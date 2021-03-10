РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6574 посетителя онлайн
Новости
3 071 9

Горсовет Славянска не может собраться, чтобы принять бюджет на 2021 год

Горсовет Славянска не может собраться, чтобы принять бюджет на 2021 год

Из-за отсутствия кворума не состоялась сессия городского совета Славянска Донецкой области, поэтому город остается без бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Славянского горсовета.

"Очередное заседание IV сессии Славянского городского совета, назначенное на 10 марта, не состоялось из-за отсутствия кворума. В сессионном зале присутствовали 16 депутатов из 38", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не явились на заседание депутаты фракций ОПЗЖ, "Партия мира и развития", "Наш край".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха

Перед началом сессии представители ОПЗЖ принесли обращение к городскому голове от руководителей трех фракций с просьбой перенести заседание на 17 марта. Причиной стали изменения, внесенные в проект бюджета на текущий год. Как указано в обращении, это требует обсуждения в комиссиях.

В горсовете констатировали, что вместо депутатов на сессию пришли представители общественности, выразили свои мнения о работе депутатского корпуса.

Очередное заседание сессии назначено на завтра, 11 марта. Только с начала марта это будет уже третья попытка провести сессию горсовета.

По данным Укринформа, в Славянске не смогли принять бюджет-2021 до нового года из-за разногласий в депутатском корпусе. В 2021 году принять бюджет несколько раз не смогли из-за отсутствия кворума.

Также читайте: Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык

Проект бюджета Славянска на 2021 год еще с 4 декабря 2020 года доступен на сайте горсовета, и все депутаты давно могли бы его изучить, но город продолжает жить по формуле "1/12".

Городской голова Славянска сообщал, что из-за непринятия городского бюджета уже возникают проблемы с оказанием медицинской помощи населению, страдают и другие направления жизнедеятельности города - ремонт дорог, принятие инвестпроектов.

Кроме того, в Славянске из-за низкой оплаты за водоснабжение с 1 марта сокращена на 15% подача питьевой воды, мэр объяснил это так же неприятием городского бюджета.

Автор: 

горсовет (667) местные бюджеты (38) Славянск (2566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штепа не приходит ?
показать весь комментарий
10.03.2021 23:05 Ответить
.

ничего... бабки на распил кончаться - мигом соберутся
показать весь комментарий
10.03.2021 23:12 Ответить
бабки на распил будут кончатЬся - мигом соберутся.
показать весь комментарий
10.03.2021 23:18 Ответить
Этой мульке когда никак не собирается новый исполком по части утверждения юбджета много лет уже. Тут схемка простая---бабла выбить с казны страны. И проходит лет 15 запросто. Метод только один. Не собрались---перевыборы через 2 недели. Эти не выдвигаются категорически. Можно и рискнуть---те кто занял 2 место и не прошёл заходят на третий день в исполком как победившие в выборах накануне. Хуже не станет.
показать весь комментарий
10.03.2021 23:40 Ответить
Штепа, пріді!
показать весь комментарий
10.03.2021 23:45 Ответить
Отмечается, что не явились на заседание депутаты фракций ОПЗЖ, "Партия мира и развития", "Наш край".

=============================
поставити їм прогул робочого дня і нахер з пляжа!
показать весь комментарий
11.03.2021 00:21 Ответить
в Лисичанську та Сєвєроднонецьку теж не хотіли збиратись..а тепер і не потрібно бо там ВЦА...нехай тепер в генделиках збираються..як шо не хотіли на місто працювати! так треба і тут зробити
показать весь комментарий
11.03.2021 07:41 Ответить
Их выбрали жители Славянска, так кто им доктор? Ничему не науучила война! Опзж в большинстве? Ну так и живите с этим. Вы садо - мазо?
показать весь комментарий
11.03.2021 07:53 Ответить
Жители Славянск, соскучились за бутылками в заду? Выбирайте Штепу Моторылу и Гирькина.
показать весь комментарий
11.03.2021 08:30 Ответить
 
 