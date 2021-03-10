СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает

По данным журналистов, съемочная группа Bellingcat прибыла в Украину для записи позиции Офиса Президента относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В Офисе это опровергли.

О том, что журналисты Bellingcat прибыли в Украину и запишут интервью с представителями ОП, сообщило со ссылкой на источники издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, съемочная группа Bellingcat во главе с журналистом Христо Грозевым уже находится в Киеве.

"По данным СМИ, глава ОП Андрей Ермак лично звонил автору фильма Христо Грозеву, с которым обсуждал, как можно донести позицию Офиса. Его услышали, и сегодня будет проведена запись", - пишет издание.

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Офис Президента опроверг эту информацию информацию в комментарии изданию "Бабель".

"Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", - рассказали в Офисе Зеленского.

Ранее 10 марта журналист из Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что вокруг "вагнергейта" много слухов, и посоветовал слушать и читать только то, что говорит команда расследователей. Вместе с тем Хиггинс отказался что-либо комментировать.

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О том, что в Bellingcat начали снимать фильм о провале "вагнеровской" спецоперации, стало известно 22 декабря. Тогда расследователи заверили, что у них есть доказательства существования спецоперации. Само расследование планируют опубликовать двумя частями - это будут интервью и фактаж. Ожидается, что первая часть выйдет 15 марта.