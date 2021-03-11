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Всемирный экономический форум (17) история (1997) Порошенко (19352) россия (91348)

Порошенко призывает Всемирный экономический форум исправить ошибку о княгине Ольге: Она не была основоположницей России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Порошенко призывает Всемирный экономический форум исправить ошибку о княгине Ольге: Она не была основоположницей России

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призвал Всемирный экономический форум исправить обнародованную по случаю 8 марта информацию об украинской княгине Ольге. По словам Порошенко, Россия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно чтят украинская православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившей мятежные племена, осуществившей первую государственную реформу и начала прочные дипломатические связи с Западной Европой.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти", - добавил Порошенко.

"Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важным является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты. Прошу команду "World Economic Forum" немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники", - подытожил лидер "ЕС".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+67
вообще-то это Мендель (прес-служба Президента) и глава МИДа должны были отреагировать на подобный случай.. а походу, Порох делает за кого-то их работу..
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11.03.2021 09:33
+30
Давай, порох, мордой их в раша-дерьмо, чтобы узнавали что-то до того, как писать)
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11.03.2021 09:34
+29
Порох как был лидером так и остался, сотрудники шапито 95 не обсуждаются)
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11.03.2021 09:36
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казав!
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11.03.2021 16:31 Ответить
Шо-то Пэтя не доработал. Забыл напомнить про "Армія, мова, віра". Уверен, что на ЭКОНОМИЧЕСКОМ форуме - это было бы самое то.
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11.03.2021 10:05 Ответить
Путь ТОМОС_НАТО_ЕС ...,Байден для Украины уже делает...,а Зеля ему поможет...Зуб даю... Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 3638
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11.03.2021 10:06 Ответить
Вся история расие помещается в 300 лет.Основные достижения-октябрьский еврейский переворот 1917,уничтожение наподов Кавказа,Юра в космосе и ядерная бомба.Для всевеликой этого маловато,поэтому неизбежны жалкие потуги воровства истории у соседей.
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11.03.2021 10:08 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 5127 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 7960Вампиратор рюсскага ДЕРЬМА типа мира Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 7960
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11.03.2021 10:09 Ответить
Там ще гундяя із скрєпами десь треба приліпити Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 7222
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11.03.2021 10:33 Ответить
ОПЕК,ОПЕК+,ОПЕК++-- это все разные значения слова МОНОПОЛИЯ. Демократия и монополия это взаимоисключающие понятия. ОПЕК- это враг человечества, это тунеядцы, это ленивые ********, которые нихуя не делают, только кормятся за счет других. ПОТОМУ ВЕСЬ МИР ДОЛЖЕН УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ ЭТИХ УБЛЮДКОВ. СО ВСЕХ СТВОЛОВ МОЧИТЕ МОНОПОЛИСТОВ.
Гибридные двигатели решение проблем. Аккумуляторы имеют недостатки обратной связи. А двигатель ДВС эти проблемы уберет. В странах золотого миллиарда будут ездить на аккумах, а продавать в страны второго порядка как б/у, где будут ездить на соляре.И проблемы с ликвидностью машин будут решены.Тоесть 80% рынка нефти перейдет в ноль.10-20% в бедных странах уже решать не будут.
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11.03.2021 16:51 Ответить
Есть во Франции подлинная карта Наполеона образца 1812 года,и РАБссии на ней нет,Есть Мацковия и Золотая Орда.... Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2014Вывод...?Ехайте в Париж...зырить карту императора Наполеона... Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 4774 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 4774
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11.03.2021 10:14 Ответить
Алегархи ничего не умеют, кроме как создавать монополии, покупать дырявые законы у го.нодепутатов и подымать цены везде куда дотянутся- доить украину.
Олехарх - это тварь, которая в жизни ничего не умеет, только красть у государства и скупать депутатов опотом с дырявыми законами.Создавать монополии, покупать законы у крыс депутатов и подымать, задавливать ценами везде куда дотянутся. И суды им везде где они косячат помогают обдирать все что можно.
ЭТО дырявая ДЕМОКРАТИЯ с ОГРОМНЫМИ ТОТАЛЬНЫМИ ИМИТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ. Где имитируется все куда только алегархи могут дотянутся.
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11.03.2021 16:53 Ответить
Если 1812 году сталицей РАБссии был Питирьбюрг,какого фига Наполен пошел на дяревню Мацковию? Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 438 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 438
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11.03.2021 10:24 Ответить
Це тому, що у Кацапстані було та є дві столиці.
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11.03.2021 10:38 Ответить
Так і є....дві Курки на гєрбє теж висять Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 9068
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11.03.2021 10:40 Ответить
двуголова курка на гербі - це візантійський символ, а з Візантії в Україну прийшло хрістіанство.
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11.03.2021 11:13 Ответить
Хто сказав? Християнство прийшло з Риму, просто про це знають освідчені люди. Володимир хрестив Русь по римському зразку.
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11.03.2021 11:45 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 4957 Так Візантія і є Рим!!!

