"Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине

Несмотря на санкции США Игорь Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского.

"Думаю, дело в том, что в США сменился президент. Новый президент Соединенных Штатов гораздо лучше понимает ситуацию в Украине", - отметил Гурин.

"Становится невозможно вести бизнес в США, невозможно туда въехать. Также под надзор органов финансового контроля могут попасть и компании, которые ведут дела с лицом, оказавшимся под санкциями. Думаю, все видели в новостях, как г-н Дубинский жаловался на то, что ему закрыли счета в Монобанке. Через банки США идет большая часть мировой торговли, и таким образом они контролируют большУю часть бизнес-операций в мире. И никто не хочет иметь дела с подсанкционными лицами – поскольку так можно и самому попасть под санкции. Вот почему санкции США такие болезненные", - пояснил он, как работают введенные США санкции.

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"Я не могу оценить воздействие санкций на господина Коломойского. Все зависит от того, насколько процессы в его компаниях интегрированы с банками и компаниями США. Но санкции – это красный флажок для всех, кто имеет с ним дело. Вести бизнес с подсанкционным лицом – опасно. А вести с ним политические дела – означает прямо идти против США, стратегического партнера Украины. Влияние Коломойского будет ослабевать. Вместе с тем, в чем ему не откажешь – так это в таланте. Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин.

С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.