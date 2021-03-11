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Новости Политика Украины
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Коломойский (1757) санкции (10620) США (23230) Гурин Дмитрий (33)

"Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Несмотря на санкции США Игорь Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского.

"Думаю, дело в том, что в США сменился президент. Новый президент Соединенных Штатов гораздо лучше понимает ситуацию в Украине", - отметил Гурин.

"Становится невозможно вести бизнес в США, невозможно туда въехать. Также под надзор органов финансового контроля могут попасть и компании, которые ведут дела с лицом, оказавшимся под санкциями. Думаю, все видели в новостях, как г-н Дубинский жаловался на то, что ему закрыли счета в Монобанке. Через банки США идет большая часть мировой торговли, и таким образом они контролируют большУю часть бизнес-операций в мире. И никто не хочет иметь дела с подсанкционными лицами – поскольку так можно и самому попасть под санкции. Вот почему санкции США такие болезненные", - пояснил он, как работают введенные США санкции.

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"Я не могу оценить воздействие санкций на господина Коломойского. Все зависит от того, насколько процессы в его компаниях интегрированы с банками и компаниями США. Но санкции – это красный флажок для всех, кто имеет с ним дело. Вести бизнес с подсанкционным лицом – опасно. А вести с ним политические дела – означает прямо идти против США, стратегического партнера Украины. Влияние Коломойского будет ослабевать. Вместе с тем, в чем ему не откажешь – так это в таланте. Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин.

С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.
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Топ комментарии
+8
"Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 4297
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11.03.2021 09:00
+5
Талант Карабаса-Барабаса, вон какое полено в люди вывел
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11.03.2021 09:28
+4
"Вместе с тем, в чем ему не откажешь - так это в таланте.
Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин."

Источник: https://censor.net/ru/n3252551

Какой талант каламойши имеет в виду товарищ Гурин, управлять своими марионетками, которые боятся открыть рот против него? Не говоря уже о каких-либо действиях против своего босса-мафиози.
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11.03.2021 09:18
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"Слуга народа" Гурин о санкциях США против Коломойского: Байден гораздо лучше понимает ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 4297
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11.03.2021 09:00 Ответить
Справа не в поодинокій особині. Справа в 100 тисячах осіб, що заграбастали 90% національного багатства країни і тримають в жебратстві 90% українців.
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11.03.2021 09:03 Ответить
То похили свою гриву і скавчи далі
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11.03.2021 09:09 Ответить
А ти молися на вождя.
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11.03.2021 09:39 Ответить
НА ПАМ"ЯТНИКИ НЕ МОЛЯТЬСЯ.
дО них покладають квіти. "Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 9215
"Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8965
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11.03.2021 11:08 Ответить
"Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 9350
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11.03.2021 13:25 Ответить
коломойський - глиба...без таких, як він олігархів, україна в 90-і втратила б іще більше...
але годі все ще експлуатувати спадщину урср і наработки тих років...світ рухається і ми маємо вписуватись в ці процеси...навіть ломаючи через коліно добре і старе
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11.03.2021 09:14 Ответить
Найбільшою компанією в Україні за розміром земельного банку в 2019 році стала UkrLendFarming політика і бізнесмена Олега Бахматюка.
А компанія українського олігарха Ріната Ахметова - HarvEast - зайняла лише восьму сходинку рейтингу.

Серед десяти найбільших землевласників виявилися також дві корпорації з іноземним капіталом: США і Саудівської Аравії, повідомив ubr з посиланням на «Бізнес-Цензор».

krLendFarming (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. га.
«Кернел» (власник Андрій Веревський) - 550 тис. Га.
«Агропросперіс» (власник NCH, США) - 400 тис. Га.
МХП (власник Юрій Косюк) - 370 тис. Га.
«Астарта-Київ» (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. Га.
Continental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. Га.
«Агротон» (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. Га.
ІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. Га.
HarvEast (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. Га.
«Епіцентр К» (власники Олександр і Галина Гереги) - 121 тис. Га.
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11.03.2021 10:56 Ответить
Просто Джо не продажній, і тим більш незалежний від укронуворишів клєптоманів
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11.03.2021 09:00 Ответить
виникає питання: розуміє краще ніж хто?
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11.03.2021 09:07 Ответить
Американский президент понимает ситуацию в Украине лучше, чем украинский президент - я так бы озвучил.
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11.03.2021 09:39 Ответить
Теперь мы станем богаче.
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11.03.2021 09:15 Ответить
"Вместе с тем, в чем ему не откажешь - так это в таланте.
Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни", - констатировал Гурин."

Источник: https://censor.net/ru/n3252551

Какой талант каламойши имеет в виду товарищ Гурин, управлять своими марионетками, которые боятся открыть рот против него? Не говоря уже о каких-либо действиях против своего босса-мафиози.
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11.03.2021 09:18 Ответить
Талант Карабаса-Барабаса, вон какое полено в люди вывел
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11.03.2021 09:28 Ответить
А "Уверен, господин Коломойский еще долго не исчезнет из нашей жизни" это признание зеленого Гурина, что Зеля с его 100% прокуроршей не собираются идти против каломоя?
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11.03.2021 09:30 Ответить
Зараз Вашнгтон більш проукраїнський ніж Київ.
У госдепі краще знають що робити Україні для її розвитку ніж в ОПі хідранта та кабміні. Бо вони не зайняті виключно грабунком України і украінців,як керувальники ЗеКоМанди!
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11.03.2021 09:21 Ответить
Чужой костюм широким был в плечах,
Но я его по глупости примерил.
И столько сам себе наобещал,
Что сам себе действительно поверил.

Порою мне карманы грели грудь.
Я находил тяжёлые монеты.
Казалось мне - счастливым будет путь
От первой до последней сигареты.

Теперь мне нечем заплатить по векселям
И рыться по карманам бесполезно...
Казалась - нет числа моим рублям,
Осталась только мелочь для проезда.

Скажите же, на сколько быстрых лет
Хватает пятаков, хотел бы знать я?
Скажите, сколько стоит мой билет
До станции Последнего проклятья?

В моём вагоне - божеский тариф!
Седой кондуктор в ватной телогрейке
За парочку довольно сносных рифм
С меня взимает ровно две копейки.

Я еду, не жалея, не скорбя
Я знаю - через год иль через сутки
Смеясь, однажды, высажу себя
На станции Моей Последней Шутки.

Нисколько не жалея, не скорбя...
Так мчись, вагончик мой, неси меня!
Я буду петь, не ведая печали.
Покуда медяки ещё звенят -

Мне кажется - я всё ещё в начале.
Так лей сполна и радость и беду!
И не жалей ни сахара, ни соли
И, захмелев, я спрыгну на ходу
На станции Моей Последней Боли.

Александр Башлачёв
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11.03.2021 09:32 Ответить
гимнастёркин нигде не нужен
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11.03.2021 10:37 Ответить
 
 