Византи́я, Византи́йская импе́рия, Восто́чная Ри́мская импе́рия, Греческая империя, самоназвание Держава Ромеев, Ромейская империя (395-1453) - государство, сформировавшееся в 395 году вследствие раздела Римской империи на западную и восточную части после смерти императора Феодосия I. В V веке Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив Византию единственной исторической, культурной и цивилизационной частью, оставшейся от Древнего Рима и просуществовавшей на протяжении почти тысячелетия истории Поздней Античности и Средневековья...
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11.03.2021 12:39 Ответить
Грозний і Махачкала . Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2048 .
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11.03.2021 10:42 Ответить
А кацапи привикли все 3,14здити починаючи з історії і закінчуючи территоріями.
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11.03.2021 10:32 Ответить
Если кацап говорит "на украине" это предмет неуважения. Он этим высказывает неуважения к вам. Он таким образом говорит что вы его раб, территория подневольна кацапу. Это как нахъ посылать. Потому если вас кацап посылает на хъ словами "на украине" - мочите тварь.
Если президент или кандидат в президенты является "толерантной" ланью, обнуляйте пи..а, он хочет за вас счет и вашу будущую кровь тихо отсидеться. Не брать на себя отвественность. Тоесть все и всех нагло сливать. Такого ублюдка за вас счет нельзя допускать к власти.
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11.03.2021 16:56 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2063
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11.03.2021 10:38 Ответить
Що б Порошенко не сказав , навіть вже не на адресу вєлічайшего , а про це ( про княгиню Ольгу ) , а місцевому зрадобидлу його слова - як серпом по яєлах . !! Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 8636 . Молодець Петро , вміє "запалити вату" . !!
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11.03.2021 10:40 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 5234 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 5234 це я його навчив Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 7666
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11.03.2021 10:42 Ответить
хер-мания ДОЛЖНА ЖИТЬ, как украина с зебилом,тоесть В ДОЛГ.
MADE IN HERMANY - должно быть забыто.
ДИверсанты германии СИСТЕМАТИЧЕСКИ, на протяжении десятилетий уничтожают индустриальные производства украины, бельгии, голландии, дании, чехии, словакии...И на сегодня все производства из этих стран ЧУДНЫМ ОБРАЗОМ очутились в хер-мании.
Объединить усилия антидиверсионных служб голландии, бельгии, дании, украины и вынести наъ экономику хермании. Эти п..ры 30 лет диверсиями уничтожают экономику украину, ее индустриальные производства.Украли ан70(а400м), уничтожены стапеля ан124русланов, кива пи.ар знает кто и зачем их уничтожил в начале 2000х. Устраняют директоров, и собственников, ставят п..аров типа жеваго(краз) и (заз), ярославские,
Мерседес и бмв должны иметь высажены в ноль и уничтожены. Эти все производства должны вернуться в голландию-бельгию-данию-украину.Тоесть по нормальному в хермании должен быть отрицательный торговый баланс за долгие уничтожения производств по этим странам.
Хермания должна как украина жить с кредитов.За супердиверсионную деятельность.Украли все производства в ес. Но п..рам все мало - они хотят зарабатывать на украинкой войне и украинской крови - торговать с агрессором севпотоки1-2 и тд.Украина 10 лет воюет, а эти п.ары агрессора кормят на миллиарды евро каждый год. ЭТО 2 фашистких агрессора. Германия это основная опора финансовая кровавой парашки.
Рашисты взялись уничтожать всех конкурентов по нефти.

