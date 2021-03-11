Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса почти 6 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 5 898 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗа.

Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 29 378 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.

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Отметим, что в течение 9 марта в Украине сделали 4 362 прививки.