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Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса почти 6 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса почти 6 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине вакцинировали от коронавируса 5 898 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗа.

Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 29 378 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата. 

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Отметим, что в течение 9 марта в Украине сделали 4 362 прививки.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
ура!
даже при вакцинации 10000 в сутки для получения коллективного иммунитета (70%) понадобится 7 лет!
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11.03.2021 09:22
+1
О как, даже оригинальное название Ковишидла перестали писать..
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11.03.2021 09:23
+1
З таким темпом населення буде вакциноване через 18 років.
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11.03.2021 09:28
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ура!
даже при вакцинации 10000 в сутки для получения коллективного иммунитета (70%) понадобится 7 лет!
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11.03.2021 09:22 Ответить
Тут уже сообщают о людях, заболевших ковидом в третий раз. Максимум через полгода нужна повторная прививка. Эти данные только подчеркивают плохую работу МОЗ. Сами себя вакцинируют, а все остальные в пролете.
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11.03.2021 10:10 Ответить
О как, даже оригинальное название Ковишидла перестали писать..
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11.03.2021 09:23 Ответить
З таким темпом населення буде вакциноване через 18 років.
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11.03.2021 09:28 Ответить
За то представь, какая будет вакцина, ПЕРСИК.
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11.03.2021 09:37 Ответить
Ипать мой йух Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 6 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9692
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11.03.2021 09:45 Ответить
С такими темпами вы будете вакцинировать украинцев 40 лет. Простая математика.
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11.03.2021 10:14 Ответить
вакцинувати треба 100-200 тис.щодня..
антитіла від на пів-року до року.

Тому навіть 20 000 на день -це орієнтовно 10-20 відсотків населення одночасно з антитілами.. епідемія йде на спад при 60-ти.
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11.03.2021 11:21 Ответить
робити менше 50 000 щеплень в день-це ГІВНО ВАРТА ЗАТІЯ.
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11.03.2021 11:23 Ответить
ЗА ДВА ТИЖНІ БУДЕ ПІ...ДЄЦ.(
МОЖЛИВО ВИЙДЕМО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ У СВІТІ ЩОДО СМЕРТНОСТІ..

1)НАРОД "ВИЧЕРПАВ МОРАЛЬНІ РЕЗЕРВИ"ДОТРИМУВАТИСЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ І СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ
2)ВСІ ЛОКДАУНИ І КАРАНТИНИ-ПОЛОВИНЧАСТІ
3) ВІРУС ЗМУТУВАВ У ГІРШУ СТОРОНУ.ПЕРЕКЛЮЧИВСЯ НА МОЛОДШИХ 60-ТИ..
4) вакцинація поки що фейкова..
5)ШТРАФНІ САНКЦІЇ НЕ ДІЮТЬ.
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11.03.2021 11:29 Ответить
Ох уж єта предательская математика... но слава Богу она не для зебобиков!

40 000 000 / 6 000 = 6666 дней или
6666/365 = 18 лет и 3 месяца....
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11.03.2021 10:21 Ответить
В первую очередь нужно вакциноровать врачей,полицию,водителей общественного транспрорта,продавцов и т.д.Всех тех ,кто имеет непосредственный контакт каждый день с людьми.Затем всех остальных.
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11.03.2021 11:02 Ответить
«Watchdogs.Розслідування» - журналісти-розслідувачі телеканалу "Прямий" дізнались, скільки коштує вакцина Сovisheld, яку МОЗ України закупив в Індії. Передача сьогодні, о 21:30.
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11.03.2021 12:15 Ответить
Чекаю, коли вакцинують більшість. Коли більшість хворих на ковід буде вакциновані як тоді цікаво брехати будуть?
П. С. До речі в Ізраїлі більш 60% важких хворих вакциновані.
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15.08.2021 11:46 Ответить
 
 