Мерседес, бмв, ауди должны быть возвращены в белигию, голландию, данию-украину.Супердиверсионная германия украла диверсиями, подкупами и уничтожениями эти производства и на место их заполнила рынок своим ржавым дерьмом(что мы и видем случилось в лосем на антонове при попытке поставить на разработку ан188-МГНОВЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНТОНОВЕ к постройке ан188 через свою агентуру в украине).Германия участвовала в отжатии крыма - недаванием оружия, чтобы украина не дай бой агрессорами не сопротивлялась. Германия - это кровавая страна наживающая на воюющей 7 лет с агрессором украине, еще уничтожает антонов - вы понимаете НАСКОЛЬКО ФАШИСТЫ АЪ..ЕВШИЕ.Разграбили все производства в ес как с устранением лося и закрытие программы ан188. Еще кровавую террористическую убивающую по всему миру в выгоду чекистов с террорическими законами, гулагом и террористической конституцией парашку прикармливают на всю катушку,вместо того чтобы устроить им железный занавес.
ГЕРМАНИЯ(дойчланд убер алес-зеро) ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБНУЛЕНА В НОЛЬ. ПИ..РЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСАЖЕНЫ В НОЛЬ - их продукция запрещена к продаже зарубежом.
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11.03.2021 16:59 Ответить
Из всех пропагандонов Кремля,больше всех Алексеевича любит Ольга ********* Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 8619и Марго Симоньян
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11.03.2021 10:44 Ответить
Если монополии усиливаются и кругом подымаются цены, значит проститутко-депутаты больше половины уже продали свои жопы. Это значит алихархи скупили более половины проституток в вр.
Тоесть если подымаются цены(бензин, жратва, материалы, даже соль), значит пора расстреливать парламент. Ловите и убивайте всех депутатов, потому что это не депутаты, и это не люди, это говорящие курицы-популисты. А куриц убивать можно и нужно.
КОгда подымаются цены. Вот видишь депутата, это не человек, это значит что у него прав человека нету, это курица в перьях. Это убивать можно и нужно.
В украине судьи это суперрецидивисты ПОГОЛОВНО КАЖДЫЙ, любой судья в украине хуже рецидивиста в любой тюрме. В украине депутаты ЭТО ПРОСТИТУТКИ-папулисты-папуасы. В украине спушники это супервраги того, кем они набраны для его защиты-тоесть враги государства.
Это что такое украина у 75%? Олихаргократия, где суперрецидивисты в алихархах, с отбеливателями на сваих зомбоканалах.Якобы бесплатных, но в итоге берут в от тысячами до миллиона раз больше с каждого кармана лохов 75%. Другие карманы тоже страдают так же.
Убивайте оружие массового поражения алихархов, зомбоящик. Кто смотрит каналы алихархов это не только враг своего кармана, но лютый враг украины.
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11.03.2021 17:00 Ответить
Сказали же вам "Какая разница..."
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11.03.2021 10:45 Ответить
Петя правильно шум поднимает!
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11.03.2021 10:45 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 769.
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11.03.2021 10:50 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 116 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 6305типа день рождения РАБссии,две жабы родили мышь Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2647
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11.03.2021 10:57 Ответить
Петро Байденко звоне Джо Порошенку й каже..Пане Джо,коли Золоту Орду ділить будемо?Пане Джо,не хочу навіть думку про це й гадати,гівно дужжееее вонюче...на увесь Білий Світ....тьфу... Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 3558 Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 3558
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11.03.2021 10:54 Ответить
Любой судист(судья) в украине, стране где предатель через один и приспособленцы правят балом, это отобранный организм специальной эволюции. Все имитируется все что можно, как можно и везде где можно. Судя в украине это последний рецедивист.Вот в любой тюрме есть рецедивисты. Так суди они хуже любого из них.
Судя это ТОП КРИМИНАЛИТЕТ УКРАИНЫ. судейская мафия в украине самая мафиозная мафия в мире.
Судя это тварь, это не человек. И должен убиваться как курица. У суддиста не должно быть прав человека, потому что это отборное дерьмо кривой эволюции, это организм с повышенным на деньги чувствами и рефлексами, и умирании человеческих качеств.К человеку не имеет ничего общего.
Убей судью, спаси украину.
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11.03.2021 17:03 Ответить
Каламбур и сарказм в одном флаконе в стиле Зели из 95 кварьтала Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 8187
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11.03.2021 10:55 Ответить
Фашисты украли у всех стран ес всю индустрию диверсиями как например с ан70 и увольнением лося через диверсанта кауфмана в правительстве и через помощников зеленского, которому перечислили 2млневро через якобы фонд помощи. Но им еще мало ОГРАБИЛИ своими диверсантами ВСЮ ЕВРОПУ на индустрии, они хотят и на крови сп-2 зарабатывать, кормя агрессора, который нападает на всех остальных.Они дополняют друг друга-один экономический агрессор уничтожил и перекупил все индустриальные производства в ес, второй на эти деньги все кровью заливает. Потому все должны не покупать у фашистов и вернуть общими усилиями(андиверсионная общая работа против фашистских диверсантов) все украденные заводы и фабрики фашистами вернуть соседним странам.Объединиться против фашистов и рашистов. Обнулить обоих в ноль.
Фашистов за воровство ан70 и а400м и сп-2, нужно наказывать. Создавать яо материал и давать его отбирать за триллионы евро. Создали в одном месте и дали германии перекупить своими спецоперациями через кауфмана, через месяц создали в другом месте и снова дали перекупить кауфману за триллион. И ТАК ВЕЧНО. Они всегда все что связано с яо выкупают с корнем - это нужно поставить на службу украине за гибридную агрессию с парашкой и соучастие германии в отжатии крыма. Фашисты должны и будут ВЕЧНО ВЫКУПИТЬ все яо материал - тоесть таким образом весь бюджет хермании должен оказаться у украины. И ФАШИСТЫ ЗА КРЫМ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ УКРАИНЕ ВЕЧНО.
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11.03.2021 17:02 Ответить
Историческая Родина французов -провинция Франгизстан(имя Фирангиз популяреое в Баку) в ИндоПэриджане(Одэрбэйджане).Они и сами считют себя потомками Др.Персии.Но это не Иран,созданный Россией и Англией в 1828,после войны с Пэриджаном=Др.Персия(нын.Одэрбэйджан+Дагестан-тоже наз-ся Одэрб.+север Ирана ,где 33млн.одэров).Во Франции м.ногие горы,реки и города, даже часть фамилий пер.только с одэри.Например ПэриУш(Парков,царевн Пэриханум дух) Нант(Янан Ата-горящий отец) Жан(Шан-славный) Клод(ГалаОд-скала Огонь)БэндЯн(Слуга Всевышнего горящий).Село Вандам и сейчас в Одэрб-не.ВОЗМОЖНО НАПОЛЕОН ШЕЛ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ,откуда они лет 450-500 назад вышли.Россия и Англия все сфальцифицировали(спрятали).Спрятали Бизанту со ст.ГанаУдж(Ганстантинополь) и БабаУлу(Дед Древний=Бабилон)=Дербенд1-зимнию резиденцию пэриджанск.царей( а еще ГанаУдч и Сузы=Шуша)Последний Надиршах в 1828г.там был повержен в Дербенде и оттуда вывезли алмазный трон шаха Аббаса Великого(почти пол мира завоевал).ВСЕ СВАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ.Они и Богов приписывают.Так у богини Бесты(БашАта-Главный Отец=АПШЕРОН) "появилась " сестра АРАтха(??? Какого....?!)Порошенко этим зан-ся, а на Кавказе никто не хочет знать что царевна Пэриханум пригласила домой И.Макендонского в Барду(Спарту).Они там встречались,а сейчас этот г.бомбят.История полностью свальсифицировна негодяями.
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11.03.2021 11:00 Ответить
Тоже самое АтаЛия(Отец древний=Патала) -Италия была на Кавказе.
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11.03.2021 11:17 Ответить
Мюнхенский сговор-2 по разделению украины 2мя диктаторами меркель и ъйло - сталин и гитряра -2.
1. Парашке строится обходные пути доставки нефти при нападению на украину. СЕВ ПОТ.-2.Чтобы парашка не нуждалась нив чем и поставки денег в парашку при войнах были надежными.Все отмазки лживых фашистов это все как туалетные будапешские бумажки.
2.Уничтожаются урановые шахты и пп для предотвращения украине создания яо и надежной защиты.Уничтожаются все запасы яо материала.Начиная от туалетной бумажки будапешта.
3. Уничтожается промышленность украины под видом проедательской помощи. Антонов диверсии по созданию ан188, которые фашисты украли а400м с конструкторами.Фашистами запрещается госзакупки импортозамещения.
Зебил и шмыгать участвуют в этом самым прямым образом. Агент мюнхенского сговора-2 зебил регулярно ездит для получения инструкций по уничтожению украины и помощи фашистам и рашистам в разделении украины - мюнхен-2. франция, япония, оман, аое и тд. И закрытие урановых это уже инструкции в оае и полученные за это мешков кокса от парашки.

