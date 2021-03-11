Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса почти 6 тыс. человек, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 5 898 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗа.
Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.
Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 29 378 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.
Отметим, что в течение 9 марта в Украине сделали 4 362 прививки.
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антитіла від на пів-року до року.
Тому навіть 20 000 на день -це орієнтовно 10-20 відсотків населення одночасно з антитілами.. епідемія йде на спад при 60-ти.
МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ..
1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
40 000 000 / 6 000 = 6666 дней или
6666/365 = 18 лет и 3 месяца....
П. С. До речі в Ізраїлі більш 60% важких хворих вакциновані.