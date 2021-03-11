США в ООН снова напомнили о действиях РФ в Украине: "Агрессия еще далека от завершения"
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Соединенные Штаты обеспокоены человеческими потерями и нарушениями прав и свобод граждан на оккупированных РФ территориях Украины и отмечают, что российская агрессия далека от своего завершения.
Об этом заявила в среду постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга, посвященного деятельности ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Недавно была седьмая годовщина российского вторжения и оккупации Крыма, а также начала агрессии РФ на востоке Украины", - напомнила представительница Соединенных Штатов.
Она подчеркнула, что в результате конфликта на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще десятки тысяч ранены, более 1,4 миллиона были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.
"Впрочем агрессия еще далека от завершения", - подчеркнула представительница США.
Она отметила, что в Крыму российская оккупационная власть продолжает преследовать и увязывать тех, кто выступает против оккупации полуострова, в частности, крымских татар, этнических украинцев и представителей других религиозных групп и этнических меньшинств.
"США никогда не признают российской аннексии Крыма, и мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности за агрессию на востоке Украины", - отметила американский дипломат.
Как сообщалось, Линда Томас-Гринфилд была номинирована президентом Джо Байденом на должность постоянного представителя США при ООН в январе этого года и утверждена Сенатом в конце февраля. Она является профессиональным дипломатом с 35-летним стажем. С 2013 по 2017 Томас-Гринфилд занимала должность помощницы госсекретаря США по вопросам Африки.
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