилили карантин, для въезда придется предъявить тест на антитела или ПЦР

Правительство Черногории 10 марта усилило карантинные ограничения, в частности запрещена работа кафе и ресторанов, торговых и спортивных центров, детских садов и школ. Также запрещено посещать парки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Черногории.

Уточняетя, что карантине меры усилены в Будве, Тивате, Херцег-Нови, Ульцине, Подгорице, Никшиче, Цетинье, Которе, Плужине, Баре, Плевле. Запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.

Теперь для въезда в Черногорию из Украины нужны:

- ПЦР-тест, сделанный по 48 часов;

- или тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней;

- или подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины как минимум за 7 дней до въезда.

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"Въезд из Республики Сербии, Республики Косово, Республики Хорватии, Боснии и Герцеговины и Республики Албании - без ограничений", - добавили в посольстве.