РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12716 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
789 8
Беларусь (7524) Великобритания (4276) демократия (485) Эстония (1176) реформы (3841)

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности

Министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии на состоявшейся в среду в Таллине встрече договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Во встрече участвовали министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Главы МИД обсудили возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии, вопросы европейской безопасности, отношений с Россией, Украиной и Беларусью.

"Я подчеркнула своим коллегам, что необходимо продолжать помогать странам Восточного партнерства на избранном ими пути демократических реформ, участия гражданского общества и модернизации экономики. Мы также должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания", - рассказала Лийметс.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в НАТО, обсуждались трансатлантические отношения и вопросы климата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

"В вопросах киберпространства мы подчеркнули важность практического сотрудничества и обмена информацией между странами-единомышленниками, потому что, работая вместе, мы лучше защищены от угроз", - сказала Лийметс.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
британці не забули кримську війну середини 19 століття...
а рускі не бажають згадувати нічо, крім героїчної діорами...
але й був матрос кішка...петро маркович
показать весь комментарий
11.03.2021 08:55 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
показать весь комментарий
11.03.2021 08:55 Ответить
oni ponimajet, chto sankciji budet i jesjcho, jesli amerikansi bjot po oligarham i drugim merzavcam, to baltijcam ne v zapodlo imenno po vsem kozlomordnim, a ponjav eto, zhim zhim srazu.
показать весь комментарий
11.03.2021 09:19 Ответить
Поддержите мои штаны, начали спадать.
показать весь комментарий
11.03.2021 08:58 Ответить
eto tebe kozlomordnij ot poleznih sankcij, nu kolj prosish, to konechno dobavim, mi zhe dobriji.
показать весь комментарий
11.03.2021 09:17 Ответить
Nu kolj o Baltiji, to pozdravljaju Lietuvu s dnjom vostonovlenije nezavisimosti.
Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності - Цензор.НЕТ 7294
показать весь комментарий
11.03.2021 09:16 Ответить
Пресс-конференция после совещания

https://youtu.be/1G1kc1_N_EI?t=1505
показать весь комментарий
12.03.2021 11:39 Ответить
 
 