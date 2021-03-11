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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений

За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Пивденне и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировало более 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калиновое. Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 11 марта, обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+9
Коли у спальні, вночі, коли всі сплять, лунає пук через погано перетравлену їжу внаслідок пізньої вечері - це порушення тиші. Коли регулярно впливають і ранять наших аювлїнів на лінії зіткнення - це військові дії. Мені цікаво, коли наші шановані ЗМІ відкриють очі і почнуть писати "внаслідок військових дій...". Хтось же в цій країні по не писати правду? Чи так і буде жити в країні Джельсоміно, описані Джанні Родарі, де правда була загрозою лисому королю?
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11.03.2021 08:38
+9
Царство небесне та вічна пам'ять загиблому захиснику України
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8927

Треба більше вбивати загарбників- росіян. Вбий росіянина, адже дохлих кацапів забаго не буває!
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 116
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11.03.2021 08:45
+7
ОБСЕ зафиксировало 150 нарушений за сутки, а вы 8?!
Вы что, спите, фиксаторы хреновы?!
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11.03.2021 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Коли у спальні, вночі, коли всі сплять, лунає пук через погано перетравлену їжу внаслідок пізньої вечері - це порушення тиші. Коли регулярно впливають і ранять наших аювлїнів на лінії зіткнення - це військові дії. Мені цікаво, коли наші шановані ЗМІ відкриють очі і почнуть писати "внаслідок військових дій...". Хтось же в цій країні по не писати правду? Чи так і буде жити в країні Джельсоміно, описані Джанні Родарі, де правда була загрозою лисому королю?
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11.03.2021 08:38 Ответить
якщо на чолі члєнограй годі питати
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11.03.2021 08:47 Ответить
Ну, ми розуміємо, чому Зєлєнскому, вірніше, Єрмаку вигідно заперечувати військові дії і просувати нарратив про "режим тиші". Бо визнання військових дій ставить крапку на тих всіх зустрічах у різних форматах. Крапку на просування всіляких "мирних планів", які за своєю суттю є нічим іншим, як актами капітуляції України.
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11.03.2021 09:39 Ответить
які саме "мирні плани" просовуються?
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11.03.2021 10:44 Ответить
Читайте заяви ОПи.
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11.03.2021 10:46 Ответить
це все одно шо радіо послухать, як на мене
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11.03.2021 13:55 Ответить
Мабуть тоді, як Кравчук "дасть дзеркальну відповідь".
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11.03.2021 08:54 Ответить
Царство небесне та вічна пам'ять загиблому захиснику України
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8927

Треба більше вбивати загарбників- росіян. Вбий росіянина, адже дохлих кацапів забаго не буває!
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 116
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11.03.2021 08:45 Ответить
чим пояснити наші втрати? хто відповідальний?
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11.03.2021 08:51 Ответить
ОБСЕ зафиксировало 150 нарушений за сутки, а вы 8?!
Вы что, спите, фиксаторы хреновы?!
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11.03.2021 08:52 Ответить
Дивиться душа хлопця з неба - .............на перемир'я,на обсє,на небратів,на гниляччя всіх сортів........
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11.03.2021 09:45 Ответить
За смерти и увечья наших воинов в период пораженческого зе-ер-перемирия вся,без исключения, провластная "зелень"должна понести уголовную ответственность..Только,так и не иначе...Ждем час-Х..
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11.03.2021 10:08 Ответить
150% тільки так!
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11.03.2021 14:07 Ответить
Українського воїна смертельно поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1102

Що з АДЕКВАТНОЮ, відповіддю, про яку пліснява постійно гундосить?
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11.03.2021 10:21 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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11.03.2021 11:14 Ответить
янелох сказал что нужнопрекратитьстрелять, падла.
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11.03.2021 14:06 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.03.2021 16:03 Ответить
Героям Слава!
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11.03.2021 17:13 Ответить
 
 