Всех ублюдков после их каденции притянуть, поймать хоть на марсе и привлечь к государственной зраде с минимальными расстрельными статьями. Кравчук во главе, колону предателей замыкает капитулянт и агент мюнхенского сговора-2 зебил. Как в спарте со скалы этот весь биомусор. Или народ будет от десятков тысяч гибнуть до десятков миллионов или колона предателей и отборных пи.арасов будет предана спартанской скале.
Выбор прост.
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11.03.2021 17:04 Ответить
По словам Порошенко, Россия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей России. Источник: https://censor.net/ru/n3252564

КОЛИ БУЛА КНЯГИН ОЛЬГА НІЯКОЇ МАЦКВИ НЕ БУЛО, БУЛА ЗАЛІШАНСЬКА

ЗЕМЛЯ МЕРІ, ЕРЗІ, ВЄСІ, МОРДВИ, ЗВІДКІЛЯ І ПІШЛА МОСКОВІЯ Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 4451
Як що кацап не збреше - день прожив дарма Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 8568
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11.03.2021 11:16 Ответить
Правильно!
Кому ж ещё, как не экс-дьячку* УПЦ Московского Патриархата Петру Алексеевичу Порошенко, знать о святой равноапостольной княгине Ольге?
___________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
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11.03.2021 11:22 Ответить
Ну как же без тролятины кацапской. Вот когда целый день нету новостей про Порошенко у вас выходной?
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11.03.2021 11:28 Ответить
У кого це "у вас"? Нічого не поробиш, маю індивідуальну, особисту, зворушливу прихильність до Порохатого Бариги.
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11.03.2021 12:27 Ответить
Тимасенка - это супергнилое популистоговорильное существо, которое готовое на все чтобы всех на.бать. Обмануть так, чтобы свою гниль не показать а получить на доступ к кормушке, для воровства. Вот ее цель в жизни - найти такие ******, чтобы 73% ей снова доверили кормушку. И готова за это хоть у черта отсасывать. То как она придумала использовать фотографирование журналистов в раде показом своей значимости через умышленный засвет переписки с дермаком и то что она сделала это первой, доказывает, чтобы доползти до кормушки она сдаст не только крым, где хутин ждал сутку на действия тимасенки по диверсии задействования войск против дыркина.Также доказывает ее таланты к обману и приспособлении.
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11.03.2021 17:05 Ответить
що тобі кацапе первейший галант відповісти? Якось так повелося, що недоімперія московія, яка прийшла на землі Русі, вкрала нашу історію, вивезла всі літописи і старі книги до своїх улусів і там найняли писарішек, щоб дописувати між рядків і чистих сторінок, своїх князів, які були то не князями а ханами, і так прикрепляли себе до Русі. Не є ви москалі "русскими", ви є угро-фіни, розбадяжені розумними татарами, які вас вчили, що можна жити в хатах і варити бараболю, а не істи сирою. Що можна надівати лахмоття, а не світили грішними кінцівками. А ще була найвеличніша помилка нашого Богдана (Зіновія) Хмельницького, який повірив московитам і попросив у них допомогу, як "православних" захиститися від поляків і турків. А ті "православні", зовсім не православні, бо православні так не роблять, зайшовши в землі Русі знищили все руське і нав'язали своє. Окупували наші храми і навязували свій московський патріархат, знищивши тут Київську канонічну митрополію. Не було в радянському союзі українських церков, були тільки російські, то ж всі громадяни віруючі, ходили в ці церкви. А зараз ми маємо свою церкву - Православну Цкеркву України, яка є 15 в диптиху Константинопольського патріархату і Петро Олексійович був у перших рядах її створення, точніше поверненні в землі Русі-України. І Петро Олексійович і ми всі ходимо в нашу церкву, а малороси і вороги України ходять до московської церкви, в тому числі і спікер Верховної Ради України, радник преЗедента Трофимов та інші, яка тут неканонічна і називається УПЦ - Українська православна церква московського патріархату. З початком війни російських загарбників проти незалежної України кедебешні попи, щоб заплутати українців, прибрали приставку "московський патріархат".
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11.03.2021 11:52 Ответить
Але ж це не скасовує того факту, що в Інтернеті висить славнозвісне фото, на якому вдягнений у стихар Порох у 2009 році на хресному ході Свято-Троїцького Іоненського монастиря Київської єпархії Московського Патріархату несе ікону - беззаперечний доказ того, що настоятель цього монастиря благословив Пороха на виконання послуху паламаря (інакше він не мав би право одягнути стихар). А "паламар" (рус. - "пономарь") має використовувану розмовну назву - "дяк" (рус. - "дьячок").
Більше того, на цьому самому "Цензорі" до цього дня висить стаття з вищезгаданим фото:
"15.06.09 15:36 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж" -
хоча дияконство Пороха - це брехня - саме фото тому доказ. На фото навіть видно посаду священнослужителя, який благословив Пороха на послух паламаря.
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11.03.2021 12:20 Ответить
Я Вам відповів, що ми всі ходили у ту московську церкву, бо іншої не було. І тоді ще московити не напали на Русь-Україну, а брехали нам, що вони брати і їх церква тут також "братня".Брехали наші президенти крачуки, Кучми, януковичі, та інша наволоч. Вони виключно ходили в московську церкву і розбудовували виключно московські церкви, а слуга сатани Кіля Бімба і Овощ, віддали всі наші святині Лаври - московському сатанату. Головне, що кожен виправив свою помилку і сьогодні маємо свою канонічну церкву, яка отримала Томос. Малороси і слуги сатани залишилися в своєму сатанаті. І краще ходити з іконою, аніж ваш ху@ло рецедивіст-ботоксний носиться по всьому світу з новічками і вбиває людей, показуючи дурням, що він віруюча людина. А насправді слуга сатани.
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11.03.2021 12:33 Ответить
Так я ж так і написав, тільки коротенько: "экс-дьячок", а не "дьячок". Ключова приставка - "экс", без неї ніяк.
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11.03.2021 12:54 Ответить
А причём тут Бимба? Разве Азаров когда-нибудь говорил "Бимба"? А если и говорил, то кого он имел ввиду?
Вот так вот бездумно: "Бимба-Бимба", а потом в ОРДЛО: "Бурят - я так рад".
На всякий случай:
Бимба лама Доржиев - главный хранитель Эрдэни Мунхэ Бэе Хамбо Ламы Итигэлова.
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11.03.2021 13:07 Ответить
Ви ж зрозуміли, що Кіля Бімба це Азаров, ледь не написав Хазаров.Ви ж не подумали на Доржієва, бо це відомий факт, коли правоохоронці повідомляли брехливу інформацію, щоб закрити метро і не пускати людей на Майдан. Ніби все заміновано. І Кіля Бімба говорив на якомусь збориську, що в метро бімба. Бо хазари і хинови (Москсель) не можуть вимовляти слов'янські слова. Я уявляю, якби він сказав слово паляниця.
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11.03.2021 14:24 Ответить
А Ви зрозуміли, що я, не вдаючись до брехні, намагаюся над усім гротескно насміхатися, бо кажучи словами П'єра-Огюстена Карона де Бомарше:
"Я поспішаю посміятися над усім, інакше мені довелося б заплакати"©;
"Мимоволі станеш злим, коли все помічаєш" ©.
Бімба - це примітивний жарт.
Іноді я помиляюся, але коли я це усвідомлюю - одразу визнаю помилку. Останній приклад - дияконство Пороха - як же ж було не повірити статтті на Цензорі(?), бо вважав, якщо статтю й досі не видалено, значить це правда. А виявилося - не диякон, зате КОЛИШНІЙ паламар (дяк) монастиря УПЦ МП - було діло.
Я не визнаю гасло: "Україна понад усе!", я сповідую "Українці понад усе", бо кожна людина живе лише раз і заслуговує на гідне життя. Територія, яка зараз зветься "Україною", буде так зватися доти, поки на ній будуть українці і поки вони будуть здатні її захистити. Як з першим так і з іншим зараз проблеми, які до того ще й поглиблюються.
Я зневажаю всіх президентів України за часів незалежності від першого до теперішнього, бо кожен з них у власний спосіб "доклався" до 30 років безсоромного казнокрадства, тотального злодійства, кумівства; беззаперечних перемог у чемпіонатах Європи з корупції, бідності, слабкості держави та іншої ганьби.
Якими б там не були падлюками Янукович з Азаровим, але такої масової бідності, яка настала при Пороху і поглиблюється при БлаЗЕні, ще не було.
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11.03.2021 15:20 Ответить
Та й що , що був Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 3298 .? Ну був , а зараз не є . Я теж колись ходив з дружиною св'ятити паску до мацьковського сатанату ( бо української церкви поблизу не було ) , і шо ,, я тепер зраднік і сепар Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 4200 ..??
Шо у вас , зраднюків , за логіка така - дубова . !? Людям властиво змінювати погляди , шоб ти знав . Вчепилися бл... за те дияконство . Більше нема про що поговорити .?
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11.03.2021 12:46 Ответить
"Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет."© (начальник IV управления "Гестапо" Главного управления имперской безопасности РСХА Третьего Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер, к/ф "17 мгновений весны" 9-я серия)
А деяким людям - занадто "властиво змінювати погляди".
"Наш пострел везде поспел"©
Порошенко П.А. - народный депутат от СДПУ(о), создатель партии "Солидарность", сооснователь "Партии Регионов", член партии "Наша Украина", создатель "Блока Петра Порошенка", создатель партии "Европейская Солидарность", экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина**.
___________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
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11.03.2021 13:23 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2070 ..Та який він там кум мудачука ... Шо ти плетеш Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 6741 .? Звідки ти це взяв взагалі .? Ну і ну .
І ще ,, ти забув вказати що - а єщо Порошенко на развалінах часовні ..........,, ну і так далі .
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11.03.2021 13:40 Ответить
Який? "Як «тіліпок» м'який і трохи всратий!"©️
Ось який - Михайло Петрович Порошенко вилупився на світ Божий у 2001 році. А Петро Лексійович тоді був депутатом ВР від СДПУ(о) (з 1998 р.), до того ще й членом правління цієї ж партії. А хто фактично "заправляв" у СДПУ(о) та ще й був Першим заступником Голови ВР? Правильно - МЕДВЕДЧУК. Ну як їм було саме тоді, самое при таких "розкладах" не "покумитися"?
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11.03.2021 17:54 Ответить
Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 1817 ... Ясно .. Ну якщо це тобі так хоцца , то нехай так і буде . Кум так кум .

