СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает
По данным журналистов, съемочная группа Bellingcat прибыла в Украину для записи позиции Офиса Президента относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В Офисе это опровергли.
О том, что журналисты Bellingcat прибыли в Украину и запишут интервью с представителями ОП, сообщило со ссылкой на источники издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, съемочная группа Bellingcat во главе с журналистом Христо Грозевым уже находится в Киеве.
"По данным СМИ, глава ОП Андрей Ермак лично звонил автору фильма Христо Грозеву, с которым обсуждал, как можно донести позицию Офиса. Его услышали, и сегодня будет проведена запись", - пишет издание.
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Офис Президента опроверг эту информацию информацию в комментарии изданию "Бабель".
"Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", - рассказали в Офисе Зеленского.
Ранее 10 марта журналист из Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что вокруг "вагнергейта" много слухов, и посоветовал слушать и читать только то, что говорит команда расследователей. Вместе с тем Хиггинс отказался что-либо комментировать.
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О том, что в Bellingcat начали снимать фильм о провале "вагнеровской" спецоперации, стало известно 22 декабря. Тогда расследователи заверили, что у них есть доказательства существования спецоперации. Само расследование планируют опубликовать двумя частями - это будут интервью и фактаж. Ожидается, что первая часть выйдет 15 марта.
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Арьеву доверия больше
😎
веснаБиллингкэт скоро, сажать будем ЗЕлень в ямку ботвой вниз !
Може, хтось інший щось влаштував? Або, виявився нездатним щось влаштувати?
як мовив наш президент - йдіть всі в сраку
В такі теми не приходять, нікчемно себе почувають.
Вони нещодавно стверджували, що ніякої операції і не було. Брехуни і зрадники.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 2 ч. ·
Фільм-розслідування про вагнерівців від "Bellincat" може остаточно знищити рейтинги влади та поставити легітимність Зеленського під питання.
Саме тому зараз влада намагається зробити все щоб зам'яти справу, відволікти увагу, переключити суспільство на що завгодно, аби тільки говорили не про скандал та зраду світового масштабу.
Тому з'являється «план Б» по Донбасу, про який ніхто не чув і ніхто не розповідає. Тому всякі Ткаченки атакують «Закон про мову». Тому Зеленський пропонує зустрітись з Путіним і реформовувати «мервий» Нормандський формат що не привів ні до чого.
Якщо все ж розслідування буде оприлюднене (а за останнім даними це буде чи 15 чи 21 березня) і в цьому розслідуванні будуть прямі факти втручання влади Зеленського в цей процес та його зрив - це стане остаточним цвяхом в рейтинг влади. І не допоможуть загравання та дешевий піар. Влада буде делегітимізована і в очах українців, і в очах всього світу. Чи захоче після такого Байден говорити із Зеленським? Думаю ні.
Пол года умалчивания, вранья, препятствования расследованию,
делают ВСЕХ в ОП СОУЧАСТНИКАМИ!
В особенности и лично - Зеленского!
Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
зеленский шкура
А за пределами ОП с представителями ОП встечались? По ответу уже понятно, что гиздешь...