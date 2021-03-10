РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12716 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 112 11
Билецкий (226) Кривонос Сергей (94) коллаборационизм (682) Национальный корпус (392) Жорин Максим (31)

Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями и их дальнейшая реинтеграция требуют комплекса мероприятий, среди которых реформирование армии, полная экономическая блокада, а также принятие закона о коллаборационизме.

Об этом заявили участники круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения", который состоялся в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий 01

В частности,лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий считает, что Украина должна прекратить сотрудничество с оккупационными властями, в том числе в экономической и социальной сфере, поскольку таким образом мы только способствуем оккупантам.

"Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины", - заявил лидер Нацкорпуса.

Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий 02

По его мнению, Украина нуждается в установлении энергетической независимости, а также прекращении финансирования оккупированных регионов с тем, чтобы высвободившиеся средства потратить на "украинской рывок".

Бывший заместитель главы СНБО Сергей Кривонос считает, что украинская армия, которая провела несколько лет в вынужденной обороне, нуждается в серьезном реформировании, если говорить о возможном наступлении с целью военного освобождения ОРДЛО.

Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий 03

"Должно быть производство даже простых артиллерийских снарядов, если мы планируем наступать и освобождать территорию. У нас на территории Украины единственное предприятие, которое более 100 лет производило снаряды, а теперь стоит - это завод им. Артема. И на ведение боевых действий более чем на неделю при активном наступлении, возможно, и не будет достаточно снарядов", - сказал Кривонос.

По его словам, Украина должна заниматься не закупкой оружия, а в первую очередь - покупкой технологий.

По мнению руководителя штаба Нацкорпуса Максима Жорина, после освобождения оккупированных территорий Украина должна ввести там военно-гражданские администрации сроком минимум 7 лет, сформировав их местных жителей, которые остались верными Украине. В то же время уже сегодня Украина нуждается в принятии закона о коллаборационизме, регулирующем правовые отношения с лицами, сотрудничавшими с врагом.

Блокада, реформа армии и закон о коллаборационизме: в Киеве обсудили пути реинтеграции оккупированных территорий 04

"Я хотел привести всем нам известный пример. Есть такая особа, Неля Штепа, которая во время оккупации была мэром Славянска, публично поддерживала оккупантов, а затем еще и помогала организовывать референдум. Так вот по этому законопроекту (авт. - о борьбе с коллаборационизмом) можно будет получить от 10 до 15 лет заключения с лишением возможности в дальнейшем заниматься политической деятельностью ", - сказал Жорин.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блокада, реформа армії та закон про колабораціонізм: у Києві обговорили шляхи реінтеграції окупованих територій - Цензор.НЕТ 2019
показать весь комментарий
11.03.2021 08:49 Ответить
Ви спочатку звільніть окуповані території, а потім плануйте, мрійники.Блокада, реформа армії та закон про колабораціонізм: у Києві обговорили шляхи реінтеграції окупованих територій - Цензор.НЕТ 9048
показать весь комментарий
11.03.2021 08:55 Ответить
Собрание сходка популистов.
показать весь комментарий
11.03.2021 08:58 Ответить
це яка платформа?
показать весь комментарий
11.03.2021 08:59 Ответить
Платформа колишніх на запасній колії. Блокада, реформа армії та закон про колабораціонізм: у Києві обговорили шляхи реінтеграції окупованих територій - Цензор.НЕТ 6949
показать весь комментарий
11.03.2021 09:19 Ответить
Що нинішні пропонують, які у руля, окрім капітуляції? Блокада, реформа армії та закон про колабораціонізм: у Києві обговорили шляхи реінтеграції окупованих територій - Цензор.НЕТ 5725
показать весь комментарий
11.03.2021 10:37 Ответить
убитая территория, заполненная безнадёжной ватой. Там нечего реинтегрировать
показать весь комментарий
11.03.2021 09:36 Ответить
Вони це і обговорюють. Ніяких "пряникоФ". Для початку, "кнут".
показать весь комментарий
11.03.2021 10:39 Ответить
Рішення дуже правильні і повинні були прийняті вже давно ! Бо оплачувати , наприклад, дуже не малі шахтарські пенсії, НЕ отримуючи при цьому ні однієї копійки податків в бюджет України, це є злочином. Тому що ми таким чином Україна Є спонсором війни, оббираючи непомірними податками і цінами все населення вільної частини Країни .
показать весь комментарий
11.03.2021 10:12 Ответить
Platforma - duzhe korisna , vazhliva. Bagato pravilnix dumok vid mudrix ukrainciv ! Bagato u 4omu zgoden.I z bagat'ma zgoden ! Slava Nacii !
показать весь комментарий
11.03.2021 11:57 Ответить
 
 