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США в ООН снова напомнили о действиях РФ в Украине: "Агрессия еще далека от завершения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

США в ООН снова напомнили о действиях РФ в Украине:

Соединенные Штаты обеспокоены человеческими потерями и нарушениями прав и свобод граждан на оккупированных РФ территориях Украины и отмечают, что российская агрессия далека от своего завершения.

Об этом заявила в среду постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга, посвященного деятельности ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Недавно была седьмая годовщина российского вторжения и оккупации Крыма, а также начала агрессии РФ на востоке Украины", - напомнила представительница Соединенных Штатов.

Она подчеркнула, что в результате конфликта на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще десятки тысяч ранены, более 1,4 миллиона были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

"Впрочем агрессия еще далека от завершения", - подчеркнула представительница США.

Она отметила, что в Крыму российская оккупационная власть продолжает преследовать и увязывать тех, кто выступает против оккупации полуострова, в частности, крымских татар, этнических украинцев и представителей других религиозных групп и этнических меньшинств.

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"США никогда не признают российской аннексии Крыма, и мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности за агрессию на востоке Украины", - отметила американский дипломат.

Как сообщалось, Линда Томас-Гринфилд была номинирована президентом Джо Байденом на должность постоянного представителя США при ООН в январе этого года и утверждена Сенатом в конце февраля. Она является профессиональным дипломатом с 35-летним стажем. С 2013 по 2017 Томас-Гринфилд занимала должность помощницы госсекретаря США по вопросам Африки.
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1,4 млн. внутренне перемещенных, то есть это люди который перехали из оккупированной части Украины в другие города, значительная часть свалила в РФ, часть осталась на неокупированной территрии двух областей. Всего перед войной в двух областях жило 6,5 млн граждан Украины. Сколько же осталось там реально граждан Украины на сегодня? Не более половины от этой цифры т.е. от 2,5 до 3 млн. примерно. Возможно даже 2. Все равно до фига, если это так.
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11.03.2021 09:26 Ответить
"Далека от завершения"?Звучит как :"Все норм,но надо еще поработать"
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11.03.2021 09:30 Ответить
Если коротко, НА ЛЕТА. Это она сказала, не я. Просто так доступней.
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11.03.2021 09:31 Ответить
Смотрим что говорят находящиеся там.👇👇👇

4 мар. 2021 г.
Татьяна Монтян об обострении на Донбассе...

https://youtu.be/APwEkql22C4
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11.03.2021 10:09 Ответить
Не ошибусь, если скажу, что ТОЛЬКО США напоминает в ООН об агрессии РФ. А все остальные страны этого не видят? Не понимают? Им пох?
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11.03.2021 10:21 Ответить
 
 