Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Пивденне и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калиновое. Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 11 марта, обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами.



