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СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает

СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию

По данным журналистов, съемочная группа Bellingcat прибыла в Украину для записи позиции Офиса Президента относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В Офисе это опровергли.

О том, что журналисты Bellingcat прибыли в Украину и запишут интервью с представителями ОП, сообщило со ссылкой на источники издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, съемочная группа Bellingcat во главе с журналистом Христо Грозевым уже находится в Киеве.

"По данным СМИ, глава ОП Андрей Ермак лично звонил автору фильма Христо Грозеву, с которым обсуждал, как можно донести позицию Офиса. Его услышали, и сегодня будет проведена запись", - пишет издание.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис президента просил замдиректора британской разведки Лоуренса и посла Симмонс остановить выход фильма о Вагнергейте

Офис Президента опроверг эту информацию информацию в комментарии изданию "Бабель".

"Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", - рассказали в Офисе Зеленского.

Ранее 10 марта журналист из Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что вокруг "вагнергейта" много слухов, и посоветовал слушать и читать только то, что говорит команда расследователей. Вместе с тем Хиггинс отказался что-либо комментировать.

Также на Цензор.НЕТ: У Зеленского Бурбе предлагали должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по "делу вагнеровцев", - Бутусов (обновлено)

О том, что в Bellingcat начали снимать фильм о провале "вагнеровской" спецоперации, стало известно 22 декабря. Тогда расследователи заверили, что у них есть доказательства существования спецоперации. Само расследование планируют опубликовать двумя частями - это будут интервью и фактаж. Ожидается, что первая часть выйдет 15 марта.

Автор: 

Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+59
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 423
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10.03.2021 22:41
+53
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 8610
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10.03.2021 22:36
+30
73% відсотки ідіотів влаштували справжнє шоу з України. Але це шоу буде сумнозвісним для самої України
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10.03.2021 22:36
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Правила форума Совет форумчан
кто накуренный? я накуренный?
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10.03.2021 22:36 Ответить
🤡🤢😈👹🐲 , брехунцы иуды зелёные , клоун первый заявил , что спецоперация по «вагнеровцам» - фейк , а оказалось -правда !
» -ФЕЙК
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10.03.2021 22:44 Ответить
так это х"йло кинуло клоуна, обещали перемирие, но уже настоящее, за слив по «вагнеровцам» ...клоун мстил за это мертвечуку...а, сейчас похоже будет весело, все начнут друг друга сливать...запасаемся попкорном...
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11.03.2021 09:57 Ответить
Так тут не до попкорну,Коктейлі вже потрібно наливати. Буде спекотно,аби тільки херої до Ростова не втекли.
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11.03.2021 19:38 Ответить
Могли бы , встретиться с честными журналистами , которых сейчас не так уж много - Юрием Бутусовым , Арьевым …
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10.03.2021 22:50 Ответить
Бутусов точно, Арьев не знаю, но наверняка уже участвуют в фильме. главред вчера утром на прямом интервью давал
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10.03.2021 22:52 Ответить
Ага. Бутусов будет Грозеву рассказівать как Зеленский стал государственником.
Арьеву доверия больше
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11.03.2021 11:48 Ответить
Думаю, що будуть зустрічатись і не тільки з журналістами, а й з тими хто готував спецоперацію.
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11.03.2021 01:09 Ответить
А чому би Єрмаку не відправити європейських журналістів до Бігуса? Не бажають до Бігуса, то можна до Дубінського чи Мосейсучки. Ці таке скажуть, що вся Європа повірить, а самі журналісти повірять, що вони не журналісти, а слуги Бені і Зелі.
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11.03.2021 09:31 Ответить
честный - это когда заплатили за то чтобы обосрать господина N и журналист обосрал именно господина N, а не господина Y?
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11.03.2021 10:42 Ответить
"Я ж не лох!" (С)
😎
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10.03.2021 23:36 Ответить
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 8610
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10.03.2021 22:36 Ответить
готовься, ЗЕля, весна Биллингкэт скоро, сажать будем ЗЕлень в ямку ботвой вниз !
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10.03.2021 22:41 Ответить
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 423
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10.03.2021 22:41 Ответить
Мечта ослика об Оскаре может свершиться - за главную роль в фильме об вагнеровцах 🙂
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10.03.2021 22:55 Ответить
Він же не тільки Оскара хотів, він замахнувся і на Нобелівську премію миру.
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11.03.2021 01:12 Ответить
Окрім "шнобілевської" йому нічого не світить.
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11.03.2021 06:10 Ответить
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11.03.2021 12:26 Ответить
73% відсотки ідіотів влаштували справжнє шоу з України. Але це шоу буде сумнозвісним для самої України
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10.03.2021 22:36 Ответить
Акакаяразніца!? Главноє штоби вісєло і лєжало.
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10.03.2021 22:38 Ответить
Ідіоти не можуть нічого влаштувати. За визначенням.
Може, хтось інший щось влаштував? Або, виявився нездатним щось влаштувати?
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10.03.2021 23:07 Ответить
Если дядюшка Джо говорит A, значит будет и B.
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10.03.2021 22:37 Ответить
Тогда в нижнем правом углу нужно поставить значек "18+". Позицыя то ооочень пикантная😁
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10.03.2021 22:37 Ответить
в ОПе не билі, ніскєм в ОПе не встрєчаліся... а із ОПи з кимось зустрічалися?
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10.03.2021 22:38 Ответить
вот меньше всего кому я могу верить это Зеленскому и его офису )))
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10.03.2021 22:38 Ответить
Дерьмак, голова #ОПЫ....ну шо тут можно добавить?
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10.03.2021 22:38 Ответить
Биллингкет честно опубликует позицию ОПы: "Тут и сказать нечего..."
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10.03.2021 22:38 Ответить
Яка позиція: Це не ми,це мабуть Порох,так скаже Дерьмак.
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10.03.2021 22:39 Ответить
Мені от цікаво , якби не існувало Пороха , хто би у Зе ,був в усьому винуватий .?? .
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10.03.2021 22:47 Ответить
Мабуть Байден,не Беню ж Воно обвинувачувати буде?
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10.03.2021 22:53 Ответить
Так він же на Трампа трішки "обіжений".
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11.03.2021 06:55 Ответить
Как бы с этим Христо Грозевым ничего не случилось. Думаю, мужик башковитый и от чая, предложенного ермаком, откажется
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10.03.2021 22:40 Ответить
та в інтересах зеленого кодла щоб ця Христя була живв, здорова та нагодованна
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10.03.2021 22:46 Ответить
Пишуть, що Bellingkat зв'язана зі службою розвідки Великобританії МІ 6. На початку березня представник МІ6 Лі Лоуренс був в Україні, зустрічався з керівником ГУР Будановим. Думаю, що безпека Христо Грозєву гарантована.
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11.03.2021 01:21 Ответить
До ОП наближається жоп....
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10.03.2021 22:40 Ответить
...они почувствовали это задницей
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10.03.2021 22:43 Ответить
И в чём заключается фейк ? Мне просто интересна позиция свидетелей секты зе
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10.03.2021 22:58 Ответить
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 6512
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10.03.2021 22:43 Ответить
це позиція ОПи ?
як мовив наш президент - йдіть всі в сраку
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10.03.2021 22:48 Ответить
без табу.
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10.03.2021 23:20 Ответить
Це що? Два Зебрата?Похожі.
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11.03.2021 19:36 Ответить
СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает - Цензор.НЕТ 7543
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10.03.2021 22:44 Ответить
І ось де те всі зедебіли, та зедебілки котрі ще пів години тому так завзято срали в темі про Марину Порошенко та кацапську вакцину...?
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10.03.2021 22:45 Ответить
Вони і досі там.
В такі теми не приходять, нікчемно себе почувають.
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10.03.2021 22:47 Ответить
Позиція ОПи буде в опі.
Вони нещодавно стверджували, що ніякої операції і не було. Брехуни і зрадники.
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10.03.2021 22:46 Ответить
А я особисто не задоволена.
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10.03.2021 22:53 Ответить
нічого прикольного в зраді нема.
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10.03.2021 22:54 Ответить
Тубе на горшок перед колискової не спустили?
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10.03.2021 22:57 Ответить
Чего верещишь, а, придурок ты прикацапленный ???
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10.03.2021 23:05 Ответить
И трусливые позорные ШАКАЛЫ
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10.03.2021 22:52 Ответить
Запишуть позицію? Так Янелох й Дерь Мак вже стали в позицію *зю* й чекають записів.
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10.03.2021 22:59 Ответить
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 4181
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10.03.2021 23:01 Ответить
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 9647
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11.03.2021 01:03 Ответить
Членограй и его Ленка преступники , работающие на страну агрессора ! «Спасибо « 73% ………
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11.03.2021 01:56 Ответить
Зебіле, кіно тебе прославило, кіно тебе й поховає
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10.03.2021 23:14 Ответить
Валоді відосік робили, Валодя любить відосікі.
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10.03.2021 23:15 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWbJw6FcJgdmFCcaVIKf65e7-POH3U0K-FDTxQtHwHX2Q6_LVtRyr8JJMqHR9NgrZnAV7guOYUgZ3W0q5WguCkUdWdgA4cYTVEn9jyjdqrWIndl3BTAHj2thzaBQiT-ajc&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 2 ч. ·

Фільм-розслідування про вагнерівців від "Bellincat" може остаточно знищити рейтинги влади та поставити легітимність Зеленського під питання.

