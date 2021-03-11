Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"
10 марта в результате обстрела наемниками РФ позиций ВСУ возле Старогнатовки смертельное ранение получил украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".
"Сегодня, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
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ЗЕльоные суки !!!!!!!!!
Де вона ?
https://**********.com.ua/2021/03/andrij-yermak-rozpoviv-pro-novyj-myrnyj-plan-dlya-donbasu/ Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу
Провокаціями це падло називає щоденні обстріли і вбивства наших хлопців.
Смерть роSSийским оккупантам! Воин, убей расеянина-очисти землю Украины от скверны!!
І слова не промовив.
Учора з Мендешею вдвох
Злили свої умови:
Про Зелю книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше, то начхать,
Про другий срок бурмоче.
А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстіли лунають,
А біля Зелі там свої,
По Буковелях все гуляють.
10.03.2021
Анатолій Березанський