Чим би дитина не тішилась , аби не плакала . Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 3532 .
Та навіть якщо й кум то шо ? В мене наприклад , декілька кумів живуть на кацапії , але я з ними порвав всякі зв'язки , бо кримнашисти і запутінці . То чому так вчинити не може Порох . ??

Ну карочє , розмову закічено . Бачу , таким як ти , щось доводити , всеодно що товкти воду в ступі .
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11.03.2021 19:30 Ответить
Тоді слід "трезво содрогнуться", що на сьогодніншій день "малоросїв і ворогів України" більше ніж "вас" (у множині) з Порохатим рівно у стільки разів, у скільки разів парафіян УПЦ МП більше ніж парафіян ПЦУ.
До речі, а ким потрібно вважати парафіян УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ (від слова "Рим") і всіх протестантів? Невже теж вороги(?) - погані справи. Ой, погані.
А ти не підкажеш, до якого саме хана (у Золоту Орду чи у Кримську) їздив за "ярликом" король руський Данило Галицький, де був вимушений "признати себе татарським - холопом, підручником"©️?
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11.03.2021 13:14 Ответить
А навіщо брехати? УПЦ КП входить в ПЦУ після об"єднання УПЦ КП, УАПЦ і декількох ієрархів УПЦ МП. Вона(ПЦУ) є автокефальна православна церква на території України, 15 в диптиху і найчисельніша в Україні. Православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ.

ПЦУ керується Святим Письмом та Священним Переданням, Канонами Православної церкви, Патріаршим та Синодальним Томосом, Стутутом і рішенням власних статутних органів. Оскільки, згідно з Томосом, межі канонічної території визначаються кордонами України, то на православних українців за кордоном поширюється юрисдикція Константинопольського патріархату. Церква зявилася 988 року з появою Київської митрополії й була визнана самостійною церквою 6 січня 2019 року. РПЦ і її сателіт УПЦ МП на території України після Томоса є неканонічна. Їх землі московські - расейські. Тут вони втратили свої церковні сани.

