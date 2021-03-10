Горсовет Славянска не может собраться, чтобы принять бюджет на 2021 год

Из-за отсутствия кворума не состоялась сессия городского совета Славянска Донецкой области, поэтому город остается без бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Славянского горсовета.

"Очередное заседание IV сессии Славянского городского совета, назначенное на 10 марта, не состоялось из-за отсутствия кворума. В сессионном зале присутствовали 16 депутатов из 38", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не явились на заседание депутаты фракций ОПЗЖ, "Партия мира и развития", "Наш край".

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Перед началом сессии представители ОПЗЖ принесли обращение к городскому голове от руководителей трех фракций с просьбой перенести заседание на 17 марта. Причиной стали изменения, внесенные в проект бюджета на текущий год. Как указано в обращении, это требует обсуждения в комиссиях.

В горсовете констатировали, что вместо депутатов на сессию пришли представители общественности, выразили свои мнения о работе депутатского корпуса.

Очередное заседание сессии назначено на завтра, 11 марта. Только с начала марта это будет уже третья попытка провести сессию горсовета.

По данным Укринформа, в Славянске не смогли принять бюджет-2021 до нового года из-за разногласий в депутатском корпусе. В 2021 году принять бюджет несколько раз не смогли из-за отсутствия кворума.

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Проект бюджета Славянска на 2021 год еще с 4 декабря 2020 года доступен на сайте горсовета, и все депутаты давно могли бы его изучить, но город продолжает жить по формуле "1/12".

Городской голова Славянска сообщал, что из-за непринятия городского бюджета уже возникают проблемы с оказанием медицинской помощи населению, страдают и другие направления жизнедеятельности города - ремонт дорог, принятие инвестпроектов.

Кроме того, в Славянске из-за низкой оплаты за водоснабжение с 1 марта сокращена на 15% подача питьевой воды, мэр объяснил это так же неприятием городского бюджета.