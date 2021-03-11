В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 9 084 случая заражения, выздоровели 5 330 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 250 человек;

летальных случаев - 262;

выздоровели - 5 330 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 425 522 человека;

выздоровели - 1 210 246 человек;

летальных случаев - 27 685;

проведено ПЦР-тестов - 7 235 711.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях", - рассказал Степанов.