І саме головне, що багато людей, які ходять в УПЦ думають що йдуть в українську канонічну церкву ПЦУ, їх просто попи-московити обманюють прибравши приставку МП(московський патріархат). А ще іншим запудрили мізки, що вони йдуть до Бога, а не до церкви, але гроші вони несуть московському попу і слухаються його порад. І те, що по кількості московських храмів більше в Україні, це не означає, що більше прихожан. Ваш Зеля призупинив перехід громад з УПЦ в ПЦУ, але це явища тимчасове. На брехнві і примусу далеко не заїдеш.
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11.03.2021 14:08 Ответить
Ви написали про Данила Галицького і тут збрехали. Данило Галицький отримав від Папи титул короля, а Ваш святий РПЦ Олександр Нєвський дійсно повз до хана, цілував його чобіт і отримував ярлик як і його батько і вірно служиі Орді. До речі, чого ви соромитеся свого батька -Золоту Орду. Це вони вам подарували і побудували московський улус для меншого сина Данила Олександра Нєвського, за вірну службу ханам. І перший у вас патріархат був не Київський, а Сарайський, в якому висіли ікони ханів. Не стидайтеся, це ж правда, а куди її подіти.
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11.03.2021 14:13 Ответить
Гречно перепрошую, статечний мосьпане, але най Ваша моць не вагаєси - якщо хто й си зкурвив проти правдоньки, то не я, а Михайло Грушевський - Голова Центральної Ради УНР (далі безліч політичних, громадських і НАУКОВО-ІСТОРИЧНИХ регалій), най його мармизу на банкноті 50 грн. за наклеп лихий щезник сплюндрує.
Маю в оригіналі книжку "Ілюстрована історія України" (Київ-Львів,1913) вищезгаданого Грушевського М.С., скіни цієї книжки є в І-неті (може іншого року видання і видавництва) з моїм паперовим примірником співпадають (перевіряв особисто).
Так ось що Грушевський "наклепав" на сторінці 124:
«Десь в р. 1245 Татари прислали до Данила, аби віддав Галич якомусь иньшему князеви, що випросив собі від Татар грамоту на галицьке княженнє. Данило побачив, що як він не поклонить ся ханови, не признає зверхньої власти його над собою, то Орда знайде на нього якогось претендента і не дасть йому спокою. З стидом і жалем мусїв їхати в Орду й поклонити ся ханови. Хан прийняв його з честю, але дав йому почути свою власть. З гірким чутем оповідає вірний Данилови літописець, як хан, частуючи Данила кумисом, казав йому:
Ти вже тепер наш, Татарин! пий же наше пите. Данило дістав від хана подвержденнє своїх прав на свої землі, але за те мусїв признати себе татарським - холопом, підручником.
"І прийшов він у свою землю, і стрів його брат і сини, плакали ся з його обиди, але ще й більше тішили ся, що вернув ся цілий".
Хоч гірко й соромно було Данилови кланяти ся Татаринови, але за те ся подорож дуже зміцнила його становище. НЇхто з сусідів не важив ся тепер зачіпати ся з Данилом, щоб не накликати на себе Татар, перед котрими тоді трясла ся ціла Европа й боязко наслухувала, чи не збирають ся вони новим походом на захід.»©
Мало тому Грушевському, так ще й на сторінці 127 "доклепав":
«Цікава річ, що на печати своїй Юрий титулуєть ся "королев Руси", як і його дід» ©
(дід Юрія Львовича - Данило Галицький)
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11.03.2021 17:28 Ответить
А якщо точніше, Петре, то Русь на території Росії і Білорусії не існувала, це вже вигадки Катрусі.
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11.03.2021 11:55 Ответить
Чому не існувала? Існувала, наприклад Псков і Новгород. Це замлі Київської Русі. Там княжили родичі київських князів і підкорялися Великому Київському князю.Пізніше міста і землі поруч них, захопили війська ще одного святого РПЦ Олександра Нєвського, коли робили перепис для ханів, та знищили їх мешканців. Частину вирізали, а частину переселили в інші землі московського улуса.
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11.03.2021 12:40 Ответить
Ніколи Новгород не вважав себе Руссю.Ніколи Русь не вважала Новгород Руссю.Ті землі були вассалами Київа і платили данину йому.За цим ретельно стежили князі-посадники,яких запрошували до себе новгородці.Новгород і Псков були вічевими республіками. Русь при Святославові,Володимирові та Ярославові Мудрому, була жорстко централізованою державою Ярослав Мудрий перед смертю, жодному з синів не передав Новгород в,,уділ,,,тому,що Новгород не був у його володінні.,хоч і продовжував платити данину Київу
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11.03.2021 13:26 Ответить
Але Русь, Великий Київ мав контроль над тими республіками, яв яких по київськиї традиціях були Віче і все таке саме. До Києва ті князі відправляли свої дружини для спільних походів.
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11.03.2021 14:15 Ответить
Саме так! Новгород був у вассальній залежності від Київа ,але ніколи себе Руссю не називав. Ви нігде у літописах не знайдете цього. З Новгорода їхали на РУСЬ у КИЇВ і навпаки. Літопис Нестора-,,А все суть иные язицы иж дань дают Руси.Чудь, чухна, меря,мурома,емь пермь,ижора и все в странах полунощных!,,
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11.03.2021 16:33 Ответить
Те кто не приносит в экономику украины ДОДАНУ ВАРТИСТЬ, являются врагами украины. И должны по нормальному отстреливаться. Особенно если ВООБЩЕ МОДА на недодану вартисть, например, рестораны-бары,заправки, аптеки, телефонные клозеты, которые торгуют антиукраинским китайским барахлом и тд. Особенно лютые враги барыги зарубежными товарами. Они все вымывают твердую денежную массу из украины, на которой они и зарабатывают. Тоесть вымывают то на чем зарабатывают. Вымывают из всей украины. И потому клоунов(особенно прокацапских и только руцкоязычных артистов), рестораторов, продавцов импортных(без локализации) телефонов, аптек, вообще ленивые торговые точки импортным(а еще хуже кацапским, израильским(особенно за кидок тупого, лошистого зебила на "открытую торговлю", подло быстро протянули, пока зебил и его недоразвитые советники и предатели не раздуплили развод лохов), китайским, и других врагов украины), ремонтники импортной техники, авто и тд нужно по харошему отстреливать - это экономические враги украины - они с украинских городов вымывают твердую денежную массу.Средства заработка для создателей доданой вартости. Тоесть они приводят к тому, что украина не может создать и построить свои калаши для самозащиты. Тоесть их нужно приравнивать к агрессору.
Потому УБИВАЙТЕ ВСЕ ЧТО НЕ ПРИНОСИТ ДОДАНУ ВАРТИСТЬ В УКРАИНЕ.
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11.03.2021 17:12 Ответить
Білорусь це теж колишня Русь ,, як і трішки кацапії . А все що далі Новгорода , то все що завгодно , тільки не Русь . В основному- орда .. Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 2298 .
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11.03.2021 12:52 Ответить
Украине свободный рынок это пи.дец лютый.
Свободный рынок в украине ЭТО ГРАБЕЖ ПОСРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ олигархами и их ручными депутатами.
Свободный рынок это тотальная мафизация, где антимонопольщики с принятыми недозаконами купленными депутатами во главе этих мафий.
Свободный рынок в украине это монополизация и нажать педальку в пол и гнать цены до тех пор пока чубы не начнут трещать и чуботрещатели не вылезут из своих нор и не завоют. Об конкуренции даже нельзя говорить - это вообще ъня лютая для такой страны предателей и суперкоррупционеров. Свободный рынок это гнать цены в потолок и ниъя не делать - вот что такое свободный рынок в украине.Монополизация и мафизация- кто не согласен убивают или уничтожают с е.аного украинского "свободного рынка".
НАЪ ТАКОЙ СВОБОДНЫЙ РЫНОК. Это для олигархов ЗОЛОТАЯ ЖИЛА(для добычи золота нужно затратить больше усилий, чем в украинком .банутом свободном рынке олигархами под видом законов и демократии побрить 75% под ноль - вымести все из их карманов под чистую) и они всеми своими конечностями за .баный СВОБОДНЫЙ РЫНОК.
БЕз антимонопольщиков нормальных свободный рынок это ограбление под видом снятия бабла за ссср трубы. А антимонопольщики В УКРАИНЕ НЕ ВОЗМОЖНЫ - страна предателей и суперкоррупционеров. Потому и не возможен свободный рынок.

