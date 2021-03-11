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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ

10 марта в результате обстрела наемниками РФ позиций ВСУ возле Старогнатовки смертельное ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

"Сегодня, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ Восток 01

Автор: 

обстрел (26942) смерть (9213) Донбасс (26955) потери (4371) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Кравчук, гнида, ти там вякало, що буде дзеркальна відповідь.
Де вона ?
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11.03.2021 00:31
+13
...опять "несистемно", блд???
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11.03.2021 00:10
+11
Зелене перемир"я триває !!!)))
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11.03.2021 00:16
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...опять "несистемно", блд???
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11.03.2021 00:10 Ответить
вы имели ввиду "неприцельно" ?
ЗЕльоные суки !!!!!!!!!
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11.03.2021 00:12 Ответить
...именно "несистемно", какое-то зеленое шимпанЗЕ так выражалось в начале бубачкиного "перемирия"
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11.03.2021 00:15 Ответить
Зелене перемир"я триває !!!)))
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11.03.2021 00:16 Ответить
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 7879
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11.03.2021 00:53 Ответить
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 4315
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11.03.2021 07:56 Ответить
Кравчук, гнида, ти там вякало, що буде дзеркальна відповідь.
Де вона ?
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11.03.2021 00:31 Ответить
На масляну пернув в церкві
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11.03.2021 03:43 Ответить
Туреччина планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar))))

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5734
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11.03.2021 00:35 Ответить
"Голова ОП Єрмак назвав найбільшим на сьогодні досягненням у Мінському процесі багатомісячний режим припинення вогню. Хоча, за його словами, «на жаль, з елементами та фактами провокацій», які критично збільшилися останніми місяцями. "

https://**********.com.ua/2021/03/andrij-yermak-rozpoviv-pro-novyj-myrnyj-plan-dlya-donbasu/ Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу

Провокаціями це падло називає щоденні обстріли і вбивства наших хлопців.
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11.03.2021 00:40 Ответить
Ну він же "неперевершений казкар", куди там до нього дідусеві Панасу!
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11.03.2021 07:13 Ответить
получил смертельное ранение.... ну так.. оторвало голову как бы =
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11.03.2021 06:00 Ответить
нічого, зате бубочка з єрмаком ще один мирний план зможуть запропонувати вбивцям
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11.03.2021 07:03 Ответить
Твари!Какое ранение - ВОИН УБИТ!И эта смерть на совести президента!Одно дело погибнуть в бою,другое под обстрелом,без нормального оружия.
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11.03.2021 07:24 Ответить
так ты ж и 73% голосовали за клавана в 2019 году, эта и остальные смерти на совести каждого из 73% лично. все что происходит на фронте - на вашей совести.
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11.03.2021 07:39 Ответить
Закрой рот,псина.Я за этого ... не голосовал.За Украину я боролся еще тогда,когда ты еще не существовал,а твои папка с мамкой орали на демонстрации 'Слава КПСС'!
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12.03.2021 07:16 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 2080

Смерть роSSийским оккупантам! Воин, убей расеянина-очисти землю Украины от скверны!!
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 3710
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11.03.2021 07:51 Ответить
арахамия уже приехало с мальдив? чтобы вякнуть, что нужно разобраться, кто стрелял, куда стрелял, зачем стрелял, и не было ли это провокацией наших военных
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11.03.2021 07:56 Ответить
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Старогнатівки, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 962
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11.03.2021 07:59 Ответить
Більш цинічних заяв на кшталт "дзеркальна відповідь" - годі й сподіватись. Іншими словами - Ми почекаємо, коли ті влуплять по нас з усіх систем, заборонених Мінськом, що теж так само комічне, а потім дамо "дзеркальну відповідь". А якщо оцього "дамо" вже не зможемо? Якщо нас перемелять з багнюкою, хто буде давати цю відповідь? Мабудь що не Кравчук-Зеленський! Вони в окоп відправлять Арестовича, хай своєю д_пою закриває прогалини в нашій обороні, хай нею відзеркалює на весь фронт.
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11.03.2021 08:10 Ответить
Біда з усіх боків...
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11.03.2021 08:42 Ответить
Загинув воїн, а не лох
І слова не промовив.
Учора з Мендешею вдвох
Злили свої умови:
Про Зелю книгу написать,
В історію він хоче.
На військо наше, то начхать,
Про другий срок бурмоче.
А в Старогнатівці бої,
Скрізь обстіли лунають,
А біля Зелі там свої,
По Буковелях все гуляють.
10.03.2021
Анатолій Березанський
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11.03.2021 09:06 Ответить
 
 