Саме тому зараз влада намагається зробити все щоб зам'яти справу, відволікти увагу, переключити суспільство на що завгодно, аби тільки говорили не про скандал та зраду світового масштабу.

Тому з'являється «план Б» по Донбасу, про який ніхто не чув і ніхто не розповідає. Тому всякі Ткаченки атакують «Закон про мову». Тому Зеленський пропонує зустрітись з Путіним і реформовувати «мервий» Нормандський формат що не привів ні до чого.

Якщо все ж розслідування буде оприлюднене (а за останнім даними це буде чи 15 чи 21 березня) і в цьому розслідуванні будуть прямі факти втручання влади Зеленського в цей процес та його зрив - це стане остаточним цвяхом в рейтинг влади. І не допоможуть загравання та дешевий піар. Влада буде делегітимізована і в очах українців, і в очах всього світу. Чи захоче після такого Байден говорити із Зеленським? Думаю ні.
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10.03.2021 23:29 Ответить
Что-то мне подсказывает, что обличения власти не будет А будет все размыто и не понятно. США не дадут создать в Украине политический кризис.
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10.03.2021 23:38 Ответить
Можна погодитися з такою думкою. Просто у США буде ще одна можливість тримати нашу владу за "коки".
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11.03.2021 07:02 Ответить
Кіно тебе привело; воно ж тебе і сконає, потерпіле.
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10.03.2021 23:43 Ответить
я так розумію, що бубочка свою позицію Христо Грозеву не показуватиме.
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10.03.2021 23:54 Ответить
Ждемс с нетерпением!
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10.03.2021 23:55 Ответить
,,Свято,, для зеленої плісняви наближається. Чекаємо з нетерпінням.
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11.03.2021 00:10 Ответить
Уже НЕ ВАЖНО КТО в ОП ПРЕДАЛ!
Пол года умалчивания, вранья, препятствования расследованию,
делают ВСЕХ в ОП СОУЧАСТНИКАМИ!
В особенности и лично - Зеленского!
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11.03.2021 00:38 Ответить
Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", - рассказали в Офисе ЗеленскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3252522 верю, охотно верю, что на Банковой они не встречались, а вот встреча где-нибудь в укромном месте подальше от людских глаз очень даже может быть
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11.03.2021 00:38 Ответить
ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 7863
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11.03.2021 01:05 Ответить
Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он.
Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
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11.03.2021 01:09 Ответить
Виноват ,естественно 🤢🤡👹 недомерок , в очко 👀заглядывавший *****
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11.03.2021 01:52 Ответить
Де факто Байден вже виказав Зєлє недовіру. Україну Джо називає важливим стратегічним партнером, а з Зєлєю не хоче розмовляти навіть по телефону. От тому нам треба не чекати часу, коли це станеться де юре і Штати оголосять Зеленському байкот, а вже сьогодні збиратись на київське віче і голосувати Зєлє когось на заміну і за дострокові. Якщо спати і пускати бульби з носу, то можна прокинутись у вогні, бо вже наша хата повна диму
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11.03.2021 05:06 Ответить
Это потому,что таким как ты спички доверили. Результат предсказуем.
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11.03.2021 09:09 Ответить
Ваньок Сулейманов, не відходь в сторону. Це і тобі недовіру виказав Байден і таким як ти. Бо це ти особисто вибирав Зелю і його молоду воровиту зелену малоросійську шльомовату команду.
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11.03.2021 10:11 Ответить
Членограй запретит фильм в Украине, обяжет всех смотреть говоквартал со своим участием
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11.03.2021 08:21 Ответить
простите " говноквартал "
зеленский шкура
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11.03.2021 08:22 Ответить
===При этом нужно понимать разницу в этих двух версиях.1. По версии, которая изначально озвучивалась в России, целью операции было накануне выборов рассорить Минск и Москву. "Вагнеровцев" украинские и западные спецслужбы выманили в Минск и там сдали белорусским властям, которые тут же начали раскручивать версию о причастности Москвы к попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.По замыслу организаторов этой спецоперации, Лукашенко должен был еще до выборов выдать "вагнеровцев" Украине, что окончательно рассорило бы его с Путиным.И это почти удалось - если бы не политическое чутье Батьки, который отказался выдавать "вагнеровцев" Украине накануне выборов. 2. В Украине же добавили к этой истории принципиально иную концовку - что наемников собирались выманить в Киев и там захватить. Чтобы получить ценный "обменный фонд" и вероятных свидетелей по резонансным военным преступлениям 2014-2015 годов. И лишь "зрада на Банковой" сорвала эту операцию.Доказательств этой версии нет пока никаких. И даже наоборот - есть факты, которые косвенно ее опровергают.Например, после переноса даты вылета в Стамбул и бронирования новых авиабилетов они также были аннулированы, еще до того как группу задержали белорусские силовики (это указывает на то, что никто "вагнеровцев" из Минска отправлять и не собирался изначально). Также данные о том, что их "работодатель" перестал выходить на связь и пропал - чего бы не было, если бы СБУ собиралась выманить их в Киев (пусть даже с переносом даты операции). Наконец, сам Лукашенко рано утром 24 июля (то есть в тот же день, когда и было совещание в Офисе президента, после которого якобы и пошел слив) говорил о заброске в страну наемников. То есть он уже был в курсе этой операции, хотя очевидно, что его не успели бы утром того же дня предупредить из Киева.То есть картина складывается в пользу того, что планировалось сначала перессорить Минск и Москву. А потом в благодарность от Лукашенко за информацию - получить россиян по экстрадиции. Именно этим и объясняется оперативная подготовка документов для этой процедуры. И весьма разочарованная реакция Зеленского, когда "вагнеровцев" отдали назад.Но версия о "зраде на Банковой" уже перешла в политическую плоскость и начала жить своей жизнью. Главной ее проблемой было отсутствие хоть каких-то доказательств. И вот на горизонте замаячила возможность эту проблему решить.===
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11.03.2021 09:14 Ответить
Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались"Источник: https://censor.net/ru/n3252522

