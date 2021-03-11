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Путин считает Медведчука своим человеком, соответственно, будет реакция на санкции против него, - "слуга народа" Гурин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Путин считает Медведчука своим человеком, соответственно, будет реакция на санкции против него, -

Возможным ответом России на введение санкций СНБО против Виктора Медведчука могут быть провокации на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Дмитрий Гурин, комментируя введение санкций СНБО против кума Путина, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.

По его словам, пока что он не видит реакции ОПЗЖ на введение санкций: "А что они могут сделать? Санкции наложены, трубу забрали".

Вместе с тем, Гурин согласился, что возможным ответом могут быть провокации на Донбассе.

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"Знаете, с одной стороны, это очень опасно - думать, что воюющая с нами ядерная держава примитивно устроена. Нет, это не так. С другой стороны, не стоит ее демонизировать. Вот, вы говорите про think-tanks. Вот вам и результат их think-tanks – 2014 год! Где полстраны упавшие к их ногами? Вот и весь уровень. Где-то, конечно, они более успешны. А где-то – нет. Но возвращаясь к нашей беседе: при имеющемся у них огромном м количестве танков, снарядов и пр. - могут ли они устраивать эскалацию на линии соприкосновения? Конечно, могут. Я думаю, важно понимать еще и то, что Путин, насколько я мог наблюдать 21 год его правления, - относится к истории "Медведчук – мой человек" - серьезно. Эта история, про личные прямые связи, для него важна. Он считал "своим человеком" Шредера, Трампа. Он считает и Медведчука своим человеком; соответственно, реакция Путина будет, и мы должны учитывать ту серьезность, с которой он относится к этому вопросу", - резюмировал Гурин.

С полным тестом интервью нардепа СН Дмитрия Гурина "Дело Стерненко – это демонстрация значительно более страшной вещи. Оправдательных приговоров по Одессе – менее 2%" можно ознакомится здесь.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
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А на передовій наші люди ..так і перекажіть ****** потроху Путіну...
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11.03.2021 10:15 Ответить
- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
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11.03.2021 10:17 Ответить
Може ще "вірний піхотинець" Путіна забажає вибачень? Це більш реальна загроза для ЗЕ.
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11.03.2021 10:21 Ответить
Ты не человек, а идиот. По предложению Меркель Медведчук был посредником между Украиной и Расией.
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11.03.2021 10:42 Ответить
По предложенію меркель, нас не пустили в НАТО у 2008-му, по її предложенію нам не давали летальної зброї, по її предложенію будують російський Північний потік-2, по її предложенію мінський договір... Що далі?
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11.03.2021 11:26 Ответить
От того, что тебе не нравится дождь - он не прекратится. Учись жить в реальности.
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11.03.2021 11:39 Ответить
І що тепер треба мовчки дивитись як ХЛО нашіх хлонців вбиває із за сраного Медведчука...Та прості ше прибрати суть проблеми і все.
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11.03.2021 10:45 Ответить
На Європу мало надії. От на допомогу Штатів і Англії можна сподіватися і прислухатися до них.
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11.03.2021 11:32 Ответить
 
 