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ОБСЕ зафиксировало более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировало более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) продолжала фиксировать рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе в течение предыдущих суток, 9 марта.

Об этом сообщается на сайте международной организации, информирует Цензор.НЕТ.

В соответствии с отчётом организации, СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня во вторник в Донецкой области и 26 в Луганской области. За предыдущий отчётный период их было меньше, соответственно, 105 таких нарушений в Донецкой и 20 в Луганской области.

Наблюдатели миссии слышали 77 нарушений режима прекращения огня, включая 54 взрыва неопределенного происхождения, неподалеку от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приблизительно в то время, когда автобус с работниками станции следовал из ДФС.

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Кроме того, в Луганской области вблизи населённого пункта Троицкое сотрудники СММ зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата малого радиуса, принадлежащего ОБСЕ.

Согласно данным отчёта, на протяжении 9 марта сотрудники СММ ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах пгт Станица Луганская и г.Золотое (Луганская область) и Петровского (Донецкая область), на трех КПВВ, а также на трех соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.

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Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 132 взрывов, 1 450 пролетевший неопределенный боеприпас, 116 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 5 971 очередей и выстрелов.

Автор: 

ОБСЕ (4874) обстрел (26951) Донбасс (26955)


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А две мрази -гниды зеленский и Ермак , уверяют , что - стойкое «перемирие «
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11.03.2021 01:29 Ответить
До Києва прибула делеґація Об'єднаного командування сухопутних військ НАТО на чолі з американським Генерал-лейтенантом Роджером Кут'є. (с) Назревает серьезный замес на фронте.
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11.03.2021 02:17 Ответить
В Одесу прибули кораблі НАТО ...

НАТО разворачивает ракетные комплексы HIMARS в 230 км от Крыма: подготовлен плацдарм для удара по РФ (с)... и таких заголовков в новостях много и у кого есть эрудиция и логика то тот сможет сложить этот "веселый" пазл...
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11.03.2021 02:31 Ответить
Тьфу, ***... Противно читать... Или чего то просим, или скавчим.
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11.03.2021 07:26 Ответить
 
 