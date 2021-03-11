3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики
Средняя сумма субсидии составляет 1483 грн, льготы - 1080 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 1,8 млн человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер льготы составил в январе 2021 года 1080 грн", - указано в сообщении.
Также сообщается, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 млн домохозяйств, а средний размер субсидии составил в феврале 2021 года 1483 грн.
В ведомстве отмечают, что "из-за уменьшения цен на природный газ для населения состоялся перерасчет размеров субсидий за февраль, соответственно, уменьшилась потребность в средствах для финансирования субсидий".
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По информации Минсоцполитики, более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников получают выплаты в наличной форме.
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А я в гуморі був, дивлюся, людей чимало, думаю, прикольнуся. Ну і заявляю:
Зате в людей грошей стало реально більше, подивіться, скільки народу, всі скуповуються, не те що при Порошенку отому! От коли я відчуваю справжню гордість що в 2019 віддав свій голос за справжнього народного президента- Володимира Зеленського!
В результаті на мене накинувся цілий натовп. І кляли, і матюкали, хтось у спину стусана дав....
И таких необоснованных подорожаний масса.
Зато других лишили, кому действительно нужно: например ухаживает сын за матерью 80+, естественно живет у нее и работать официально не имеет возможности т. к. нужен постоянный круглосуточный уход (отлучаться более чем на 2 часа нельзя). И за это мать государство лишает субсидии, типа сын живет у нее и не работает официально.
Таких огромная масса.
Оплата одного отопления в двушке - 1400 грн.
"Спасибо"
А внуки войны - не избиратели?