Также приватизация. Это давно усвоенная суперкоррупционерами операция по высасыванию ресурса в ноль и продажей на метал.ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ.
Все инструменты демократии это лютое разграбление. ДЕМОКРАТИЯ В УКРАИНЕ НЕ ВОЗМОЖНА. Это ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. Демократия легко имитируется, от выборов, до купленных с потрохами депутатов-пи.оров.Главное найти для 75% как их на.бать новой с иголочки на.бкой под видом чегото наоборот.

Слово реформы в украинской демократии - ЗНАЧИТ ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. И тд.

Определения что такое демократия - самое правильное.
Демократия - это суперимитационная ъйня. Это долбанная ширма, которая сверх легко поддается имитации. И обратно верно - более суперимитационного в мире, более многогранно-имитационного как демократия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Многогранность дает БЕСЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО ИМИТАЦИЙ.
А так как демократия суперимитационна, всякие понятия реформа, приватизация, свободный рынок и тд НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО СМЫСЛА. Это разные версии слова ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ.
Но более эффективного сегодня ничего нету.
Украинская демократия без западного вмешательства не выстрелит никак - она скиснет под имитаторами. И нужно вручную разбираться вырывать имитаторов плевел под видом зерен и оставлять зерна
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11.03.2021 17:07 Ответить
Юрій Володимирович Довгорукий, онук Ярослава Мудрого, ще хлопчиком був відряджений разом з старшим братом Мстиславом княжити в Ростов. В 1117 р почав самостійно керувати. 1147р на околиці північно-східної Русі заклав поселення як сторожовий острог для охорони кордонів, на пагорбі, біля злиття рік. Назвав його Москов, це була перша згадка про Москву. Він також заснував Дмитров. На початку 1150 р заснував Переяслав-Залеський і Юрьєв-Польський, зміцнив Володимир-на-Клязьмі. Побудував собори і церкви. Історики називають князя "Збирачем руських земель"
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11.03.2021 21:40 Ответить
Про Москву аргумент историки не примут, потому что гораздо раньше Москвы существовал Новгород и не только. Поэтому аргумент "не было Москвы - не было у русских никакой государственности" чисто для пропаганды, но не для истории. Если мир признает, что было такое государство как Киевская Русь, в которое входили не только ныне украинские Киев, Чернигов..., но и ныне российские Новгород, Псков, Смоленск, Рязань..., значит он признает и то, что киевские правители имели отношение к зарождению не только современной Украины, но и РФ.

