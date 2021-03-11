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ДТП с гражданами Украины в Польше: 22 человека остаются в больницах, двое из них все еще в тяжелом состоянии, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В больницах Польши продолжают находиться 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 11 марта в информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
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