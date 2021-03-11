3 млн украинцев получают субсидию, 1,8 - пользуются льготами на оплату ЖКХ, - Минсоцполитики

Средняя сумма субсидии составляет 1483 грн, льготы - 1080 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 1,8 млн человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер льготы составил в январе 2021 года 1080 грн", - указано в сообщении.

Также сообщается, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 млн домохозяйств, а средний размер субсидии составил в феврале 2021 года 1483 грн.

В ведомстве отмечают, что "из-за уменьшения цен на природный газ для населения состоялся перерасчет размеров субсидий за февраль, соответственно, уменьшилась потребность в средствах для финансирования субсидий".

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По информации Минсоцполитики, более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников получают выплаты в наличной форме.