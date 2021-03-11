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В ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью украинского воина в районе Старогнатовки, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью украинского воина в районе Старогнатовки, - украинская делегация в ТКГ

Украинская сторона СЦКК направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ в связи с гибелью украинского военнослужащего накануне вечером на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Вчера, 10 марта около 21.00 на направлении Старогнатовки в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

Читайте также: Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Цена жизни бойца - очередная нота от клоунов...
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11.03.2021 09:22
+5
Нельзя же так строго...
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11.03.2021 09:11
+5
Нотами отстреливаются? Уже даже не смешно.
И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...

Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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11.03.2021 09:30
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Нельзя же так строго...
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11.03.2021 09:11 Ответить
Особенно учитывая, что ОБСЕ не сторона дип.отношений! С таким же успехом они действительно могли пожаловаться в спортлото!!!
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11.03.2021 11:48 Ответить
Можна ще пожалітися в спортлото...
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11.03.2021 09:21 Ответить
Говнокомандуючий бігає жалітись шо на війні виявляється стріляють.
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11.03.2021 09:22 Ответить
Цена жизни бойца - очередная нота от клоунов...
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11.03.2021 09:22 Ответить
Оце і всі недолугі дії наче у "смартфоні"...!Зелі пора вже йти з кресла знову в клоуни,бо зовсім вже недієздатний,переоцінив себе нахабно!Та ще й набрав таку "клоунську" команду..Жах!
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11.03.2021 09:30 Ответить
Нотами отстреливаются? Уже даже не смешно.
И при этом во всех кацапоСМИ типа Украина опять напала на мирнейший Донбасс! Зеля как всегда в рот воды трусливо набрал. ****, не по его корешам и родственникам орки стреляют...

Царствие Небесное погибшему, Пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
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11.03.2021 09:30 Ответить
Вот дебилы ,да не ноту надо отправлять ,а снайперов и контрбатарейную технику 😠
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11.03.2021 09:31 Ответить
нужно "ноту" на снаряды крепить и отправлять к получателям, тогда смогут прочесть.
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11.03.2021 09:59 Ответить
Ну для чого ж їх там так "глибоко турбувати"?
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11.03.2021 10:17 Ответить
А де ж "адекватнийАтвет"? Чи це він і є?
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11.03.2021 10:57 Ответить
 
 