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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Портнов (627) Стерненко (381) Гурин Дмитрий (33)

То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, -

7 лет Стерненко я считаю, - неадекватный приговор.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя приговор активисту Сергею Стерненко.

"Я состою во временной следственной комиссии по нападению на активистов. ... Я искренне считаю, что это неправильная, плохая ситуация. Понимаете, сейчас в обществе есть такое устойчивое мнение, что власть всей своей махиной решила навалиться, посадить Стерненко, сделать показательную историю. Я сейчас, наверное, скажу очень непопулярную вещь, но из того, как я вижу эту ситуацию, мне кажется, что она - очень сильно одесская. Разумеется, государственные органы имеют коммуникацию с судами, которые рассматривают национальные акты. Окружной административный суд рассматривает дела, касающиеся Кабмина и министерств. В Конституционном слушаются конституционные производства относительно законов. Когда же мы говорим о судьях в Одессе или Житомире, то представление о том, что они все по звонку работают, - во многом неверное. Эти судьи - неуправляемые на самом деле. Судью если назначили пожизненно, фактически невозможно снять. Поэтому то, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Такое тоже может быть. Я не вижу справедливости в этом решении судьи. Считаю совершенно неадекватной скорость, с которой было принято решение. В течение нескольких лет дело лежало, никуда не двигалось. И тут – оп-оп-оп! – быстренько провели слушание и вынесли приговор. Так без стимулирования не бывает. Но я считаю крайне высокой вероятность того, что это дело стимулируется на месте. Стимулируется одесскими элитами. Повторюсь, на мой взгляд, это очень одесская история", - рассказал "слуга народа".

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"При этом я не вижу причин, почему, в том числе, и Портнов не может стимулировать эту историю. А вот насчет централизованного указания сверху… лично я хотел бы увидеть настоящее подтверждение того, что сверху дернули за рубильник, и вся государственная машина включилась для того, чтобы перемолоть Стерненко. 7 лет Стерненко я считаю, - неадекватный приговор. Понимаете, основой в его статье Криминального кодекса является цель. Так и написано в статье – с целью. И дальше – расписано все остальное. А вот в слушаниях этого дела я этой цели не вижу. 300 грн – это у нас, получается, цель", - добавил Гурин.

"Я не считаю это разбирательство адекватным и справедливым. С другой стороны, я думаю, что дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Я посмотрел количество оправдательных приговоров по Одессе – меньше 2%. В России – меньше 1%. В Европе – больше 10%. То есть если ты попал в жернова – это уже кафкианская история. "Процесс": у него в книге это очень хорошо описано. Ты попал в историю, дальше едешь по накатанной. Прокуратура пишет обвинительный приговор, судья его чуть-чуть правит. И вот так оно выходит: хоп! – и 7 лет. Мы видим дело Стерненко. Мы видим его как демонстрацию тотальной несправедливости. На самом же деле есть огромное количество подобных дел. И дело Стерненко вскрывает этот тотальный нарыв. Отчего общество так возмущено? От отсутствия справедливости", - констатировал он.

С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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Топ комментарии
+10
А про Антоненко с кем договоренность?какие элиты весь этот беспредел стимулируют?
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11.03.2021 09:24
+6
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 10:49
+5
Ну да, виноваты только суды. То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 2078
100%-ная Венедиктова не контролирует своих подчиненных прокуроров в Одессе, которые шьют обвинения Стерненко?
У нее НЕТ претензий к ним.
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11.03.2021 09:34
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А про Антоненко с кем договоренность?какие элиты весь этот беспредел стимулируют?
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11.03.2021 09:24 Ответить
Якщо це у Києві, то Клічко. Нє? Гурвн договори я до того що центральна влада, яка зараз у зелених, не контролює ситуацію в Україні. Ні правову, ні бещпекову, ні конституційну. Регіони віддані на відкуп місцевим елітам. Центр не впливає ні на що. І Урін, слуа слуг це визнав прямим текстом. Зрозуміло, що така ситуація веде до розпаду держави. Це не просто сумно, це страшно. І потребує негайного реагування. Негайного.
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11.03.2021 09:35 Ответить
158 місце в світі по рівню справедливості правосуддя.... Певно це неоправдано завищена оцінка рівня правосуддя в Україні. Зате які зарплати та пенсії суддям за справедливі вироки.
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11.03.2021 09:35 Ответить
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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11.03.2021 09:27 Ответить
ну версия не так и не реальна
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11.03.2021 09:29 Ответить
А шо в Украине или,тем более, в Одессе есть элиты? Труханов например-элииитный чувак
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11.03.2021 09:29 Ответить
"Элита" в Украине это эвфемизм слова "банда"
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11.03.2021 11:30 Ответить
...Но если туп, как дерево, - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь..(с) https://goodsongs.com.ua/song89851_vladimir-vysockiy_pesnya-o-pereselenii-dush.html
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11.03.2021 09:57 Ответить
Ну да, виноваты только суды. То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 2078
100%-ная Венедиктова не контролирует своих подчиненных прокуроров в Одессе, которые шьют обвинения Стерненко?
У нее НЕТ претензий к ним.
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11.03.2021 09:34 Ответить
А с каких пор бандюки и урки- элита?
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11.03.2021 09:41 Ответить
Те, що відбувається з Стерненко - результат зрадницькой позиції української влади, яка підіграє путіну.
В Україні спокійно себе почувають путінські агенти - рабинович, Добкін, Труханов, медведчук та інша сволота (велика) і дрібніша.
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11.03.2021 09:52 Ответить
а хто у судді інша сторона?
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11.03.2021 09:58 Ответить
Про Антоненко, Кузьменко, Дугарь домовленність із ворогом напряму? Щоб відбілити терористів ФСБ і замазати патріотів і воїнів АТО? І тут перші особи держави. Непогані доповнення розслідування зливу інформації про "вагнерівців", відводу військ і видачі злочинців "беркутівців" та Цемаха, який брав участь у збитті літака малазійських авіаліній. Склдається пазл ворога і здача інтересів України.
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11.03.2021 10:05 Ответить
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 10:49 Ответить
+ + +
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11.03.2021 10:57 Ответить
Далі гасел справа не піде. Проковтнули Стерненко - проковтнете і решту.
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11.03.2021 13:49 Ответить
Sternenko u SIZO -za Ukrainu i vsix nas ! Sternenkiv bagato ! Vsix ne podolati !
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11.03.2021 11:38 Ответить
Это называется проще - российский реванш.
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11.03.2021 13:47 Ответить
Судова влада в Україні - деградувала і згнила до кісток, віри їй не має ....
Це - шлюха, профанація поняття СПРАВЕДЛИВІСТЬ

хто забашляв, або подзвонив з високого кабінету - в той бік і нагнулася ....
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11.03.2021 14:31 Ответить
 
 