То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин

7 лет Стерненко я считаю, - неадекватный приговор.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя приговор активисту Сергею Стерненко.

"Я состою во временной следственной комиссии по нападению на активистов. ... Я искренне считаю, что это неправильная, плохая ситуация. Понимаете, сейчас в обществе есть такое устойчивое мнение, что власть всей своей махиной решила навалиться, посадить Стерненко, сделать показательную историю. Я сейчас, наверное, скажу очень непопулярную вещь, но из того, как я вижу эту ситуацию, мне кажется, что она - очень сильно одесская. Разумеется, государственные органы имеют коммуникацию с судами, которые рассматривают национальные акты. Окружной административный суд рассматривает дела, касающиеся Кабмина и министерств. В Конституционном слушаются конституционные производства относительно законов. Когда же мы говорим о судьях в Одессе или Житомире, то представление о том, что они все по звонку работают, - во многом неверное. Эти судьи - неуправляемые на самом деле. Судью если назначили пожизненно, фактически невозможно снять. Поэтому то, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Такое тоже может быть. Я не вижу справедливости в этом решении судьи. Считаю совершенно неадекватной скорость, с которой было принято решение. В течение нескольких лет дело лежало, никуда не двигалось. И тут – оп-оп-оп! – быстренько провели слушание и вынесли приговор. Так без стимулирования не бывает. Но я считаю крайне высокой вероятность того, что это дело стимулируется на месте. Стимулируется одесскими элитами. Повторюсь, на мой взгляд, это очень одесская история", - рассказал "слуга народа".

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"При этом я не вижу причин, почему, в том числе, и Портнов не может стимулировать эту историю. А вот насчет централизованного указания сверху… лично я хотел бы увидеть настоящее подтверждение того, что сверху дернули за рубильник, и вся государственная машина включилась для того, чтобы перемолоть Стерненко. 7 лет Стерненко я считаю, - неадекватный приговор. Понимаете, основой в его статье Криминального кодекса является цель. Так и написано в статье – с целью. И дальше – расписано все остальное. А вот в слушаниях этого дела я этой цели не вижу. 300 грн – это у нас, получается, цель", - добавил Гурин.

"Я не считаю это разбирательство адекватным и справедливым. С другой стороны, я думаю, что дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Я посмотрел количество оправдательных приговоров по Одессе – меньше 2%. В России – меньше 1%. В Европе – больше 10%. То есть если ты попал в жернова – это уже кафкианская история. "Процесс": у него в книге это очень хорошо описано. Ты попал в историю, дальше едешь по накатанной. Прокуратура пишет обвинительный приговор, судья его чуть-чуть правит. И вот так оно выходит: хоп! – и 7 лет. Мы видим дело Стерненко. Мы видим его как демонстрацию тотальной несправедливости. На самом же деле есть огромное количество подобных дел. И дело Стерненко вскрывает этот тотальный нарыв. Отчего общество так возмущено? От отсутствия справедливости", - констатировал он.

С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.