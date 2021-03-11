Главы МИД Британии и стран Балтии договорились поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности

Министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии на состоявшейся в среду в Таллине встрече договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Во встрече участвовали министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Эва-Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Главы МИД обсудили возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии, вопросы европейской безопасности, отношений с Россией, Украиной и Беларусью.

"Я подчеркнула своим коллегам, что необходимо продолжать помогать странам Восточного партнерства на избранном ими пути демократических реформ, участия гражданского общества и модернизации экономики. Мы также должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания", - рассказала Лийметс.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в НАТО, обсуждались трансатлантические отношения и вопросы климата.

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"В вопросах киберпространства мы подчеркнули важность практического сотрудничества и обмена информацией между странами-единомышленниками, потому что, работая вместе, мы лучше защищены от угроз", - сказала Лийметс.