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ДТП с гражданами Украины в Польше: 22 человека остаются в больницах, двое из них все еще в тяжелом состоянии, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП с гражданами Украины в Польше: 22 человека остаются в больницах, двое из них все еще в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В больницах Польши продолжают находиться 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 11 марта в информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины", - сказано в сообщении.

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Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
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