А за пределами ОП с представителями ОП встечались? По ответу уже понятно, что гиздешь...
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11.03.2021 09:25 Ответить
Смехота, такую операцию организовало СБУ. Кто в это поверит? Да у нас только подумают, весь мир узнает, за три грн информацию сольют. МЫШИННАЯ ВОЗНЯ.
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11.03.2021 09:26 Ответить
А как кацапы трусы Навального ядом мазали, а потом стирали, вот это ржака...
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11.03.2021 11:30 Ответить
Пригорает в ОП.
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11.03.2021 10:29 Ответить
На нет и спросу нет...
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11.03.2021 11:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26393903.html Серед світових лідерів, що перехворіли на ковід, немає Зеленьского

ЗМІ повідомили, що Bellingcat запише позицію ОП щодо операції із затримання "вагнерівців", ОП спростовує - Цензор.НЕТ 4644
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11.03.2021 12:29 Ответить
прадіди "наших" колаборантів здавна, вважаючи себе неперевершеними майстрами плаща та кинжала, провалювались на рівному місці. Хочеться згадати знамените темне пятно в їх хвалькуватій історії-це вбивство кірова. Коротко. Мільда, дружина Николаєва, була коханкою кірова, приїхавши в цей день з курорту, кинула дітей і негайно помчалась в Смольний. Чоловік за нею. В кабінет під трах зайшов Ніколаєв і вистрілив ззаду в голову кірову. Вискочили люди, відібрали зброю, через 20 хвилин примчалось НКВД, слідство очолив самий старший з них Агас, почались негайні арешти, Агас через годину підготовив телефонограму, що кіров був вбитий в кабінеті Ніколаєвим. Агранов зразу ж сказав направити телеграму на ім"я сталіна, що кіров був вбитий в двадцяти метрах від кабінету, а нач охрани непроводив його в кабінет. Це і ввійшло в історію. Зачистили все і всіх. переписали перші покази, закинули невод більше 100 чол ростріляли, почалися процеси. Всі контрики. Однак серед НКВД був Райхман, який в 1950 роках розповів при перевірці справи Серову (КГБ Хрущова) що особисто завозив в Крести Мільду, вона була голою і її обвязали скатертиною. Взяли в Крестах формуляр, інформація підтвердилась також виявилась підробка телеграми. Хрущов в шоці, але придумали іншу версію, що це вбили самі НКВДисти. рейхман був тривалий час підлеглий Серова по контрозвідці, і він його спасав аж до 1959 року. Однак Брежнев, тоді секретар ЦК, не забув свого однокласника райхмана по камянській школі, і розжалував його а потім і друга Райхмана Серова. От так працювали "друзі народу" і нічому навчили своїх нащадків в Україні. По вагнеру операцію прикриття козиря провели, розробили продажу всіх операцій ГУР проти рейха, порушили справи, звільнили, призначили ревізію по витрачанню коштів, запугували, але провал. Хлопці виявились із крепким хребтом. В справі кірова всю НКВДівську публіку розстріляли, а тут почалося виляння задом, пошуки винних, лемент перед англійцями, пасквілі у ефірах. Нечесність завжди буде покарана. Бог з Україною, а не с такими нехристями.
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11.03.2021 15:57 Ответить
 
 