Поэтому не нужно говорить, что киевские правители не имели отношения к нынешним российским землям, нужно рекламировать миру, что киевские князья зародили современную Украину, а то, что они имели отношение к ныне землям РФ - это тоже факт, но другой. Потому что нельзя сказать, что мы никогда не были вместе - это неправда. Нужно говорить, что сейчас мы - это мы, а они - это они, у нас свое государство, у них - свое.
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11.03.2021 12:20 Ответить
Чому ж ми маємо говорити, що ми заснували Росію? Ні, це неправда. Московити, які пізніше себе назвали росіянами клаптиками захоплювали Руські землі, такі як Новгород, Псков, Рязань, Смоленськ, Козельськ та інші. Пізніше вони захопили Курську, Білгородську і Вороніжську землі. Частина Ростовської області, Кубань - також українські землі, які захопили московити-хинови. А сьогодні вони окупували Крим і частину Донбасу.
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11.03.2021 12:45 Ответить
Де була б теперішня кацапія , якби Ермак не віджав Сибір . ? Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії - Цензор.НЕТ 7950 .
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11.03.2021 12:58 Ответить
Навколо Москви і трішечки в степи. От і вся московія. Пітер і багато інших міст побудували козаки. Будували за рахунок свого здоров'я і за свій кошт.
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11.03.2021 14:17 Ответить
Чтобы зе не заблудился в 3 соснах, где интересы народа,а где парашки, при правильных решениях смешивать 1-2 раз поддержать и 8 обнулить, против прошлых все 10 обнулить.
Хоть зиленский и поц и имеет личный интерес, для интересов украины и интересов народа зиленского в войне с террористами и терророрганизациями неплохо бы временно поддержать. На неделю-2 вместо зеленского выложить в ноль пут террористов - выйти и окружить, с требованиями от венедиктовой посадить ублюдков по 111, если эта **** не посадет, то ее тоже за шкирки вынести, часы-машины(итак народные) отобрать на топ-еду и обогрев всех и требовать от авакова возбудить оптом 111е. И на посадку террористических организаций террориста парашки, чк хунты(которая грабеж своих рабов обменивает на войны) с террор конституцией и законами и ее консерв и подкидных яиц типа мертветчины.Террористов(мертвечину, рапеноича, ипанутого нового террориста с проплаченной нефтедолларами титухо-чвк киву, буйка, мурашку) и пособников терроргосударства чекисткого ига и их терророрганизации под видом чего-то наоборот. Всех по 111, на обмен на навального, которому за бутерброд дать *********, тумака в плечи и пусть этот враг гребет на все 4 стороны- может хоть снова в парашку возвращаться.Хоть и враг, но за смелость его можно в этом уважить.Держать террористов до 15лет, пока кум мертвяка не отдуплится по наваше.
После зи снова обнулить, потому что ему популистский рейтинг не нужон, он итак ему вредит и держит за яйтсы.И поддержать петю, потому что заслужил больше чем навредил.Так чтобы петя был в фаворитах. И возможно зи(для полуватного лектората),если заслужит(сделает интересы украины под видом ватки-чк ****** придется возможно выбивать клин-клином).Пойки, лживые суки типа тимашенки в бан и на историю.
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11.03.2021 17:10 Ответить
В 1154р Ю. Довгорукий захопив Рязань, відбив її у князя Ростислава. Скоро Ростислав з половцями відбив вотчину у загарбників.
1156 р Ю. Довгорукий укріпив Москву глибоким ровом і міцним дерев'яним частоколом.
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11.03.2021 21:52 Ответить
А Мендель, дуб дубом !!Она безграмотная невежда и наверное не знает даже , кто такая княгиня Ольга!! зато три ошибки в двух словах она запросто делает!!
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11.03.2021 12:22 Ответить
1000% відсотків що не знає. І її Найсвітліший не знав і не знає і вся його чифірна свора. Це кагорта малоросів-совків, які ненавидять Україну і нічого про неї не знають і не збираються знати. Вони недавно дали посил малоросам, що несприймають українську мову і будуть відмінями окремі положення, щоб зневілювати його і далі впроваджувати і розвивати російську. ***** ль вперто розмовляє виклдючно російською. То мені цікаво дізнатися, дійшло вже до галичан та інших українських патріотів, кого ви привели до влади? І надалі будуте слухати його брехню і підтримувати знищення держави? Бо на словах він і вашим і нашим, а на справах - тільки їхнім малоросам.
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11.03.2021 12:50 Ответить
Не хвилюйтесь... Вони не надовго...
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11.03.2021 16:12 Ответить
Руцкий рабзык это язык рабов и ящикосмотрителей, язык быдла вчерашнего и сегодняшнего.
Это несущий язык орды, систему и дух которой уже полтысячи лет постояно перезахвачивают те или иные террористы вечный сталин - от грозного, сталина, *****, до завтрашнего сталина, завтрашнего пута. И потом забрасывая трупами с загрядотрадами называют кацапов смелыми, не упоминая что смелые только с загрядотрядами сзади и когда успели ******* и убедить что армии не надо - что хахлам новые танки не нужны(типа а для чего новые танки, это дорого, можно модернизировать столетние, а потом а для чего вам модернизировать и так сойдет, тоесть постепенное убеждении что-того не надо, а потом и сего не надо и тд, пока армии нету вообще). Пишут книги для быдла и потом быдло этим скопированным от запада с вкраплениями манипулятивным дерьмом сдыхать за тирана под видом патриотизма и подобным(как например пи.арастические вставки в фильмах, где управляя стереотипами получаешь инструменты управления для инструментов управления) "цитирует", чтобы показать что дурак продвинутый среди таких же.Цитирование это рабораспространие. А вот выступить против очередного дурака-кровавоготирана без загрядотрядов они уже не в состоянии, срут по коленам.
Руцке язык это язык одной половины - вертухаев, которые учатся получать удовольствие от лботрещания второй половины носителей изыга - холопов, да и сами отборные чекатилы типа гиркина.Которые за жаждой крови готовы парашку в ноль вынести, а потом спокойно сидят и крякают как парашка развалится потому что нормальному чекатиле крови недодали.
С вечной ложью как в парашке хорошо для новых жертв и питания духа орды.Обманывая и завлекания лохов на новые жертвы и ацетцкие кровоиспускание, с голодоморами в которых уничтожаются десятки миллионов никем внешне невидимо, для запитки духа орды.
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11.03.2021 17:08 Ответить
Свинособаки ватные
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11.03.2021 16:38 Ответить
Так святий Лота Кнуд став і "віщим Олегом" і "княгинею Ольгою" в одній особі. Насправді ніякого "Олега" та "Ольги" не існувало - про них невідомо жодному тогочасному джерелу.Так само не прибивав Лота Кнуд і "щита на воротах". Ймовірно, після Києва, Інґвар дійсно намагався захопити землі Людей лісу, але загинув. Як він пов'язаний з королевою Оленою - невідомо, адже немає жодних свідотцтв, яким чином Київ потрапив до володінь волинських королів. Можливо, що Інґвар Старий був одружений на королеві (з дипломатичних міркувань), і можливо, Святослав був сином Олени й Інґвара. У Константина VII Порфірогенета у трактаті "Про управління імперією", у ІХ розділі є згадки (з розповідей вікінгів) про "флотилії купецьких кораблів з Німґарда, в якому сидів Сфендослав, син Інґвара, архонта Русів". http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/spravzhnya-istoriya-********-chastyna-tretya-na-zlami-tysyacholittya
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11.03.2021 18:51 Ответить
Основателем паРаши-антиРуси был первый прото-кацап, получурка андрейка богомерзкий, который украл главную икону Руси,отвёз её в сраное Залесье, ограбил Киев, ну а потом...Орда, чьим выкидышем и продолжением и есть обосРашка, ваня третий и ванья грознай, петя первый и прочая и прочая...
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11.03.2021 21:10 Ответить
обожаю статьи про порошенко, ннннада по-больше статей про порошенко
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11.03.2021 21:14 Ответить
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