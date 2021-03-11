"Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несмотря на санкции США Игорь Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского.
"Думаю, дело в том, что в США сменился президент. Новый президент Соединенных Штатов гораздо лучше понимает ситуацию в Украине", - отметил Гурин.
"Становится невозможно вести бизнес в США, невозможно туда въехать. Также под надзор органов финансового контроля могут попасть и компании, которые ведут дела с лицом, оказавшимся под санкциями. Думаю, все видели в новостях, как г-н Дубинский жаловался на то, что ему закрыли счета в Монобанке. Через банки США идет большая часть мировой торговли, и таким образом они контролируют большУю часть бизнес-операций в мире. И никто не хочет иметь дела с подсанкционными лицами – поскольку так можно и самому попасть под санкции. Вот почему санкции США такие болезненные", - пояснил он, как работают введенные США санкции.
"Я не могу оценить воздействие санкций на господина Коломойского. Все зависит от того, насколько процессы в его компаниях интегрированы с банками и компаниями США. Но санкции – это красный флажок для всех, кто имеет с ним дело. Вести бизнес с подсанкционным лицом – опасно. А вести с ним политические дела – означает прямо идти против США, стратегического партнера Украины. Влияние Коломойского будет ослабевать. Вместе с тем, в чем ему не откажешь – так это в таланте. Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин.
С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.
Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.
Пожалуйста, подождите...
дО них покладають квіти.
але годі все ще експлуатувати спадщину урср і наработки тих років...світ рухається і ми маємо вписуватись в ці процеси...навіть ломаючи через коліно добре і старе
А компанія українського олігарха Ріната Ахметова - HarvEast - зайняла лише восьму сходинку рейтингу.
Серед десяти найбільших землевласників виявилися також дві корпорації з іноземним капіталом: США і Саудівської Аравії, повідомив ubr з посиланням на «Бізнес-Цензор».
krLendFarming (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. га.
«Кернел» (власник Андрій Веревський) - 550 тис. Га.
«Агропросперіс» (власник NCH, США) - 400 тис. Га.
МХП (власник Юрій Косюк) - 370 тис. Га.
«Астарта-Київ» (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. Га.
Continental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. Га.
«Агротон» (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. Га.
ІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. Га.
HarvEast (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. Га.
«Епіцентр К» (власники Олександр і Галина Гереги) - 121 тис. Га.
Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин."
Источник: https://censor.net/ru/n3252551
Какой талант каламойши имеет в виду товарищ Гурин, управлять своими марионетками, которые боятся открыть рот против него? Не говоря уже о каких-либо действиях против своего босса-мафиози.
У госдепі краще знають що робити Україні для її розвитку ніж в ОПі хідранта та кабміні. Бо вони не зайняті виключно грабунком України і украінців,як керувальники ЗеКоМанди!
Но я его по глупости примерил.
И столько сам себе наобещал,
Что сам себе действительно поверил.
Порою мне карманы грели грудь.
Я находил тяжёлые монеты.
Казалось мне - счастливым будет путь
От первой до последней сигареты.
Теперь мне нечем заплатить по векселям
И рыться по карманам бесполезно...
Казалась - нет числа моим рублям,
Осталась только мелочь для проезда.
Скажите же, на сколько быстрых лет
Хватает пятаков, хотел бы знать я?
Скажите, сколько стоит мой билет
До станции Последнего проклятья?
В моём вагоне - божеский тариф!
Седой кондуктор в ватной телогрейке
За парочку довольно сносных рифм
С меня взимает ровно две копейки.
Я еду, не жалея, не скорбя
Я знаю - через год иль через сутки
Смеясь, однажды, высажу себя
На станции Моей Последней Шутки.
Нисколько не жалея, не скорбя...
Так мчись, вагончик мой, неси меня!
Я буду петь, не ведая печали.
Покуда медяки ещё звенят -
Мне кажется - я всё ещё в начале.
Так лей сполна и радость и беду!
И не жалей ни сахара, ни соли
И, захмелев, я спрыгну на ходу
На станции Моей Последней Боли.
Александр Башлачёв