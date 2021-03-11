В ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью украинского воина в районе Старогнатовки, - украинская делегация в ТКГ

Украинская сторона СЦКК направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ в связи с гибелью украинского военнослужащего накануне вечером на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Вчера, 10 марта около 21.00 на направлении Старогнатовки в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

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